Водитель автобуса ударил школьника после одной просьбы
В Свердловской области водитель автобуса накричал на школьника и ударил его после просьбы дать сдачу монетами. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, все произошло во время движения общественного транспорта в городе Березовский. По словам очевидцев, мужчина подумал, что мальчик над ним издевается, и набросился на него с кулаками. В местной администрации заявили, что свяжутся с транспортной компанией и запросят сведения об инциденте, а видео передадут в правоохранительные органы для оценки действий нападавшего.
Ранее похожий инцидент произошел в Екатеринбурге: там толпа подростков-безбилетников напала на кондуктора трамвая. По данным телеграм-канала Ural Mash, днем 6 октября возле остановки «Фрунзе» агрессивная компания рассекла женщине бровь. Из-за нападения движение транспорта приостановилось на 40 минут.
Как пишет газета «КП-Екатеринбург», пострадавшим кондуктором оказался мужчина. Прибывшие медики зашили ему рану, после чего он продолжил работу до конца смены. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося
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