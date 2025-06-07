Депрессия после смерти супруга, спасение в религии и любовь к мопсам: самому плодовитому автору Дарье Донцовой — 73 года
Сегодня, 7 июня, свой 73-й день рождения отмечает одна из самых плодотворных российских писательниц Дарья Донцова. В 1999 году вышел в свет её первый детективный роман «Крутые наследнички», и с тех пор библиография Дарьи Донцовой пополнилась более чем 280 детективными произведениями, а общий тираж её книг превысил 200 миллионов экземпляров. О том, как сейчас живет звездная писательница, читайте в материале «Радио 1».
Начло творческой деятельности
Агриппина Аркадьевна Донцова родилась в Москве 7 июня 1952 года. Её родителями были Аркадий Васильев, известный писатель, и Тамара Новацкая, главный режиссёр Москонцерта.
После окончания факультета журналистики Московского государственного университета Дарья отправилась в Сирию, где два года работала переводчиком с французского языка в консульстве СССР. По возвращении в Россию Дарья начала свою карьеру в газете «Вечерняя Москва» и вела рубрику «Гости столицы». Затем она перешла в журнал «Отчизна».
В 1998 году у писательницы Дарьи Донцовой обнаружили рак молочной железы. В процессе лечения ей сделали четыре операции и провели 18 курсов химиотерапии. В 1999 году, чтобы отвлечься от болезни, в реанимации онкологического отделения она начала писать свою первую книгу. В декабре 1999 года вышел в свет дебютный роман «Крутые наследнички». Именно тогда и появился псевдоним «Дарья Донцова».
Феноменальная плодовитость
Из-за большого количества выпускаемых книг Донцову часто обвиняют в том, что она пишет книги не сама, а над созданием произведений трудится целая команда авторов. На это писательница предлагает приехать к ней в гости и поискать у нее дома «писателей-призраков».
«Я встаю в пять, пишу с шести утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со службы — и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком», — рассказывала Донцова подписчикам.
Сегодня Дарья Донцова — автор более 300 произведений, среди которых несколько циклов иронических детективов, кулинарные книги, автобиографические романы и детские сказки. Общий тираж её книг составляет более 200 миллионов экземпляров.
Также она писала сценарии для телевизионных сериалов, которые были сняты по мотивам её книг. Так у публики появилась возможность познакомиться с героями произведений Донцовой в кино. На экраны вышли сериалы «Даша Васильева — любительница частного сыска», «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» и «Джентльмен сыска Иван Подушкин».
В 2009 году имя Донцовой было внесено в Книгу рекордов России как имя автора, создавшего наибольшее количество детективных романов за десятилетний период — 100 произведений.
Личная жизнь
Дарья Донцова была в браке трижды. Первый брак с Дмитрием Деминым продлился недолго — меньше года. Сын Аркадий родился уже после развода и получил фамилию матери. Второй брак с Борисом Капустиным был более продолжительным, но детей в нём не появилось.
В 1983 году Донцова вышла замуж за доктора психологических наук, профессора МГУ Александра Донцова. В 1986 году у них родилась дочь Мария. Впоследствии именно он будет рядом, когда писательница боролась со страшным недугом, и он предложит гнать прочь плохие мысли написанием романов.
Дарье Донцовой удалось справиться с болезнью, а вот ее супругу повезло меньше. В 2021 году у Александра Донцова диагностировали рак кишечника на поздней стадии. Он боролся с болезнью на протяжении двух лет. Периоды ремиссии сменялись обострениями, и каждый раз опухоль обнаруживали в новом месте. Александра не стало 8 марта 2023 года.
Борьба с онкологией, смерть любимого и связь с Борисом Акуниным*: тяжелые жизненные испытания писательницы Дарьи Донцовой
Религия в жизни писательницы
Смерть супруга стала для Донцовой тяжёлым испытанием. Лишь спустя шесть месяцев после потери она поделилась с журналистами, что больше не плачет, проходя мимо опустевшего рабочего кабинета мужа. Писательница обрела смысл жизни благодаря церкви. Ещё до смерти мужа она стала глубоко верующим человеком и неоднократно совершала паломничества.
«Мы воцерковленная семья. Хорошо понимаем, что смерти нет. Мы очень надеемся, что в Царствии Небесном все встретимся. Уточню, у нас нет страха смерти. Но есть тревога, что душа попадет куда-то не туда. А поскольку нельзя быть точно уверенным в том, как Господь рассудил, сейчас наша основная задача — молиться за Александра Ивановича, делать добрые дела. Наш старший сын Аркадий служит алтарником в храме. Он человек, который помогает батюшке во время службы. Я читаю на клиросе. И, конечно, все мы молимся дома за упокой души Александра Ивановича и всех родных, любимых, кого с нами более в земной жизни нет», — рассказывала писательница журналистам «КП».
Как сейчас живет Донцова
В настоящее время Дарья Донцова является обладательницей пяти собак: мопсов Муси, Фиры, Куки и Жози, а также пагля Мафи. Помимо этого, в её доме обитают британский кот Сан Саныч и черепашка Ге.
Дарья Донцова с удовольствием демонстрирует своих четвероногих друзей в социальных сетях. Некоторые из них стали героями её книг для юных читателей. Автор создала цикл рассказов под названием «Сказки Прекрасной Долины».
«У мопсов, меня и котов очень трудная работа: мы работаем паглем, мопсами и котами. У нас сложное расписание: хорошо поесть, поспать, погулять и приносить всем хорошее настроение», — такой пост от лица Мафи публиковала Донцова, которая называет себя мамой ее домашних любимцев.
В июне 2025 года состоится выход 281-го иронического детектива Дарьи Донцовой под названием «Алиби для землеройки». Также в этом году была опубликована новая детская книга «Сонные мухи», которая стала 24-м произведением в популярной серии «Сказки Прекрасной Долины». Это произведение продолжает традицию добрых и поучительных историй, которые так нравятся юным читателям. Кроме того, в этом году был опубликован автобиографический сборник «Записки счастливой прихожанки».