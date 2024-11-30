«Делала аборты, чтобы заботиться о других»: откровения бывшей домработницы Пугачевой, как сейчас живет Люся

Людмила Дороднова (Фото: скриншот телепередачи Андрей Малахов. Прямой эфир)
Бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филлипа Киркорова скучает по покинувшей Россию примадонне и ее семье. Отъезд Пугачевой болезненно отразился на уже пожилой Людмиле Дородновой. Об этом поделился с журналистами NEWS.ru Александр Матвеев. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Певец Александр Матвеев давно поддерживает теплые отношения с бывшей звездной домработницей Людмилой Дородновой, больше известной всем как Люся.
«Люся частенько звонит мне и переживает: как там Алла, Кристина, дети? Она ведь была членом семьи. Сейчас живет одна, на пенсии, ей уже за 80», — рассказывает Матвеев NEWS.ru.
Семья Пугачевой стала для Людмилы Дородновой родной, несмотря на то, что после развода Людмила осталась работать у Филлипа Киркорова.
В домработницы попала случайно
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Молодая Дороднова была большой поклонницей Тамары Миансаровой и часто посещала ее концерты. Однажды ей удалось попасть в гримерку артистки, где та предложила ей стать ее домработницей. Дороднова тогда еще и готовить толком не умела, но на предложение согласилась. С 1964 года по 1979 Людмила помогала по хозяйству Клавдии Шульженко и Ларисе Мондрус.
В 1979 Доронина стала работать на Аллу Пугачеву. На глазах Люси развивались романы примадонны, случались громкие скандалы и росла Кристина. Дороднова проработала в доме примадонны до развода Пугачевой с Киркоровым в 2005 году. После Филипп настоял, чтобы Люся осталась работать у него. В 2020 году Киркоров уволил Людмилу Дороднову, объяснив это тем, что больше не хотел заставлять прислуживать себе даму преклонного возраста. На тот момент Люсе уже было 79 лет.
Посвятила всю себя работе
Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Звездная домработница всегда была увлечена проблемами семей, в которых работала. Времени на личную жизнь совсем не оставалось. Один раз женщина была замужем. Но брак был не долгим из-за того, что она постоянно проживала в доме примадонны. Люся всю себя посвятила работе, исключением не стали даже дети.
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«Я заботилась о других, они были моими детьми, начиная от Тамары Миансаровой и заканчивая Филиппом. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью. Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла», — признавалась она на ток-оу Андрея Малахова.
Сейчас Людмила Дороднова не работает, так сказать, ушла на засуженную пенсию. Живет звездная домработница в однокомнатной квартира на юго-востоке Москвы. Та жизнь, ради которой Люся отказалась от всего, осталась далеко позади. Остается только вспоминать и скучать по семье, частью которой она долгое время была.
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