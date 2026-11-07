В Сибири потушили деревянную школу
В Красноярском крае потушили пожар в деревянной школе
В Красноярском крае ликвидировали пожар в деревянной школе села Ораки. Огонь охватил площадь 960 кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что пострадавших нет. В тушении огня участвовали девять единиц техники и 31 человек.
Ранее на Камчатке мощный пожар в доме унёс жизни трёх человек. Загорелся одноэтажный бетонный дом с деревянной пристройкой. Причины происшествия устанавливаются.
Кроме того, в Челябинске MacBook с повреждённым проводом взорвался и устроил возгорание. Все случилось во время очередной подзарядки.
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