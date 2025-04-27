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Едва не развалившийся брак и бесплодие. Как звезда сериала «Тест на беременность» Анна Каменкова обрела счастье?

Анна Каменкова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Анна Каменкова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Сегодня, 27 апреля, свой 72-й день рождения отмечает выдающаяся российская актриса театра, кино и дубляжа Анна Семёновна Каменкова. Она сыграла множество ярких ролей, и любимыми по сей день остаются у зрителя картины «Молодая жена», «Солнечный ветер», «Визит к Минотавру», «Тест на беременность». О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Анна Каменкова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Анна Каменкова появилась на свет 27 апреля 1953 года в городе Москве в семье, где родители были представителями интеллигенции. Они преподавали русский язык и литературу и хотели, чтобы их дочь продолжила семейную традицию.

Девочка росла активной и отличалась от сверстников своим талантом. Когда маленькой Анне исполнилось шесть, она по воле судьбы попала в кино.

«В сквере дети читали стихи. Я возмутилась, что меня не позвали, подошла и сказала: "Я тоже могу!" Стихов я знала много, мои родители — учителя, весь дом — в книгах. Почитала — и все. Вскоре меня вызвали на пробу в Минск», — рассказала актриса в интервью «Российской газете».

В тот день в парке Анна прочитала свои стихи сотрудникам киностудии, которые искали одарённых детей для участия в съёмках фильма «Девочка ищет отца». За свою актёрскую игру Каменкова была удостоена первой награды — приза за лучшее исполнение роли ребёнка на II Международном кинофестивале в Аргентине в 1960 году.

После родители запретили дочери сниматься в кино, посчитав это вредным для учебы. Однако актёрское мастерство Анны развивалось вместе с ней, и родители решили не препятствовать её желанию быть актрисой.

Анна начала посещать театральный кружок при местном Дворце пионеров и в 1965 году уже дебютировала на сцене Большого театра, исполнив небольшую роль в опере «Русалка».

Работа в кино


Анна Каменкова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

В 1970 году Анна Каменкова поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, на курс М. И. Царёва. Педагогами училища был искусно огранен талант актрисы, и после его окончания она начала работать в Театре на Малой Бронной.

Юная артистка вернулась на экраны в 1974 году в фильме «Хождение по мукам», но настоящий успех актрисе принесла мелодрама Леонида Менакера «Молодая жена», вышедшая в 1979 году. После были главные роли в картинах «Следствие ведут Знатоки», «Государственная граница», «Солнечный ветер», «Город над головой» и «Софья Петровна».

В сложный для кино период 90-х актриса активно занималась озвучиванием фильмов. Анна Каменкова подарила свой голос многим известным зарубежным актрисам. Среди них Шэрон Стоун, Катрин Денёв, Уитни Хьюстон, Мерил Стрип, Джоди Фостер и Джулия Робертс.

Её голос можно услышать в фильмах «Властелин колец», где она озвучила героиню Лив Тайлер, и в драме «Фрида», где она озвучила Сальму Хайек. Также ее голосом говорит Джульетта в фильме Франко Дзеффирелли и Лариса в фильме «Жестокий романс».


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Личная жизнь


Анна Каменкова и Анатолий Спивак (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Анна Каменкова с 1980 года состоит в браке с режиссёром театра на Малой Бронной Анатолием Спиваком. Муж актрисы старше её на 15 лет, стал для неё наставником и мудрым советчиком. Как и в любой семье, у них случались недопонимания, однажды Каменкова даже увлеклась другим мужчиной и чуть не ушла из семьи.

«Черту дозволенности в том романе я так и не переступила. Для меня двойная жизнь невозможна. Но факт остается фактом. Словом, накрыло меня тогда так глобально, что я честно рассказала о своих чувствах Толе. Да и скрывать-то было невозможно — мое состояние все видели невооруженным глазом. В эту же ночь я убежала — туда, к тому мужчине, но так и не смогла переступить через себя. А Толя, умный, тонко чувствующий все нюансы, взял меня потом просто мертвой хваткой, да так и не выпустил. Пообещал, правда, что станет совершенно другим, будет вести себя иначе. Какое-то время так и было», — цитирует актрису starhit.ru.

Семейная пара долгое время безуспешно пыталась стать родителями. После нескольких выкидышей на раннем сроке врачи поставили ей бесплодие. Но супруги не отчаивались и не оставляли попыток.

«Несколько выкидышей я пережила, а для женщины, которая мечтает о ребенке, это страшное испытание. Мы с Толей очень хотели ребенка, ждали, но так получалось, что, будучи в положении, я не имела возможности заниматься собой, все равно продолжала работать. Один из выкидышей вообще был трагический — на шести месяцах. Я уже знала, что это мальчик, мой мальчик… И вдруг опять эта беда. Мне сказали: «Больше детей у вас не будет». Даже сейчас вспоминать об этом страшно. Все было как в тумане: истерика на разрыв души, отпад лицом в стенку, неостанавливающиеся реки слез», — делилась актриса в одном из интервью.

Актриса забеременела вновь в 33 года. Доктор в опасениях за Анну сказал, что необходимо эту беременность прервать. К счастью, Спивак запретил жене соглашаться на процедуру чистки и отвез ее к другому гинекологу. Другой специалист взял на себя ответственность за актрису, положил ее на сохранение, и в 1987 году на свет появился долгожданный сын Сергей.

Сейчас ребенок актрисы уже совсем взрослый мужчина. Он не пошел по стопам родителей, выбрав для себя профессию юриста.

Каменкова сейчас


Анна Каменкова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

В 2023 году на церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» Анне Каменковой была вручена почётная награда — «Жизнь в кино» — за её вклад в развитие кинематографа.

В феврале 2024 года на экраны вышла картина «Солдатская мать», в которой Каменкова исполнила роль Ефросиньи Семёновой. На настоящий момент актриса задействована в съемках картин «Многодетство-2» и «Стюардесса».

«Увы, хорошие артистки моего возраста сейчас здесь не нужны. Конечно же, мне хочется надеяться на то, что судьба подарит мне еще глубокие роли, но, с другой стороны, говорю себе: "Ты уже и так много сделала в профессии, да и сейчас что-то еще поигрываешь. Успокойся уже, хватит суетиться"», — цитирует артистку kino.rambler.ru.

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«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать»: актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии
Актер Верник признался, что боится кошек из-за их инопланетного происхождения
27 апреля 2025, 13:57

Игорь Верник (Фото: Инстаграм* @ivernik)

Актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии. Народный артист России заявил, что сильно боится кошек.
Артисту досталась роль кота в новом проекте Константина Хабенского «Театр в кино: Жил. Был. Дом». Верник назвал эту работу возмездием. Знаменитость сильно боится кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.

О своем страхе Игорь поведал в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать. Мне кажется, он существует сам по себе. Мне кажется, это вообще какие-то пришельцы, инопланетяне», — обратил внимание звезда сериала «Кухня».

Со слов Верника, кошки живут по своим законам, и никто не догадывается, о чем они думают. Игорь уверен, что эти животные непредсказуемые, в отличие от собак.

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«В Люсе всё сложилось. Просто идеально»: Рудковская впервые оценила творчество Чеботиной

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«В Люсе всё сложилось. Просто идеально»: Рудковская впервые оценила творчество Чеботиной
Рудковская заявила, что Чеботина талантливая и имеет уникальный вкус в музыке
27 апреля 2025, 13:16

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)

Яна Рудковская оценила творчество певицы Люси Чеботиной. Об этом продюсер рассказала в беседе с Telegram-каналом WOWNEWS.
Рудковская заявила, что Чеботина является настоящим профессионалом своего дела.

Яна подчеркнула, что бывают артистки с очень красивой фигурой и непривлекательным лицом, и наоборот. Имён Рудковская не раскрыла, но отметила, что в Люсе прекрасно всё. Девушке, по её словам, удалось совместить идеальную фигуру и внешность в целом с талантом.

«В Люсе всё сложилось. Просто идеально. Полное попадание. Вы посмотрите все последние номера на всех премиях. Всегда у неё одни из самых крутых номеров. Скажем ещё есть две певицы. Имя Люси звучит среди тех девушек, которые отличаются вкусом на сцене, классными номерами», – отметила звёздный продюсер.
Рудковская также добавила, что Чеботина обладает уникальным вкусом в музыке, что и сделало её популярной артисткой. Певице удалось создать авторский стиль и ставить номера мирового масштаба.

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Дима Билан назвал дату своей свадьбы
27 апреля 2025, 13:05

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

Поклонники Димы Билана постоянно интересуются, когда же один из самых известных холостяков отечественного шоу-бизнеса создаст семью. Обычно певец игнорирует эти вопросы и говорит исключительно о творчестве.
Однако на этот раз исполнитель решил ответить интересующимся фанатам в шутливой форме. Он опубликовал в своём Telegram-канале ролик с онлайн-игрой, в которой свадебное кольцо играющего должно провалиться между большими обручальными. После этого появится приблизительная дата свадьбы.

Билан пробовал несколько раз, но кольцо не хотело попадать в ловушку. Тогда артист отчаялся узнать дату своей свадьбы и сказал от себя.

«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года. Вопросов больше нет!», – заявил Билан.
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#любовь
#шоу-бизнес
#соцсети
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«С каких пор болезнь стала точкой восхищения»: дочь Дмитрия Маликова подозревают в анорексии
Дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала фото в белом платье
27 апреля 2025, 12:41

Стефания Маликова и Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)

25-летняя дочь народного артиста Дмитрия Маликова Стефания опубликовала новые фотографии в соцсетях. На снимках девушка позировала в белом обтягивающем платье. Образ наследницы казался нежным и утонченным, но подписчикам показалось, что она выглядит слишком худой.
Стефания развивает свой бренд одежды и постоянно публикуют в своих соцсетях варианты стилизации вещей. На этот раз Маликова предстала перед поклонниками в белом облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила золотыми украшениями и каблуками со стразами, а волосы убрала в элегантный пучок.

Девушка отмечала, что недавно вернулась с отдыха, где набрала пару лишних килограммов и, поэтому начала приводить себя в форму. Методы похудения Стефания не обсуждала, но в Сети стали беспокоиться за здоровье Маликовой.

Стефания Маликова (Фото: Инстаграм* @steshamalikova)


«Первая фотография какая-то нездоровая», «Что с этим миром не так?! С каких пор болезнь стала точкой восхищения! Культивировать нездоровую худобу!», «Все красиво, но тела нет совсем!», «Признаки анорексии налицо», — подчеркнули в комментариях под публикацией дочери артиста.

Дочь исполнителя хита «Спроси у своей мамы» ранее уточняла, что применяет интервальное голодание, при котором необходимо не есть 16 часов. Благодаря этому методу Маликова сбросила восемь килограммов. В прошлом году Стефания признавалась, что весит 45 килограммов при росте 163 сантиметров.

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#артист
#певец
#фотография
#одежда
#похудение
#голод
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Волочкова подралась с женихом дочери на свадьбе в Петербурге
27 апреля 2025, 12:27

настасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова в спешке покинула свадьбу дочери Ариадны из-за конфликта с её новоиспечённым супругом Никитой Григоряном. Об этом пишет портал 78.ru.
«Предположительно, дело даже дошло до драки», – сообщает издание.
Однако, по другой версии, балерина покинула торжество, поскольку поменяла билеты. Она торопилась вернуться в Москву после конфликта на мероприятии с крёстной Еленой. Портал уточняет, что причиной ссоры стало «несогласие во мнениях».

26 апреля в Петербурге состоялась свадьба Ариадны Волочковой и бизнесмена Никиты Григоряна. Представители СМИ не были допущены на торжество, но журналистов пустили на первый этаж особняка Мясникова, где перед началом мероприятия дала комментарии мать невесты.

Волочкова была единственным родителем молодожёнов, присутствующим на свадьбе. С родственниками Никиты, как выяснилось, балерина до сих пор не знакома.

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*запрещён в РФ
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