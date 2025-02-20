Алкоголизм, роман с Варнавой и тайное рождение дочери: обратная сторона жизни шоумена Дмитрия Хрусталева

Дмитрий Хрусталев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дмитрий Хрусталёв — российский телеведущий, актёр и комик, ставший известным благодаря участию в популярном шоу «Comedy Club». Его находчивость и способность создавать радостное настроение очаровывали зрителей, но в реальности он годами страдал от алкогольной зависимости и не мог наладить личную жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Поступал в институт ради КВН
Дмитрий Хрусталёв родился в Ленинграде 20 февраля 1979 года и с раннего возраста воспитывался матерью и бабушкой. Его мама, мечтавшая о сценической карьере, с детства прививала ему интерес к публичным выступлениям. Сначала он начал заниматься бальными танцами, а позже активно участвовал в школьных театральных постановках. Эти занятия приносили ему радость и удовольствие от общения с аудиторией.
После школы Хрусталёв не стал поступать в театральный вуз, а выбрал аграрную академию, чтобы стать частью команды КВН. В академии с клубом шутников не срослось, и он без раздумий перевелся в университет аэрокосмического приборостроения, где стал капитаном команды весёлых и находчивых.
Личная жизнь
Дмитрий Хрусталёв, популярный комик и телеведущий, предпочитает не распространяться о своей личной жизни, особенно о романтических отношениях. Однако некоторые сведения всё же становятся известны публике.
Так, первой его большой любовью была юрист Виктория Дейчук, с которой он провел почти десять лет. Несмотря на длительность их отношений, пара так и не решила узаконить свои чувства. Хрусталёв объясняет это тем, что со временем страсть угасла, и он считает, что не стоит продолжать отношения, когда они перестают приносить радость. Тем не менее, он всегда готов поддержать тех, кто был рядом с ним долгое время. В качестве знака благодарности за совместные годы он подарил бывшей избраннице квартиру и автомобиль.
Екатерина Вернава и Дмитрий Хрусталев (Фото:Instagram*@ kativarnava)
Затем в его жизни появилась Екатерина Варнава, с которой у него завязался бурный роман в 2012 году. Их отношения были насыщенными, но продлились всего год. Несмотря на то что Дмитрий сделал ей предложение, пара рассталась, сохранив добрые воспоминания друг о друге и став хорошими друзьями.
«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась в одном из интервью Екатерина.
Мария Гончарук (Фото:Instagram*@ goncharukmasha)
В 2017 году комик начал встречаться с моделью и певицей Марией Гончарук. В 2019 году в прессе появились слухи о тайном бракосочетании артистов, однако сам Хрусталёв опроверг эти сообщения.
«По законам РФ не женат, но мы счастливы», — ответил юморист на вопросы о свадьбе.
В ноябре 2023 года Дмитрий Хрусталёв поделился радостной новостью о том, что в его семье произошло пополнение. У него родилась дочь, но имя малышки и дата её рождения остались в секрете.
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Алкогольная зависимость
В средствах массовой информации весной 2019 года появилась информация о том, что Дмитрий Хрусталёв был лишён водительских прав на срок в 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Причина — отказ пройти тест на наличие алкоголя в организме. Несколько позже артист сам признается публике о своей алкогольной зависимости.
«От осознания, что я алкоголик до момента: все — стопэ, парень, прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Кому-то помогает — ради Бога. Мне это мешало жить…», — цитирует слова Хрусталева издание KP.RU.
Дмитрий Хрусталев (Фото: кадр из фильма «Водитель-олигарх»)
Последние годы Дмитрий не употребляет алкоголь, и теперь у артиста новая жизнь.
«Это такой кайф. Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Мне в трезвом состоянии интереснее», — делился Хрусталев.
Напугал поклонников реанимацией
В ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталёв потерял сознание во время поездки на такси. Водитель, обеспокоенный состоянием пассажира, доставил его в реанимацию. После госпитализации начали появляться различные предположения о причинах его недомогания, включая инфекцию и алкоголь. Однако тест на вирус оказался отрицательным, а сам артист давно не употреблял спиртного.
Позже он сообщил, что врачи диагностировали у него несовместимость препаратов на фоне сильного переутомления. Хрусталёв признал свою ошибку, отметив, что чрезмерные тренировки и строгие диеты при напряжённом графике работы стали причиной его состояния.
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