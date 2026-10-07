Водитель автобуса ударил школьника после одной просьбы

07 октября 2026, 11:45

На Урале водитель автобуса ударил школьника за просьбу дать сдачу монетами

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Свердловской области водитель автобуса накричал на школьника и ударил его после просьбы дать сдачу монетами. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.