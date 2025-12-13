Достижения.рф

В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке

В Суздале вспыхнул пожар на кровле аквапарка, эвакуировали 210 человек
В Суздале вспыхнул пожар на кровле аквапарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.



В 13:20 поступило сообщение о возгорании кровли аквапарка в Суздале, расположенного по адресу: улица Коровники, дом 45. По информации ведомства, из здания эвакуировали 210 человек, пострадавших нет.

Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров и был локализован. На месте происшествия работают 29 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

