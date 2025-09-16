Арестованный в Москве по подозрению в терроризме подросток проживал в подвале

16 сентября 2025, 05:46

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Несовершеннолетний москвич, которого арестовали по обвинению в участии в деятельности террористической организации, жил в подвале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





Следователь в судебном заседании подтвердила, что жилье подростка действительно представляет собой подвал.



Молодой человек проведет в СИЗО два месяца — до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ, по которой грозит до 20 лет тюрьмы.



