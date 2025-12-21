Москалькова рассказала о возвращении с Украины группы россиян

21 декабря 2025, 00:57

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

Группу россиян, которые ранее не могли выехать с Украины, удалось вернуть на родину. Этим поделилась с РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.





Она отметила, что это произошло в рамках гуманитарной акции.



Одновременно на Украину смогли вернуться несколько человек, которые до этого не имели возможности выехать из Херсонской области по независящим от РФ непредвиденным обстоятельствам.



16 декабря стало известно, что с Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться со своими семьями. О гуманитарной акции Москалькова смогла договориться с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.



Ранее она сообщила, что работает над обращениями от более 400 граждан Украины, подвергшихся преследованиям за пророссийские взгляды. По ее словам, в числе репрессированных людей — священники, правозащитники, журналисты и гражданские активисты.