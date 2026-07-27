Женщина заблудилась в Подмосковье, ее вывели спасатели
В Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину, которая ушла в чащу после ссоры с друзьями. Инцидент произошел в городском округе Клин, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба».
34-летняя жительница региона отправилась на прогулку, чтобы остыть от эмоций, но быстро потеряла ориентиры. К счастью, связь сохранилась — женщина позвонила в систему «112». На вызов оперативно прибыли добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас.
Волонтеры передали спасателям геолокацию пострадавшей, те оперативно вычислили предполагаемый район и выдвинулись в лес, ориентируясь на сигнал. Уже через час поисковики обнаружили женщину и сопроводили ее из лесного массива. В медицинской помощи она не нуждалась.
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