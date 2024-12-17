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Бориса Щербакова перевели из реанимации

Борис Щербаков продолжает лечиться в больнице, его перевели из реанимации
Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актёр Борис Щербаков продолжает лечиться в больнице, его перевели из реанимации.
Напомним, что артиста прооперировали после неудачного падения, и спустя время его состояние улучшилось, однако вскоре послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме, из-за чего ему потребовалась реанимация.

Щербаков при падении получил серьёзные повреждения и переломы лицевых костей и головы, также врачи диагностировали контузию глаза. Кроме того, на днях у актёра ещё выявили проблемы с лучезапястными суставами, сообщает Telegram-канал «112».



Вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.

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«Мучает после смерти»: Калашникова прокомментировала суицид экс-мужа Седоковой
Актриса Калашникова: Янис продолжает мучить Седокову после смерти
17 декабря 2024, 16:28

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

Известный латвийский баскетболист, экс-муж певицы Анны Седаковой Янис Тимма в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в центре Москвы. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой. Незадолго до этого он опубликовал в соцсетях поздравление с днем рождения в адрес Седаковой.
Актриса, певица, ведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» предположила, что Янис Тимма был болен, поэтому совершил такой поступок.

«Я не была знакома с Янисом, но знаю Анну. Могу предположить, что бывший муж Анны был болен, поскольку человек с нормальной психикой на такой шаг не пойдет. Он при жизни мучал Аню, так и после продолжает мучить — испортил день рождения, Новый год — все праздники», — прокомментировала она.

По ее словам, дело не в Анне Седоковой и не в их семейных проблемах, а в его собственной голове.

«Все-таки не надо забывать, что он бывший муж, а не действующий, поэтому дело тут не в Ане, а в нём самом. Нужно было идти к врачу и принимать антидепрессанты, но, видимо, он стеснялся своей болезни и не хотел лечиться», — сказала актриса.

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От криминального авторитета до офицера ФСБ: куда пропала с экранов Оксана Федорова, личная жизнь и карьера
17 декабря 2024, 11:40

Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Телеведущая, актриса, певица и модель Оксана Федорова 17 декабря празднует свой день рождения. Сегодня обладательнице титула «Мисс Вселенная» исполнилось 47 лет.
Оксана Федорова в последнее время стала менее заметной для СМИ и своих поклонников. Чем сейчас занимается артистка и как обстоят дела в ее личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Старший лейтенанта Федорова


Оксана Федорова (Фото: соцсети)

Оксана Федорова появилась на свет 17 декабря 1977 года в Пскове. Она успешно завершила обучение в милицейско-правовом лицее Пскова, получив золотую медаль. В 1997 году Оксана с отличием окончила Псковскую средне-специальную школу милиции и некоторое время работала следователем в одном из районных отделов милиции города. В том же году она поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет, готовящий руководителей городских и районных органов внутренних дел. В 2000 году Федорова завершила обучение с красным дипломом и получила звание старшего лейтенанта милиции. После обучения будущая звезда работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел аэропорта «Пулково».

Мисс Вселенная 2002


Михаил Касьянов и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)

Во время учебы в институте Федорова начала работать моделью и участвовать в фотосессиях и модных показах. На кастинг конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999» её привела подруга. Успешно пройдя отбор, Оксана вышла в финал и уверенно одержала победу.

В 2001 году Федорова стала победительницей конкурса «Мисс Россия», а в 2002 году — конкурса «Мисс Вселенная 2002», проходившего в Пуэрто-Рико. Но в статусе «Мисс Вселенная» она находилась не долго, всего четыре месяца. После чего ей пришлось передать корону первой вице-мисс представительнице Панамы.

Дональд Трамп, который в то время владел компанией-организатором конкурса, заявил, что Федорова утратила титул из-за невыполнения обязанностей победительницы: согласно контракту, Мисс Вселенная должна была в течение года участвовать в мероприятиях по всему миру, а Федорова практически не выезжала из России. Сама Оксана отмечала, что в тот период готовилась к защите диссертации и физически не могла выполнить все эти обязательства.

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Телевидение


Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Несмотря на отсутствие короны, интерес публики к «Мисс Вселенная» не пропал. В 2002 году ей сделали привлекательное предложение стать ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Позже были программы: «Субботник», «Субботний вечер», «Форт Боярд». Федорова принимала участие в шоу «Танцы со звездами» и «Маска».

Королева красоты оказалась удивительно талантливой во всем. В 2006 году Оксана Фёдорова получила возможность сыграть небольшую роль в очень популярном сериале «Не родись красивой». А уже в следующем году ей доверили главную роль в фильме «Софи», где она воплотила образ бедной молодой учительницы.

В новогоднем мюзикле «Золотая рыбка» Оксана Фёдорова примерила на себя роль певицы. Оказалось, что модель является ещё и обладательницей мощного меццо-сопрано. Так Оксана начала выступать перед публикой со своими песнями. За хит «Права Любовь» она была удостоена престижной премии «Золотой граммофон».

Личная жизнь


Первым избранником Оксаны Федоровой стал Владимир Голубев, питерский криминальный авторитет. На момент знакомства с Оксаной он уже имел несколько судимостей и был значительно старше её. Однако самым печальным было то, что он был женат, имел детей и не собирался покидать свою семью. Отношения продлились 7 лет, после чего Федорова решила жить дальше без ожидания, когда возлюбленный уйдет из семьи.

Первым официальным мужем Федоровой стал немецкий бизнесмен Филипп Тофт. Пара познакомилась на горнолыжном курорте в Альпах. Бурный роман хоть и закончился свадьбой в 2007 году, но семейная жизнь не сложилась. Супруги жили в разных странах и никто не собирался менять свой привычный образ жизни. В итоге пара решила развестись.

Николай Басков и Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Еще до развода в 2009 году Федорова начала встречаться с Николаем Басковым. Но после красивого публичного романа с певцом в 2011 году пара объявила об окончании отношений.

16 сентября 2011 года Оксана неожиданно для всех вышла замуж во второй раз. Новым избранником Оксаны стал офицер ФСБ, руководитель департамента кадрового резерва администрации президента РФ, Андрей Бородин.

Стоит отметить, что после свадьбы Оксана сменила фамилию с Федоровой на Бородину и стала гораздо больше посвящать себя семье. В этом браке у пары появилось двое детей: Сын Фёдор и дочка Лиза. Андрей и Оксана живут в счастливом браке по сей день.

Чем сейчас занимается Оксана Федорова


Оксана Федорова (Фото: соцсети)

В 2023 году Оксана впервые выступила в роли члена жюри на международном фестивале Competizione dell’Opera, который состоялся в Узбекистане. Федорова регулярно организовывает вечера романсов в музее-усадьбе Федора Шаляпина, где она исполняет знаменитые произведения оперного певца. В ноябре артистка представила фильм «Шаляпин в Уфе», основанный на биографии легендарного певца. Также Оксана продолжает вести благотворительную деятельность.

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Бывшего мужа Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве: последние дни, что известно о суициде
SHOT: Причиной смерти бывшего мужа Анны Седоковой стала асфиксия
17 декабря 2024, 08:49

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото соцсети)

Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство.
О том, что известно о смерти спортсмена и как прошли последние дни его жизни — в материале «Радио 1».


Что известно о смерти Яниса Тиммы


Тело Тиммы нашли в подъезде 5-этажного жилого дома в центре Москвы. Уточняется, что рядом с баскетболистом лежал телефон с заставкой «позвоните Анне». По данным СМИ, спортсмен покончил с собой. На данный момент возле дома, в котором обнаружили тело Тиммы, стоят автомобили МВД и спецперевозки. Подробности устанавливаются.

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Согласно информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти спортсмена стала асфиксия. Его тело обнаружил постоялец хостела, где Янис жил последние дни. Баскетболист давно размышлял о суициде из-за разлада в отношениях с певицей.

Намеки о смерти в последних днях жизни Яниса Тиммы


Накануне страшной трагедии Тимма поздравил экс-супругу Анну Седокову с 42-летием. Он опубликовал архивное видео с утренника Гектора, младшего сына певицы. Артистка растрогалась и заплакала, над чем Янис по-доброму посмеялся.

«С днем рождения», — подписал публикацию спортсмен.

Telegram-канал Baza написал, что баскетболист несколько месяцев назад опубликовал в своих социальных сетях странный ролик, из-за чего многие подписчики тогда решили, что он готовится к самоубийству. Отмечается, что Тимма записывал видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также публиковал снимки с пачками от лекарств.

Седокова после этого выложила пост с просьбой «не дергать ее». Как пишет канал со ссылкой на близких Тиммы, он очень тяжело переживал расставание с артисткой.

Реакция Седоковой на смерть Яниса Тиммы


Певица Анна Седокова пока не отреагировала на сообщения о гибели экс-супруга. Известно, что в начале декабря певица развелась со спортсменом.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото соцсети)

Несмотря на это, они поддерживали общение после расставания. Утверждается, что Седокова даже приходила на его игру вместе с сыном, чтобы поддержать. Только вчера, 16 декабря, Тимма поздравлял Анну с праздником, однако никто и не мог предположить, что он решится на подобный шаг.

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Певица Анна Седокова объявила о разводе

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«Прогнивший лайм»: в Европе отменяют концерты русофобки Вайкуле, как сейчас выживает покинувшая РФ певица
16 декабря 2024, 18:23

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лайма Вайкуле, как и другие релоканты, сбежала из России в 2022 году. После переезда в родную Латвию певица занялась организацией своих концертов в европейских странах, однако ничего не получилось. Она неожиданно стала никому не интересна, и ее концерты отменяются один за другим.
С уменьшением гонораров артистки поутихли и ее антироссийские высказывания. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Забыла, что звездой была в другой стране


В Европе множество талантливых музыкантов, которые находят отклик у местной публики. Для того, чтобы начать покорять европейского зрителя, нужно начинать все сначала, перестраиваться — но Лайма Вайкуле выше этого — певица привыкла ставить свои условия. Кроме того, все выступления заканчиваются критикой России, что мало понятно европейской публике.

Андрей Макаревич* и Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

«Лайма всегда выкручивала пальцы организаторам в России при любом раскладе: не понравилась машина, гонорар, гримерка и т.д. Она всегда ставит свои условия, не всем это нравится и не всем это надо. Проще в таком случае отказаться от организации ее концертов. Думаю, она там хорошенько проштрафилась. Если она там еще начала лить грязь на Россию, конечно, это тоже никому не надо», — рассказал журналистам aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

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Отмены концертов


Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Европейские организаторы не торопятся сотрудничать с Вайкуле из-за возможных финансовых убытков. Все началось с отмены концертов в Германии. В Берлине, Бремене и Оффенбахе публика не проявила интереса к Вайкуле и концерты пришлось отменить из-за низкого спроса на билеты. Организаторам концертов не удалось заполнить даже треть зала.

За Германией последовала Испания. На острове Тенерифе фанатов Вайкуле тоже не нашлось. Организаторы предпринимали различные усилия для привлечения зрителей, но это не дало никакого результата.

«Чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах. Поэтому было принято решение отметить концерт. Шансов у Вайкуле выступить на Тенерифе больше не будет», — сказали инсайдеры.

Нужда заставит и помолчать


Николай Басков, Лайма Вайкуле и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Оксана Джадан)
В последний раз артистка выступала на сцене в этом году на своем фестивале в Юрмале. Украинские исполнители, которых Вайкуле представила в качестве ключевых участников музыкального события, не вызвали особого энтузиазма у зрителей. На фоне снижения популярности Вайкуле воздержалась от высказываний в сторону России.

Но публика не забыла фестиваль «Рандеву» в 2023 году. Тогда певица щедро делилась политическими заявлениями. Например, Лайма отметила, что не считает Россию центром культуры, утверждая, что культура находится там, где есть Алла Пугачева и Максим Галкин*. В тот же момент она предсказала, что Галкин*, признанный иноагентом, мог бы стать отличным кандидатом на пост президента России. Также она упомянула Украину, которую, по её мнению, успешно возглавляет талантливый Владимир Зеленский.

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За деньгами в Россию


Сейчас Лайма Вайкуле несколько поменяла свое отношение по поводу возвращения в Россию. Категоричное «никогда» сменилось на «возможно». Оскар Кучера не смог сдержать эмоций по этому поводу.

«Ну… Все закономерно. Никому этот прогнивший лайм нафиг не нужен. Это она в своих влажных фантазиях мировая звезда, а по сути… ну вы поняли!» — высказался актер в личном блоге.
Из комментариев ясно, что российскому зрителю творчество сбежавшей звезды тоже больше не интересно.


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Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза
SHOT: певица Долина может лишиться квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза
16 декабря 2024, 17:41

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Народная артистка России Лариса Долина может лишиться всех своих зарубежных активов из-за санкций Евросоюза, введённых против неё 16 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В понедельник Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций. Помимо прочих в него вошли Лариса Долина и журналистка Тина Канделаки. Их обвиняют в вовлечении в политику России, якобы подрывающую фундаментальные ценности Евросоюза путём совершения «гибридных действий».

Отмечается, что общая сумма активов певицы за пределами России оценивается в 95 миллионов рублей. В том числе у Долиной имеется элитная недвижимость в Юрмале.

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Домашнее насилие и вебкам: экс-жена Славы Комиссаренко впервые рассказала всю правду о семье и разводе
16 декабря 2024, 17:28

Слава Комиссаренко (фото: социальные сети)

Бывшая жена известного комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова недавно дала обширное интервью, в котором впервые подробно рассказала о разводе и последовавшем за ним публичном скандале.
После того, как стендап-комик узнал о том, что его бывшая жена в прошлом была вебкам моделью, пара разорвала отношения. «Радио 1» расскажет о реакции Комиссаренко на профессию экс-супруги и о том, как сейчас живёт Шашкова.

История знакомства


Бывшая вебкам-модель Юлия Шашкова активно искала возможность познакомиться с известным белорусским комиком. Согласно информации из источников, Юлия не была фанаткой стендапа. Её главной целью было начать отношения со знаменитостью.
«После выступления она подошла к Славе якобы за автографом, начала кокетничать. Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», — рассказали знакомые девушки.
В конце сентября 2023 года пара сыграла свадьбу.

Узнал жену получше


Изначально 27-летняя Юлия Шашкова заявляла о себе как о модели. Однако в соцсетях она размещала откровенные фотографии, а более интимные снимки выкладывала на платных платформах. Кроме того, в периоды, когда девушка искала дополнительный доход, она работала вебкам-моделью.

В соцсетях Комиссаренко рассказал, что не знал о прошлом своей жены. По его словам, правда открылась только после заключения брака, однако даже после этого его супруга продолжала отрицать свою причастность к данной сфере.

Реакция Комиссаренко на прошлое супруги


Комиссаренко признался, что считает ситуацию унизительной и ужасной.
«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца»», — написал в социальных сетях юморист.
Комик добавил, что не испытывает злости, обиды или желания отомстить. Ему просто грустно от того, как всё сложилось.

Разводилась пара громко, о них говорили все: коллеги Комиссаренко, фанаты и пользователи интернета, психологи.

Слава Комиссаренко (фото: социальные сети)

На одном из своих стендап-концертов комик откровенно рассказал, что пережил тяжелый разрыв, обвинив Шашкову в том, что с самого начала их знакомства она якобы обманывала его. После развода он выглядел подавленным и не намеревался идти на примирение. Артист утверждал, что такое предательство стало для него шоком. Позже он заявил, что Шашкова действовала из корыстных побуждений, чтобы заполучить его имущество.

Ответ Юлии Шашковой


Юлия, в свою очередь, не сразу дала ответ. Лишь спустя год после разгоревшегося скандала она выступила с откровенным интервью, где решительно опровергла обвинения. Шашкова заявила, что Комиссаренко намеренно переврал ситуацию, представляя себя жертвой, чтобы переманить аудиторию на свою сторону.

Девушка рассказала, что работала в массажном эротическом салоне. Однако её решение заняться этим видом деятельности было вызвано не стремлением разбогатеть, а серьёзной психологической травмой, о которой юморист знал и которую он также использовал в своих интересах.


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Насилие со стороны отчима


В интервью Татьяне Мингалимовой Юлия впервые откровенно рассказала о своем прошлом, которое долго скрывала. Комиссаренко стал одним из первых, кому Юлия доверилась и решилась раскрыть свои самые болезненные секреты. Девушка призналась, что в детстве пережила насилие и жестокое обращение со стороны отчима. Однако юморист либо воспринял её откровения как шутку, либо решил, что она преувеличивает или играет на эмоциях.
«Мать и отчим были агрессивными. Они не могли держать в себе злость, ненависть к собственному ребенку, к этому миру. Это то, что я ощущала постоянно. Я сбегала из дома», — рассказала девушка.
Осообенно сильно Шишковой доставалось от отчима.
«Он выбивал мне зубы, бил дубиной так, что я не могла ходить. Помню, у бабушки лежала. Она обрабатывала мои синие ноги», — поделилась Шашкова.
Юлия пыталась найти поддержку и защиту у своего родного отца. Изначально мужчина проявлял заботу к дочери-подростку, однако вскоре ситуация стала настоящим кошмаром — проблем стало больше, начались нервные срывы. По словам Юлии, она чувствовала себя полностью брошенной и оставленной наедине со своими страданиями.

Шашкова призналась, что отец совершал в отношении её недопустимые и травмирующие действия. При этом её бывший супруг был в курсе этих событий, но не предпринял никаких попыток её поддержать или разобраться в ситуации.

Юлия Шашкова (фото: социальные сети)

Голодные времена


Пережитые травмы и страх перед бедностью заставили её искать любые пути, чтобы выбраться из трудной ситуации.

В какой-то момент Юлия устроилась работать в массажный салон. Это давало ей хоть небольшой, но стабильный заработок. Однако в особо сложные периоды ей приходилось соглашаться на дополнительные услуги в привате. Спустя время, накопив нужную сумму, девушка без сожалений покинула эту работу. По её словам, она была настроена двигаться дальше и начала пробовать себя в бизнесе.

В приват, по словам Юлии, её привели старые травмы. Ещё в периоды, когда девушке нечем было зарабатывать, она душила свою психологическую боль, надеясь найти в откровенных беседах и фото родственную душу.

Юлия Шашкова (фото: социальные сети)

Поворотным моментом в её жизни стала встреча с комиком Славой Комиссаренко. По словам Юлии, эти отношения заставили её задуматься о переменах и взглянуть на своё прошлое иначе.

В надежде заслужить доверие избранника, она решилась рассказать ему всё о своей жизни, откровенно раскрывая самые болезненные моменты. Однако, как говорит Юлия, она даже не могла предположить, что человек, которому она полностью доверилась, предаст её.
«Я сейчас держусь, но, когда рассказываю об этом психотерапевту или близким людям, во мне все еще сильны эмоции. Ужасно, что такие люди живут в реальности», — сказала бывшая жена Комиссаренко.

Предательство мужа


Шашкова рассказала, что у неё было несколько откровенных разговоров со Славой, в ходе которых артист уже был осведомлён о её прошлом до свадьбы. По словам Юлии, их первая встреча стала ключевым моментом, который помог ей переосмыслить своё прошлое, собраться с силами и изменить отношение к жизни.

Однако, по признанию самой Юлии, она всё же слукавила. Девушка признала, что была не права, скрывая правду от Славы с самого начала.
«Когда фотки слили, он у меня спросил, не видя ещё снимков: "Почему они так пишут? Что это такое?" Я ответила: "Не знаю". Но не потому что не хочу говорить, а потому что люди постоянно пишут: "Да, она выглядит как проститутка". Я решила, что это опять какой-то дурак написал. Говорю, как есть. Считаю, что солгала, да», — согласилась экс-жена комика.

Как сейчас живёт Юлия Шашкова


Сейчас Шашкова много учится, поэтому у неё нет времени на работу. Юлию никто не содержит, однако она может позволить себе путешествовать по Америке и оплачивать дорогое обучение в престижном университете Лос-Анджелеса.
«Скажем так, у меня есть определенные деньги на моих счетах, на каких-то там криптовалютах. У меня был прекрасный муж. Это максимум, что я могу сказать по этому поводу», — сказала Шашкова.
Юлия отметила, что не тратит деньги на ненужные вещи. Она инвестирует средства в своё образование и развитие, а одежда и другие материальные блага для неё уже не так важны.

Юлия Шашкова (фото: социальные сети)


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Возлюбленная Деппа: актёр не планирует открывать ювелирный бренд в Москве
16 декабря 2024, 12:58

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Возлюбленная американского актера Джонни Деппа из Екатеринбурга и модель Юлия Власова высказалась о его намерении открыть ювелирный магазин в Москве в интервью с Super.
Ранее Телеграм-канал Mash передавал, что американский актёр хочет открыть бутик с ювелирными изделиями из якутских бриллиантов в районе Бирюлёво. Подчёркивалось, что такое решение Джонни Депп принял благодаря уговорам Юлии Власовой, которая родом из России.

Сама уроженка Екатеринбурга опровергла эту информацию и заявила, что её возлюбленный не имеет к упомянутому бизнесу никакого отношения.

«Джонни не планирует открывать ювелирный бренд», — уточнила Юлия Власова.

Возлюбленная американского актёра раньше обучалась в Пражском университете, потом она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Для изучения тонкостей ювелирного дела Юлия Власова поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова на спецкурс.

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Рэпер Лигалайз объявлен в розыск судебными приставами
16 декабря 2024, 12:48

Андрей Меньшиков (Лигалайз) (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ разыскивают известного рэп-исполнителя и продюсера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков - прим. ред.). Покинув Россию, легенда русского рэпа остался должен приличную сумму по кредитам и налогам.
Автор хита «Будущих мам» стал объектом исполнительного производства из-за неуплаты 612 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT. Сумма сложилась из кредитных обязательств и задолженностью перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Погасить долг некогда знаменитый рэпер не может с сентября, хотя время от времени и пытается перечислять небольшие суммы из-за рубежа.

Первый интерес в отношении Лигалайза возник у приставов ещё в 2009 году. Уже тогда у него были зафиксированы долги и открыто исполнительное производство. Сейчас «певец-бормотун» живёт в Литве, куда переехал в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего, так как имущества в России у рэпера не осталось.

Ранее общественники требовали признать Лигалайза иноагентом за экстремистский душок его новых клипов и нелицеприятные высказывания о российской армии в интервью.

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Комик Расул Чабдаров объяснил возвращение в РФ из Турции
16 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/ Nikita Burdenkov

Российский юморист Расул Чабдаров, который жил в Турции, объяснил своё возвращение на родину. Деталями он поделился в подкасте комика Ивана Абрамова во «ВКонтакте».
Расул Чабдаров поделился, что в юности жил в Турции и трудился в туристической сфере.

Комик обратил внимание, что начал видеть взрослых мужчин, работающих 10-15 лет в туристической сфере и у них ничего не менялось в жизни. Тогда он понял, что не желает быть «этим обгоревшим мужчиной».

Расул Чабдаров подчеркнул, что за сезон зарабатывал порядка десяти тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу).

«Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (...) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — уточнил он.

В итоге, по словам Чабдарова, он решил вернуться в Россию.

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*внесен в реестр иностранных агентов в России
#россия
#паспорт
#турция
#туризм
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