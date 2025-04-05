«Год? Скорее пятилетка!»: Мария Шумакова в день рождения сына с юмором и теплом выложила его фото

Мария Шумакова (Фото: Instagram* @shumakova_masha)
36-летняя звезда сериала «Сладкая жизнь» и уже год как мама Мария Шумакова поделилась семейными фото в честь первого дня рождения своего сына Леонида. Звезда опубликовала снимки в социальных сетях, вызвав умиление у поклонников.
За день до этого она интересовалась у подписчиков, как лучше отметить праздник малыша: в узком семейном кругу или с размахом? Хотела провести этот день особым, но приятным для маленького сына образом.
А уже 4 апреля она показала в блоге редкие кадры: первые минуты жизни малыша в роддоме и его взросление месяц за месяцем. На фото можно увидеть, как Леонид растет, смотря на мир с улыбкой.
Шумакова поделилась, что привыкать к материнству было непросто.
Однако главное, что дал ей сын, — это чувство безграничной любви.
Но путь Марии как мамы был не только радостным. Год назад она рассказывала, что после родов она столкнулась с паническими атаками, из-за которых боялась выходить на улицу. Актриса справилась с трудностями благодаря поддержке специалистов и семьи.
Недавно Мария также рассказала, что не кормила сына грудью по медицинским причинам и перешла на смесь. Сейчас она работает над собой и возвращается в форму, уже сбросив часть избыточного веса после родов.
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Мария Шумакова с сыном (Фото: Instagram* @shumakova_masha)
А уже 4 апреля она показала в блоге редкие кадры: первые минуты жизни малыша в роддоме и его взросление месяц за месяцем. На фото можно увидеть, как Леонид растет, смотря на мир с улыбкой.
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Шумакова поделилась, что привыкать к материнству было непросто.
«Все вокруг говорят, как быстро пронесся год, а мне кажется, что мы прошли вместе пятилетку точно! И чего только не было», — призналась актриса.
Сын Марии Шумаковой Леонид (Фото: Instagram* @shumakova_masha)
Однако главное, что дал ей сын, — это чувство безграничной любви.
«Дети, конечно, приходят открывать сердце для любви, безусловной, бескорыстной. Чувств так много, а слов так мало!», — счастливо добавила она.Вместе с мужем Славой Гусевым актриса пожелала сыну здоровья и счастья.
Сын Марии Шумаковой Леонид (Фото: Instagram* @shumakova_masha)Поклонники тоже не остались в стороне и написали теплые слова в комментариях. Кто-то назвал малыша шедевром, а кто-то пожелал ему расти крепким и смелым.
Но путь Марии как мамы был не только радостным. Год назад она рассказывала, что после родов она столкнулась с паническими атаками, из-за которых боялась выходить на улицу. Актриса справилась с трудностями благодаря поддержке специалистов и семьи.
Мария Шумакова и Слава Гусев с сыном (Фото: Instagram* @shumakova_masha)
Недавно Мария также рассказала, что не кормила сына грудью по медицинским причинам и перешла на смесь. Сейчас она работает над собой и возвращается в форму, уже сбросив часть избыточного веса после родов.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева