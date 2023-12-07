В Ялте задержали мужчину за призывы к расправе над русскими

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В Ялте задержали мужчину за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он призывал убивать русских. Об этом сообщает УФСБ по Республике Крым.
Крымчанин выкладывал в Telegram записи, которые содержали признаки призыва к совершению насильственных действий в отношении россиян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Пока что ялтинца отпустили под подписку о невыезде. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что двух бывших офицеров Минобороны осудили по делу о надувных танках. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также поступала информация о том, что двух офицеров ВС РФ приговорили к четырем годам колонии за неотражение атаки Вооружённых сил Украины.
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Алина Юрчак