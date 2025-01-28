Дружба с Познером и плевок в лицо от украинца: громкие скандалы и драки в эфире Артема Шейнина

Артем Шейнин (Фото: соцсети)
Артем Шейнин имеет неоднозначную репутацию у зрителей. Несмотря на работу с Дмитрием Киселёвым и Владимиром Познером, ведущий программы «Время покажет» обрел славу журналиста со множеством скандалов. О самых громких из них читайте в этом материале.
Начало работы во «Время покажет» и конфликт с Майклом Бомом
Как сообщает телеканал 78, Артем Шейнин впервые стал появляться на экранах в программе «Время покажет», где сидел на трибуне. В 2016 году ведущий передачи Петр Толстой принял участие в избирательной кампании, в связи с чем Шейнин начал его подменять. По его словам, первые полтора года он не мог позволить себе надеть костюм, так как хотел быть ближе к телезрителю.
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В октябре 2017 года в одном из выпусков Шейнин набросился на американского политического обозревателя Майкла Бома со словами:
«Ты че меня провоцируешь, друг мой? Я ж тебе сказал: «Сидеть!»
Тогда начавшийся конфликт был остановлен ведущей Екатериной Стриженовой. Как позже рассказал Артем, в итоговую версию не попал полный фрагмент, где Майкл провоцировал Шейнина.
Фото: соцсети
Плевок в лицо от украинского солдата
В 2018 к Артему Шейнину, который был на отдыхе в Вероне, подошел украинский солдат Валерий Ананьев. Последний сначала провоцировал журналиста на драку, после чего плюнул ему в лицо. Как потом прокомментировал сам Шейнин, это был конфликт ради конфликта. По итальянскому законодательству первый, кто совершит удар, понесет серьезное наказание. В связи с этим Артем высказался так:
Все действия этого «хероя» сводились к тому, что он первым не ударял.
Мат на корпоративе и критика Ксении Собчак
На одном из видеороликов Артем Шейнин во время корпоратива и в майке-алкоголичке ругался матом. Ведущего сняла его коллега, которая как потом призналась, сделала это не для подставы, а из-за своей гордости из-за работы с журналистом.
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Также за год до выборов 2018 Артем раскритиковал инициативу Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ. Ее предвыборную кампанию он назвал «шоу». Также ведущий надел маску клоуна и спросил у Ксении, кого она назначит на посты министров в случае своей победы.
Сама Собчак после дала такой комментарий:
Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о гибели своего соседа, друга, брата
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