«Я из тебя сделаю мужика»: женщина с криками избила пятилетнего ребенка и попала на видео

«Набережные Челны Онлайн»
В Татарстане женщина избила ребенка, ударила его об стену и попала на видео. Ролик с камеры домофона опубликовала сообщество «Набережные Челны Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мать тащит маленького сына за капюшон, сопровождая все нецензурной лексикой. Когда малыш спотыкается, женщина начинает тащить его по земле. В руках у нее заметна бутылка пива. Когда россиянка подходит к входной двери, она начинает быть сына и кидать его об стену подъезда. При этом она крикнула — «я из тебя сделаю мужика».
Региональная прокуратура уже обратила внимание на эти кадры и сообщила, что проверка началась.
«При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства», — заявили в надзорном органе.Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу проломил череп подростку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак