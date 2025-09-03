В российском регионе сотрудник ДПС выстрелил водителю в голову при задержании
В рабочем посёлке Чунский Иркутской области при задержании водителя, не остановившегося по требованию ГИБДД, произошёл инцидент со стрельбой. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Жигули» для проверки. После игнорирования требования об остановке инспекторы начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен.
Сообщается, что при задержании 20-летний водитель оказал сопротивление: он вышел из машины и попытался скрыться. В ходе последовавшей за этим физической борьбы произошёл непреднамеренный выстрел из табельного оружия, в результате которого молодой человек получил ранение в голову.
Пострадавший с огнестрельным ранением головы в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимацию. По предварительным данным, у него отсутствовали водительские права. Начата служебная проверка.
