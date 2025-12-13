В Суздале вспыхнул пожар в аквапарке

13 декабря 2025, 15:34

В Суздале вспыхнул пожар на кровле аквапарка, эвакуировали 210 человек

Фото: iStock/Distortion Media

В Суздале вспыхнул пожар на кровле аквапарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.