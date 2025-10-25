SHOT: Над Рязанью раздалось около восьми взрывов, сработала ПВО
Над Рязанью прогремело около восьми взрывов. Предварительно, ПВО сработала по беспилотникам ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, примерно в два часа ночи раздалось семь-восемь мощных хлопков. В небе появились световые вспышки, можно было услышать характерный гул моторов. От взрывных волн в домах задрожали стекла, а на улицах сработали автомобильные сигнализации.
В настоящий момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что мощный взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Сочи. Предварительно, пострадало несколько человек, при этом взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже.
Также в ночь с 24 на 25 октября силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, который направлялся в сторону столицы.
