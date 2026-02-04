«Готовимся к гастролям»: Екатерина Варнава призналась, что похудела еще больше

04 февраля 2026, 22:15

Екатерина Варнава призналась, что похудела еще больше

Екатерина Варнава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

40-летняя Екатерина Варнава рассказала подписчикам, что начало года выдалось для неё тяжёлым. Сначала она перенесла грипп, затем — отравление, а частые перелёты только усилили недомогание. Из-за этого артистка, и без того стройная, похудела ещё сильнее — и, судя по её словам, такой поворот знаменитость не радует.





Ранее она выкладывала видео сборов перед спектаклем, где примеряла несколько пар обуви люксовых марок. Самые доступные обошлись в 37 тысяч рублей, а самые дорогие — в 199 500. Также Варнава показала носки Gucci почти за 20 тысяч рублей, добавив в ролик немного юмора и роскоши.





«Я, по-моему, из-за отравления еще немножко похудела, к сожалению. Короче, внутреннее настроение активно-позитивное, готовимся к гастролям», — высказалась юмористка в личном блоге.