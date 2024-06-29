В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля

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Сербская полиция арестовывает людей, связанных с террористом, который ранил жандарма и был нейтрализован у посольства Израиля в Белграде, сообщает портал «Вечерне новости».
«Нападавшим оказался 25-летний Милош Жуйович, женатый житель Нови-Пазара, работавший доставщиком еды в известной компании», — говорится в сообщении.Газета сообщает, что в Нови-Пазаре проводятся обыски и задержания лиц, связанных с Жуйовичем.
Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что нападение, в ходе которого сотрудник жандармерии был ранен из арбалета, а нападавший убит, рассматривается как террористический акт. По его словам, в Белграде уже арестовано несколько человек.
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