Едва не развалившийся брак и бесплодие. Как звезда сериала «Тест на беременность» Анна Каменкова обрела счастье?

Сегодня, 27 апреля, свой 72-й день рождения отмечает выдающаяся российская актриса театра, кино и дубляжа Анна Семёновна Каменкова. Она сыграла множество ярких ролей, и любимыми по сей день остаются у зрителя картины «Молодая жена», «Солнечный ветер», «Визит к Минотавру», «Тест на беременность». О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».