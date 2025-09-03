В российском регионе сотрудник ДПС выстрелил водителю в голову при задержании

Достижения.рф

В российском регионе пуля полицейского оборвала погоню, оставив водителя в коме
Фото: Istock/gorodenkoff

В рабочем посёлке Чунский Иркутской области при задержании водителя, не остановившегося по требованию ГИБДД, произошёл инцидент со стрельбой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Жигули» для проверки. После игнорирования требования об остановке инспекторы начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен.

Сообщается, что при задержании 20-летний водитель оказал сопротивление: он вышел из машины и попытался скрыться. В ходе последовавшей за этим физической борьбы произошёл непреднамеренный выстрел из табельного оружия, в результате которого молодой человек получил ранение в голову.

Пострадавший с огнестрельным ранением головы в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимацию. По предварительным данным, у него отсутствовали водительские права. Начата служебная проверка.

Ольга Щелокова

