Стало известно, какая доза палёного алкоголя может убить человека
Нарколог Шуров: 50 мл палёного алкоголя убивают женщину и ослепляют мужчину
Психиатр-нарколог Василий Шуров предупредил о слепоте и смерти после рюмки некачественного спиртного.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что летальная доза некачественного алкоголя для хрупкой женщины составляет около 50 миллилитров.
«Это три столовые ложки», — отметил Шуров.Крупный мужчина, по словам врача, после употребления такого же объёма рискует потерять зрение, но не погибнуть. Нарколог пояснил, что при интоксикации метанолом в первую очередь поражается зрительный нерв. Сначала человек видит мелькание мушек перед глазами, затем наступает потемнение и полная слепота, а уже после этого следует летальный исход.
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