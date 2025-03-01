Женские энергопрактики, наркозависимость и ребенок от американца: зачем экс-солистка «Демо» Саша Зверева вернулась в Россию?

Саша Зверева (Фото: Инстаграм* @sashazvereva)
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева получила огромную известность в 1999 году после выхода песни «Солнышко в руках». Несколько месяцев назад Телеграм-канал SHOT сообщал, что артистка вернулась из США в Россию на заработки. Что об этом известно, как сейчас живет и чем занимается певица, которая 1 марта отмечает 44-летие — в материале «Радио 1».
Возвращение Зверевой в РФ44-летняя мать четверых детей собирается вести занятия по женским энергопрактикам, поскольку ее курсы для беременных успеха не имели, передал SHOT.
Сама Зверева отмечала, что за десять лет жизни в США деградировала, поскольку ей не хватало качественного общения. И поэтому певица решила сменить обстановку. Билет на однодневное мероприятие можно приобрести за 35 тысяч рублей. Кроме открытия чакр участницы смогут получить автограф, а еще купить книгу Зверевой. Помимо это, Зверева задолжала российской налоговой 62 тысячи рублей.
Потом Саша стала участницей российского шоу «Звезды в джунглях». Однако путешествие в Колумбию обернулось для Зверевой настоящим кошмаром.
«С самого первого дня я внутренне рыдала и ругала себя за то, что бросила семью, вкусную жизнь и поехала в этот кошмар. Самым непростым было ежедневное ожидание какого-нибудь ужасного испытания с насекомыми, из-за которого моя здравая установка «не есть дрянь» была бы воспринята командой как слабость», — признавалась певица.
Переезд Зверевой в СШААртистка переехала в США в 2015 году, когда ждала появления на свет третьего ребенка. Знаменитость отмечала, что в то время она переживала тяжелый период: тогда Саша только развелась с диджеем Дмитрием Алмазовым, вынашивала малыша и воспитывала двух старших детей, отец которых не проявлял никакого участия. Однако Зверева чувствовала себя свободной и потихоньку обустраивалась на новом месте.
Дэн Уолбран и Саша Зверева (Фото: Инстаграм* @sashazvereva)
В 2020 году экс-солистка «Демо» заключила брак с американцем Дэном Уолбраном, у супругов есть двухлетний общий сын Себастьян. Саша уточняла, что родила бы еще одного ребенка. Однако муж артистки пока не готов нести ответственность за большее количество наследников.
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В июне 2023 года Зверева отмечала, что у нее не было ностальгии по дому в России после переезда в Штаты. Певица объяснила поклонникам в соцсетях, почему так произошло.
«Я с 18 лет не сидела дома, постоянно на гастролях по всему миру. Мне некогда было наводить тоску, надо было справляться с тремя детьми и новой жизнью без помощи партнера. Тут на поспать времени не было, а вы говорите ностальгия», — подчеркнула знаменитость.
Зверева в «Демо»В 1998 году продюсеры Вадим Поляков и Дмитрий Постовалов создали новую российскую поп-группу и назвали ее «Демо». Раньше мужчины работали в успешных проектах и осознали, что нужно выпустить что-то новое.
Саша Зверева (Фото: Инстаграм* @sashazvereva)
Вскоре продюсеры уже искали вокалистку и танцоров. После прослушиваний Поляков и Постовалов решили, что лицом музыкального коллектива станет 18-летняя студентка МГИМО Саша Зверева. В составе группы «Демо» она была 12 лет, однако в 2011 году захотела уйти из коллектива и заняться сольной карьерой.
В первое время певица судилась с Вадимом Поляковым из-за авторских прав, но в суде доказали, что композиции написал продюсер, из-за чего Саша не имеет права их исполнять.
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Наркотическая зависимостьНесколько лет назад Зверева поделилась, что на пике славы, когда вся Россия слушала ее хит «Солнышко в руках», она употребляла наркотики. Но потом, по ее словам, в один день завязала со всеми пагубными привычками.
«Ко мне пришла эта темная сторона в 20 лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день», — откровенничала Зверева.
Сейчас артистка ведет трезвый образ жизни, отказалась даже от сигарет и рада, что сохранила здоровье.
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