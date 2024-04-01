ВВС Израиля обстреляли объекты в окрестностях Дамаска, есть раненые

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ВВС Израиля нанесли авиаудары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате атак два Об этом информирует сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.
«Сегодня примерно в 21.30 израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска», — заявил собеседник агентства.Как сообщает источник, в результате атаки были ранены два мирных жителя. Помимо этого, был нанесен материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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