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Чуть не осталась инвалидом, сменила ориентацию** и стала экоактивистом: как живет звезда «Дома-2» Тори Карасева

Тори Карасева (Фото: Инстаграм* @torikaraseva)

Тори Карасева (Фото: Инстаграм* @torikaraseva)

Одна из наиболее эпатажных и дерзких участниц реалити-шоу «Дом-2» Виктория Карасева (Тори) запомнилась публике не только своим вызывающим поведением на телепроекте. Те, кто следил за жизнью участницы после, знают, что судьба ее была тяжелой. Чего только стоит роковая случайность, которая едва не стоила ей жизни, или, к примеру, смена ориентации**. Как Виктории удалось выжить и чем она занимается в настоящий момент — в материале «Радио 1».

Почему Карасева пришла на проект

Уроженка Москвы желала прославиться с раннего возраста. Поначалу Виктория думала стать актрисой. Когда Карасева была школьницей, то занималась танцами, пением, хореографией. После окончания музыкальной школы Виктория поступила на класс оперного вокала в Институте имени Шнитке.



Девушка регулярно участвовала в разных музыкальных конкурсах. А потом перед ней встал выбор: музыка или актерство. Тогда Виктория поступила в ГИТИС, чтобы осуществить обе свои мечты. Она стала студенткой факультета актера музыкального театра. Карасева пела в одном из известных ресторанов столицы вместе со своим творческим коллективом — он образовался во время учебы.

Но девушке было этого мало. Виктория хотела всеобъемлющей славы. Так Карасева стала участницей реалити-шоу «Дом-2» в сентябре 2005 года.

««Дом-2» — это кино, только в своем творчестве я обнажаю свою душу», — отмечала Тори.

Тори Карасева (Фото: Инстаграм* @torikaraseva)

Издевательства на проекте

На телепроект Карасева пришла к Андрею Чуеву. И из-за него девушка оказалась в ловушке. Молодой человек предложил тори помощь с презентацией — на ней участники проекта по традиции говорят о себе.

Во время презентации Андрей и остальные участники грубо прервали речь Виктории и закидали девушку яйцами. Коллеги по съемкам аргументировали поступок тем, что им не нравится ее стиль изложения. На самом деле участники проекта просто хотели поиздеваться над новенькой — подобное часто происходило на шоу.

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Виктория хотела защититься, однако все было тщетно. Другие лишь высмеяли ее в ответ. Карасева была не из робких и решила бороться с таким отношением. Получив поддержку эпатажного Рустама Солнцева, девушка стала объяснять коллективу, что от издевательств других они умнее не станут.

Нравоучения Тори подействовали и после этого больше на телепроекте столь жестоких посвящений не было.

Тори Карасева (Фото: Инстаграм* @torikaraseva)

Абьюз в отношениях

В «Дом-2» Карасева пришла не только за любовью и популярностью, но и за тем, чтобы развить собственный эстрадный проект через популярную передачу.

Девушка желала записать диск, выпустить сборник стихотворений и мемуаров, продвинуть собственное актерское агентство и продюсерский центр «Талант выше понтов», а еще создать коллекцию одежды.

К сожалению, желаниям не суждено было сбыться в то время, но зато Виктория нашла такого же амбициозного романтического партнера. Тори построила серьезные отношения на проекте с молдавским рэпером Русланом Проскуровым (Рассел).

У молодых людей было много общего, но после конфетно-букетного периода отношения изменились не в лучшую сторону. Руслан начал унижать Карасеву и в результате пара распалась.

После проблемного романа Виктория активно искала будущего супруга среди участников «Дома-2». Учитель труда Дмитрий Чижевский согласился связать с ней свою жизнь, но бракосочетание сорвалось. В итоге Виктория встретила Вячеслава Дворецкова и сыграла с ним свадьбу.

Вячеслав Дворецков и Тори Карасева (Фото: Инстаграм* @torikaraseva)

Проблемы со здоровьем

В 2009 году с Карасевой произошло несчастье. Вместе с супругом она поехала на ужин в столичный элитный ресторан. А в результате попала в больницу.

Повар некачественно приготовил блюдо из морепродуктов — кусочек раковины от мидии повредил пищевод и желудок Тори. Девушка чудом выжила.

Участница «Дома-2» обратилась за помощью в две платные клиники, но у медиков не получилось поставить ей точный диагноз. Поначалу Карасеву лечили от остеохондроза. А затем, когда ей стало трудно глотать пищу, врачи выдвинули предположение, что у пациентки болезнь щитовидной железы. В итоге в НИИ имени Н. В. Склифосовского Тори доставили в критическом состоянии.

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Потом Карасеву три раза прооперировали — ей удалили два ребра. В больнице измученная постоянными болями Виктория провела почти полгода.

Пережить тяжелый период девушке помогли мама и муж. После выписки из больницы вес звезды «Дома-2» составлял 32 килограмма.

Эта ужасная случайность навсегда отразилась на здоровье Карасевой. Она до сих пор испытывает боль из-за перенесенных серьезных травм. Но все же Виктория научилась жить с этим.

«Да, врачи говорили, что со временем станет легче, но такого чуда не произошло. Я ждала, делала всевозможные манипуляции, чтобы облегчить боль, но чудес не бывает, поэтому первые пять лет ушли на осознание того, что со мной произошло. На шестой год я решила, что надо научиться жить с болью. Седьмой год я училась. И уже только на восьмой год научилась. Решила, что боль никуда не уйдет, не покинет, не хлопнет дверью. Значит, она должна стать частью меня, и я научилась жить с остатками от здоровья, и с болью. Бывает, так скручивает, что ногтевые пластины трещат по швам», — писала Тори в соцсетях.

Тори Карасева (Фото: Инстаграм* @torikaraseva)

Жизнь после реалити-шоу

Когда девушка выздоровела, они вместе с мужем решили покинуть телепроект.

«Я стала соучредителем свадебного салона, а еще на проекте я занималась созданием дизайнерской одежды. Я долго думала о том, как распорядиться коллекцией и идеями, где я буду продавать все это, и решила, что открытие магазина — это блестящий выход. Но салон — это бизнес, а творчество у меня всегда на первом месте», — откровенничала Тори.

Амбициозная Карасева не отказалась от идеи стать звездой. Из-за этого она начала развивать карьеру певицы.

«Я не отказалась от мысли сделать карьеру звезды мирового масштаба. Сейчас у меня новый этап: я собираю профессиональную команду с актуальными идеями, нужным вдохновением, чтобы работать над новым музыкальным альбомом. Это будет музыка в стиле поп-рок, который актуален сегодня, и самое главное — актуален для меня. Моя концертная деятельность не прекращается — я по-прежнему езжу на гастроли с бывшими и нынешними участниками «Дома 2»», — отмечала тогда бывшая участница проекта, которая в итоге лишь растеряла какую-никакую популярность.

В личной жизни у Карасевой тоже были неприятности. С мужем они прожили меньше года, а потом пара развелась. Спустя некоторое время общественность узнала, что у Виктории появился новый возлюбленный.

Алена Андреева (Фото: Инстаграм* @alena777andreeva)

Смена ориентации**

В 2018 году выяснилось, что у Виктории появились чувства к своей подруге Алене Андреевой. Карасева призналась ей в любви. Через некоторое время в публикациях на личной странице Виктории появился снимок обручальных колец. Подписчики подчеркнули, что оба они женских размеров — еще раз подтверждало нетрадиционную ориентацию** звезды реалити-шоу.

Тори Карасева сейчас

Пропавшая на некоторое время из инфополя бывшая участница «Дома-2» успела потрудиться и дизайнером интерьера, и стать совладелицей свадебного салона. Еще Карасева работала ведущей вечернего шоу на радио, где можно было услышать ее голос.

В настоящий момент Тори стала блогером. Достаточное количество времени она уделяет соцсетям, где проводит прямые эфиры и активно общается с поклонниками. Карасева также рассказывает об экологических проблемах. Ее волнует, что косатки и дельфины в природе по вине людей подвергаются опасности. У Тори есть восемь пушистых питомцев, которых она очень любит.

Девушка продолжает развивать творческую карьеру.

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«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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#париж
#поездки
#франция
#отношения
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«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
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#родители
#любовь
#память
#отношения
#сво
#беременность
#смерть
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Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You

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#актриса
#певица
#сша
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«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#алла пугачёва
#максим галкин
#шоу-бизнес
#израиль
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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You
10 февраля 2025, 21:16

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)

Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.

Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».

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#певец
#индия
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