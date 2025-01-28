Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком

Теннисист Марат Сафин в нулевых являлся секс-символом и сердцеедом. Его личная жизнь всегда была под пристальным вниманием общественности. До 2016 года слухи о романах Сафина постоянно мелькали в повестке. Последней, кто смог покорить сердце спортсмена, называют Викторию Боню. О том, почему теннисист до сих пор остается холостяком, читайте в этом материале.