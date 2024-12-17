Бориса Щербакова перевели из реанимации

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Актёр Борис Щербаков продолжает лечиться в больнице, его перевели из реанимации.
Напомним, что артиста прооперировали после неудачного падения, и спустя время его состояние улучшилось, однако вскоре послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме, из-за чего ему потребовалась реанимация.
Щербаков при падении получил серьёзные повреждения и переломы лицевых костей и головы, также врачи диагностировали контузию глаза. Кроме того, на днях у актёра ещё выявили проблемы с лучезапястными суставами, сообщает Telegram-канал «112».
Вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.
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Щербаков при падении получил серьёзные повреждения и переломы лицевых костей и головы, также врачи диагностировали контузию глаза. Кроме того, на днях у актёра ещё выявили проблемы с лучезапястными суставами, сообщает Telegram-канал «112».
Вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.
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Анастасия Ларина