Арестованный в Москве по подозрению в терроризме подросток проживал в подвале
Несовершеннолетний москвич, которого арестовали по обвинению в участии в деятельности террористической организации, жил в подвале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Следователь в судебном заседании подтвердила, что жилье подростка действительно представляет собой подвал.
Молодой человек проведет в СИЗО два месяца — до ноября. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК РФ, по которой грозит до 20 лет тюрьмы.
Защита обвиняемого москвича и его законный представитель ходатайствовали о применении меры пресечения, не связанной с заключением юноши под стражу.
