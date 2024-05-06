Владельцу сгоревшего с людьми склада в Москве дали срок

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Генеральный директор компании, при пожаре на цветочном складе которой на Комсомольской площади в Москве в ноябре 2022 года погибли семь человек, приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Приговор в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ново флоре» вынес Мещанский районный суд города Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Отмечается, что его отправят в колонию-поселение. Мужчина также должен выплатить компенсации по искам потерпевших.
Суд установил, что в ноябре 2022 года в арендованных Мачелюком помещениях началось возгорание. Огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Семь человек погибли.
В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова