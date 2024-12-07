В Воронеже горящий мужчина выпал из окна на машину

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В Воронеже мужчина загорелся и выпал из окна, приземлившись на машину, сообщил Телеграм-канал Baza.
Камеры домов, находившихся неподалёку, записали момент, когда воспламенившийся человек летел вниз. Известно, что инцидент произошёл ночью в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина в Воронеже. Местные жители испугались шума, яркого света и предположили, что упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Выяснилось, что у подъезда дома горел автомобиль и тело молодого человека.
Ранее сообщалось, что 7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли двух детей. Медики оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице. Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.
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Выяснилось, что у подъезда дома горел автомобиль и тело молодого человека.
«Парня пытались потушить, но помочь ему было уже нельзя», — говорилось в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли двух детей. Медики оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице. Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.
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Ольга Енгалычева