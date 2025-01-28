Дружба с Познером и плевок в лицо от украинца: громкие скандалы и драки в эфире Артема Шейнина

Артем Шейнин имеет неоднозначную репутацию у зрителей. Несмотря на работу с Дмитрием Киселёвым и Владимиром Познером, ведущий программы «Время покажет» обрел славу журналиста со множеством скандалов. О самых громких из них читайте в этом материале.