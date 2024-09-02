«Все, что угодно»: Турки заподозрили подвох в загадочном деле погибшей российской туристки

Фото: istock / udra
На 14-й день поисков в окрестностях Мармариса было обнаружено тело пропавшей российской туристки. Информагентства Турции рассматривают основную версию: предположительно, женщина потеряла равновесие и сорвалась со скалы во время прогулки в Ульмелере, части Карийской тропы, по которой она пошла гулять. Но местные жители сомневаются в этом и обсуждают различные несоответствия в этом случае.
В материале «Радио 1» расскажем, что не так в истории таинственной гибели россиянки в Турции.
С того момента женщина перестала отвечать родным, а 19 августа не села на обратный рейс в Россию.
После вскрытия номера стало понятно, что все её личные вещи, включая загранпаспорт, лежат на месте. Родственники Натальи подали заявление о пропаже, к поискам приступили 19 августа.
Спасатели спустились по верёвкам к обрыву и нашли тело россиянки без признаков жизни примерно в 13:30 около моря. По другой версии, тело Натальи извлекла из моря команда береговой охраны и доставила на берег. Сейчас проводится расследование, точную причину смерти установят после вскрытия.
Фото: istock / oykuozgu
Вероятность того, что Сомова в одиночку пошла без проводника по неизвестной тропе крайне мала, пишет женщина по имени Лара. Пользователь Мерьем в чате для местных отмечает, что, судя по камерам в кафе, она могла кого-то ожидать, и предполагает, что даже возможна стычка с неизвестным на тропе.
По словам пользовательницы по имени Эсра, службы уже сообщали, что тропа от Ичмелера до Турунча была неоднократно обследована раз поисковыми командами с собаками, и телефона на ней не обнаружили. Помимо этого, судя по снимкам, телефон не был покрыт ни листьями, ни землёй, что создает впечатление, что его и тело могли положить на место не так давно.
Эсра поинтересовалась, почему смартфон не могли обнаружить две недели, а затем за один день нашли и тело, и телефон. Жительница Турции отмечает, что на тропу можно попасть не только через служебные входы и что не все участки могут попадать под камеры. Как считает Эсра, ситуация крайне подозрительна и интересуется, в каком состоянии было тело, когда наступила смерть.
В контексте ситуации генконсульство РФ в Анталье призывает россиян избегать самостоятельных одиночных походов в горы и другие безлюдные места, а также в целом проявлять максимальную осторожность при проведении отдыха за рубежом.
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Любительница одиночных прогулокЗамдирктора одной из московских школ-интернатов Наталья Сомова приехала в Мармарис на отдых 11 августа. Женщина любила путешествовать в одиночку, ходить на экскурсии и заниматься треккингом на любительском уровне. Ранним утром 17 августа россиянка вышла из пятизвездочного отеля на берегу и отправилась на Карийскую тропу.
С того момента женщина перестала отвечать родным, а 19 августа не села на обратный рейс в Россию.
После вскрытия номера стало понятно, что все её личные вещи, включая загранпаспорт, лежат на месте. Родственники Натальи подали заявление о пропаже, к поискам приступили 19 августа.
Сорвалась со скалы?Последний раз Наталью зафиксировали камеры видеонаблюдения на пешеходной тропе Карья в районе Ичмелер примерно в 07:30 17 августа. 19 числа поисковые группы нашли чек о покупке, который принадлежал пропавшей. И только 31 августа на опасном участке в районе Ичмелер был обнаружен разряженный мобильный телефон, лежавший на отвесном склоне экраном вверх.
Спасатели спустились по верёвкам к обрыву и нашли тело россиянки без признаков жизни примерно в 13:30 около моря. По другой версии, тело Натальи извлекла из моря команда береговой охраны и доставила на берег. Сейчас проводится расследование, точную причину смерти установят после вскрытия.
Фото: istock / oykuozgu
Версии пользователейТурецкие СМИ показали кадры берега, где была найдена женщина. Пользователи предполагают, что Наталья могла с кем-то спуститься в это место.
Вероятность того, что Сомова в одиночку пошла без проводника по неизвестной тропе крайне мала, пишет женщина по имени Лара. Пользователь Мерьем в чате для местных отмечает, что, судя по камерам в кафе, она могла кого-то ожидать, и предполагает, что даже возможна стычка с неизвестным на тропе.
«Могло случиться все, что угодно: ее могли ужалить дикие пчелы, змеи, мог напасть кабан», — пишет Беяз.
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По словам пользовательницы по имени Эсра, службы уже сообщали, что тропа от Ичмелера до Турунча была неоднократно обследована раз поисковыми командами с собаками, и телефона на ней не обнаружили. Помимо этого, судя по снимкам, телефон не был покрыт ни листьями, ни землёй, что создает впечатление, что его и тело могли положить на место не так давно.
Эсра поинтересовалась, почему смартфон не могли обнаружить две недели, а затем за один день нашли и тело, и телефон. Жительница Турции отмечает, что на тропу можно попасть не только через служебные входы и что не все участки могут попадать под камеры. Как считает Эсра, ситуация крайне подозрительна и интересуется, в каком состоянии было тело, когда наступила смерть.
В контексте ситуации генконсульство РФ в Анталье призывает россиян избегать самостоятельных одиночных походов в горы и другие безлюдные места, а также в целом проявлять максимальную осторожность при проведении отдыха за рубежом.
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Алина Юрчак