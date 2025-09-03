В российском регионе сотрудник ДПС выстрелил водителю в голову при задержании

03 сентября 2025, 10:25

В российском регионе пуля полицейского оборвала погоню, оставив водителя в коме

Фото: Istock/gorodenkoff

В рабочем посёлке Чунский Иркутской области при задержании водителя, не остановившегося по требованию ГИБДД, произошёл инцидент со стрельбой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.