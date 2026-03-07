«Это позор, хлопцы»: Макаревича* возмутила отмена Михаила Жванецкого в Одессе
Андрей Макаревич* раскритиковал власти Одессы за демонтаж доски Жванецкому
Музыкант Андрей Макаревич* в личном блоге раскритиковал решение администрации Одессы убрать имя Михаила Жванецкого с карты города.
Ранее одесские власти демонтировали мемориальную доску писателю и переименовали бульвар Жванецкого. В мэрии объяснили это тем, что сатирик якобы выступал как «пропагандист российской имперской политики». Макаревич* назвал произошедшее позором.
«Михал Михалыч Жванецкий — великий и любимый. Он не украинский и не российский — он Человек Человечества. И украинская, и российская культуры должны им гордиться — невзирая ни на что. Как же он радовался своему бульвару в Одессе! И как мерзко выглядит сегодня его отмена в городе, в котором он рос, жил и который любил бесконечно. Это позор, хлопцы», — заявил 72-летний певец.В материале «Радио 1» рассказываем всё о биографии Михаила Жванецкого.