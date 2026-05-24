Выяснилась личность и мотивы стрелявшего в 11-летнего саксофониста в Петербурге

24 мая 2026, 19:54

Стрелявший в 11-летнего мальчика в Петербурге хотел его испугать

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение 38-летнему артисту миманса Мариинского театра Айтжану Смагулову. Он признался, что выстрелил в 11-летнего саксофониста из пневматического пистолета, поскольку уличный концерт под окнами мешал ему спать. Видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.





Задержанный полностью признал вину, подчеркнув, что не намеревался ранить ребенка, а хотел лишь напугать его, чтобы прекратить игру. Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.





«Я решил напугать, выстрелить, выстрел был только один, пулька была заряжена только одна. Злого умысла не было», — пояснил Смагулов.



