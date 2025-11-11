Достижения.рф

В Петербурге подростка без признаков жизни нашли под окнами жилого дома

Фото: iStock/eugenekeebler

В Санкт-Петербурге нашли безжизненное тело 11-классника из Кургана. Об этом сообщает «Фонтанка».



Молодой человек приехал в город на концерт рэп-исполнителя, который прошел 9 ноября. Он снял жилье на время своего визита. Сотрудники МЧС прибыли на место и обнаружили запертую изнутри дверь. Полицейские вскрыли ее, чтобы попасть внутрь. На месте происшествия не нашли подозрительных предметов.

Дарья Осипова

