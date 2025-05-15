Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* за неуплату в срок очередного штрафа

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)
Актёр Артур Смольянинов* вновь оштрафован мировым судом Москвы за неуплату административных штрафов в установленный срок. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.
Смольянинову* вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ, связанную с просрочкой оплаты ранее вынесенных штрафов.
24 февраля «Радио 1» сообщало, что Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. На тот момент на уехавшего артиста было открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей.
Актёр находится в международном розыске по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и возбуждении ненависти. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в 2023 году, а в мае 2024-го — в список экстремистов и террористов.
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«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сообщает РИА Новости информацию из суда.Сумма нового штрафа не раскрывается, однако известно, что в 2024 году актёр уже дважды привлекался к ответственности по аналогичным статьям — на общую сумму в 16 тыс. рублей.
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24 февраля «Радио 1» сообщало, что Смольянинову* заблокировали банковские счета из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. На тот момент на уехавшего артиста было открыто 38 исполнительных производств на сумму 216 тыс. рублей.
Актёр находится в международном розыске по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и возбуждении ненависти. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в 2023 году, а в мае 2024-го — в список экстремистов и террористов.
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Мария Моисеева