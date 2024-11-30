«Делала аборты, чтобы заботиться о других»: откровения бывшей домработницы Пугачевой, как сейчас живет Люся

Бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филлипа Киркорова скучает по покинувшей Россию примадонне и ее семье. Отъезд Пугачевой болезненно отразился на уже пожилой Людмиле Дородновой. Об этом поделился с журналистами NEWS.ru Александр Матвеев. Подробности читайте в материале «Радио 1».