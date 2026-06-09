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В Тюмени проверяют сообщения о ребенке в одном подгузнике на дороге

Фото: iStock/Polina Strelkova

В Тюмени сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку после сообщений о маленьком ребенке на проезжей части. Об этом пишет РИА Новости.



По информации полиции, малыш в одном подгузнике и шлепанцах бежал по дороге перед автомобилем. У гостиницы «Лайнер» его догнала женщина. Прокуратура региона начала проверку. Ведомство оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а еще исполнение родителями своих обязанностей.

Ранее стало известно, что в японском городе Уцуномия власти закрыли почти сто школ из-за агрессивного гималайского медведя. Животное впервые забрело в густонаселённый муниципалитет и уже несколько дней пугает местных жителей.

До этого в Сахалинской области пьяный подросток пытался уйти от полицейского преследования на угнанном автомобиле.

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Дарья Осипова

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