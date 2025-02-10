Чуть не осталась инвалидом, сменила ориентацию** и стала экоактивистом: как живет звезда «Дома-2» Тори Карасева

Одна из наиболее эпатажных и дерзких участниц реалити-шоу «Дом-2» Виктория Карасева (Тори) запомнилась публике не только своим вызывающим поведением на телепроекте. Те, кто следил за жизнью участницы после, знают, что судьба ее была тяжелой. Чего только стоит роковая случайность, которая едва не стоила ей жизни, или, к примеру, смена ориентации**. Как Виктории удалось выжить и чем она занимается в настоящий момент — в материале «Радио 1».