Жена писателя-трансвестита до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа

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Руководитель программы по разработке космических ракет и жена известного писателя-трансвестита Кори Берка до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа на выборах президента США. Об этом информирует New York Post.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.
Отмечается, что 33-летняя американка была настолько потрясена результатами выборов, что напала на своего 67-летнего отца. Она повалила его на пол и несколько раз ударила ледорубом. После этого женщина разбила все окна в доме. Прибывшая полиция нашла ее улыбающейся и хлопающей в ладоши. Сначала она утверждала, что не знает, кто убил ее отца и разбил окна, но позже призналась в содеянном.
Она охарактеризовала произошедшее как акт освобождения, целью которого было привлечь внимание к проблемам в отношениях между отцами и детьми. По ее словам, их отношения с отцом были напряженными.
Ранее стало известно, что пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что 33-летняя американка была настолько потрясена результатами выборов, что напала на своего 67-летнего отца. Она повалила его на пол и несколько раз ударила ледорубом. После этого женщина разбила все окна в доме. Прибывшая полиция нашла ее улыбающейся и хлопающей в ладоши. Сначала она утверждала, что не знает, кто убил ее отца и разбил окна, но позже призналась в содеянном.
Она охарактеризовала произошедшее как акт освобождения, целью которого было привлечь внимание к проблемам в отношениях между отцами и детьми. По ее словам, их отношения с отцом были напряженными.
Ранее стало известно, что пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова