07 июня 2025, 12:20

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)

Сегодня, 7 июня, свой 73-й день рождения отмечает одна из самых плодотворных российских писательниц Дарья Донцова. В 1999 году вышел в свет её первый детективный роман «Крутые наследнички», и с тех пор библиография Дарьи Донцовой пополнилась более чем 280 детективными произведениями, а общий тираж её книг превысил 200 миллионов экземпляров. О том, как сейчас живет звездная писательница, читайте в материале «Радио 1».









Начло творческой деятельности

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)



Феноменальная плодовитость

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)



«Я встаю в пять, пишу с шести утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со службы — и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком», — рассказывала Донцова подписчикам.

Личная жизнь

Дарья, Александ и Мария Донцовы (фото: Instagram* / @dontsova_official)



Борьба с онкологией, смерть любимого и связь с Борисом Акуниным*: тяжелые жизненные испытания писательницы Дарьи Донцовой

Религия в жизни писательницы

«Мы воцерковленная семья. Хорошо понимаем, что смерти нет. Мы очень надеемся, что в Царствии Небесном все встретимся. Уточню, у нас нет страха смерти. Но есть тревога, что душа попадет куда-то не туда. А поскольку нельзя быть точно уверенным в том, как Господь рассудил, сейчас наша основная задача — молиться за Александра Ивановича, делать добрые дела. Наш старший сын Аркадий служит алтарником в храме. Он человек, который помогает батюшке во время службы. Я читаю на клиросе. И, конечно, все мы молимся дома за упокой души Александра Ивановича и всех родных, любимых, кого с нами более в земной жизни нет», — рассказывала писательница журналистам «КП».

Как сейчас живет Донцова

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)



«У мопсов, меня и котов очень трудная работа: мы работаем паглем, мопсами и котами. У нас сложное расписание: хорошо поесть, поспать, погулять и приносить всем хорошее настроение», — такой пост от лица Мафи публиковала Донцова, которая называет себя мамой ее домашних любимцев.