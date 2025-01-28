Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком

Марат Сафин (Фото: соцсети)
Теннисист Марат Сафин в нулевых являлся секс-символом и сердцеедом. Его личная жизнь всегда была под пристальным вниманием общественности. До 2016 года слухи о романах Сафина постоянно мелькали в повестке. Последней, кто смог покорить сердце спортсмена, называют Викторию Боню. О том, почему теннисист до сих пор остается холостяком, читайте в этом материале.
Образ завидного жениха
Как пишут Starhit, на момент завершения карьеры состояние Марата Сафина оценивалось в 14 миллионов долларов. Также он являлся владельцем виллы в Монте-Карло и пентхауса на Патриарших прудах. Ко всему прочему Марат имеет спортивное телосложение и отличное чувство юмора.
Помимо достижений в теннисе, в числе которых есть несколько титулов «Большого шлема» и звание первой ракетки мира, Марат привлекал внимание звезд женского пола. По слухам, сама Мадонна признавалась, что не против бы была родить от Сафина ребенка. Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Тиффани Тиссен на одной вечеринке обмолвилась, что непременно затащила бы сексуального российского спортсмена в постель. А кого сам выбирал себе Марат Сафин?
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Невесты спортсмена
Одной из первых возлюбленных Марата стала испанская топ-модель Сильвия Торрес-Валеро, с которой он разъезжал по Нью-Йорку и Монте-Карло. После список пассий Сафина пополнили фотомодель Марии Кривцовой и Татьяна Корсакова, роман с которой сам спортсмен не подтверждал.
По случаю выигрыша турнира «Большого шлема», Марат представил публике дизайнера Дарью Жукову. С ней отношения продлились недолго, а после она стала женой Романа Абрамовича. При этом Сафин переключил свое внимание на солистку группы «Другие правила» Алену Селезневу. Далее в числе избранниц оказалась Елена Корикова. Даже ходили слухи об их обручении, но отношения все-же распались. Есть предположение, что причиной расставания стала чрезмерная ревнивость Сафина.
Марат Сафин и Дарья Жукова (Фото: соцсети)
Отношения с Аидой Гарифуллиной
В 2016 году в сети стала появляться информация о романе Марата Сафина с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Как отмечают в Starhit, она имела наибольшие шансы сделать холостяка своим мужем. Несмотря на это, пара тоже рассталась, но уже из-за загруженности графиков.
При этом Аида поделилась, что никогда не забудет отношения с Маратом, который для нее стал идеалом мужчины. Певица познакомила теннисиста даже со своей мамой. Также Аида окрестила Сафина как большого романтика, устраивавшего неповторимые свидания. Гарифуллина не смогла позволить себе потерять Марата, поэтому они остались друзьями.
Марат Сафин и Аида Гарифуллина (Фото: соцсети)
Слухи о романе с Викторией Боней и жизнь с кошками
В конце 2020 года общественность стала обсуждать потенциальный роман между Маратом и Викторией Боней. Последняя часто стала публиковать фото со спортсменом в своем микроблоге. К тому же Марат подарил ей на день рождения роскошный букет роз. Несмотря на все подозрения фанатов, сама Боня недавно заявила. что между ними была дружба, а также один поцелуй.
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Сам Марат высказывался о своем одиночестве так:
«Я живу один, с кошками. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Меня уже никто не добивается, серьезно, — уверял он в прямом эфире с Тиной Канделаки. — С годами начинаешь ценить тишину и одиночество — не в грустном плане, а просто одиночество и покой. И хотелось бы найти женщину-партнера, которая разделяет такое же понимание жизни. Это было бы интересно, такое совпадение мировоззрений. Чувство юмора и стремление развиваться у человека тоже должно присутствовать. И интеллект».
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