В Тюмени проверяют сообщения о ребенке в одном подгузнике на дороге
В Тюмени сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку после сообщений о маленьком ребенке на проезжей части. Об этом пишет РИА Новости.
По информации полиции, малыш в одном подгузнике и шлепанцах бежал по дороге перед автомобилем. У гостиницы «Лайнер» его догнала женщина. Прокуратура региона начала проверку. Ведомство оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а еще исполнение родителями своих обязанностей.
Ранее стало известно, что в японском городе Уцуномия власти закрыли почти сто школ из-за агрессивного гималайского медведя. Животное впервые забрело в густонаселённый муниципалитет и уже несколько дней пугает местных жителей.
До этого в Сахалинской области пьяный подросток пытался уйти от полицейского преследования на угнанном автомобиле.
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