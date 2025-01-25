«Ругается матом и не держит себя в руках»: роман с женатым, проблемы с алкоголем, позиция по СВО. Громкие скандалы Анны Казючиц

Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна Казючиц — известная российская и белорусская актриса театра и кино, которая не боится сложных ролей злодеек и разлучниц. Поведением в жизни артистка близка своим героиням и часто оказывается в центре громких скандалов.
О личной жизни и конфликтах с коллегами Анны читайте в материале «Радио 1».
Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна появилась на свет в Норильске в семье, где отец был актёром, а мать — врачом-терапевтом. Когда девочке исполнилось 10 лет, она потеряла отца. У мужчины диагностировали рак, и вскоре он скончался. Семья будущей артистки была вынуждена сменить место жительства, переехав сначала в Красноярск, а затем в Минск. Именно здесь, на сцене Национального академического театра имени Максима Горького, Казючиц начала свой творческий путь.
После окончания школы Анна перебралась в Москву и поступила театральное училище им. Б. В. Щукина. Будучи студенткой, она начала свою карьеру в кинематографе. Анна появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Каменская», «Воровка-2. Счастье напрокат», «На безымянной высоте» и «Близнецы». В настоящее время фильмография Казючиц насчитывает более семидесяти работ.
В конце 2020 года актрису пригласили стать ведущей телевизионной программы «ДНК», и она успешно работает в этой роли до сих пор.
В конце октября 2023 года актриса Анна Казючиц покинула антрепризу «Вот и свела судьба нас» из-за конфликтов с коллегами.
В сентябре, во время гастролей в Санкт-Петербурге, произошёл серьёзный скандал между Анной и коллегами по сцене. Тогда актриса не сдерживала себя в употреблении грубой лексики и не скупилась на обидные высказывания в адрес своих коллег.
Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна Казючиц не выступала с официальными комментариями по поводу специальной военной операции, но, по информации от Андрея Карпова, она неоднократно выражала своё неодобрение в отношении СВО. Одной из причин возникновения конфликтов стала регулярная критика Казючиц в адрес действий России на Украине.
Коллеги по цеху давали Казючиц возможность реабилитироваться, и актриса даже однажды перевела 10 тысяч рублей на карту супруге одного из российских солдат.
Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна познакомилась со своим будущим мужем, Егором Грамматиковым, известным актёром и режиссёром, в 2002 году на съёмках фильма «Воровка». Их отношения развивались постепенно, и им приходилось скрывать их, так как Егор был женат на актрисе Лике Добрянской.
В 2007 году у Анны родился сын Даниил. Актриса не считает себя причиной разрыва отношений Егора с Ликой. Она вышла замуж за Грамматикова только в 2014 году, когда Лика Добрянская умерла от рака.
В летнее время года звёздная семья обитает в селе Бушарино, что находится в Подмосковье. Скандальная пара настолько бурно выясняет отношения, что местные жители вынуждены жаловаться.
О том, что актриса не прочь выпить, разговоры ходят давно. Еще в далеком 2017 году Казючиц минимум дважды попадала в поле зрения сотрудников ГИБДД в нетрезвом виде. На актрису было заведено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозило до двух лет лишения свободы, но она полностью признала свою вину и раскаялась. В результате её приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей и запретили садиться за руль на два года.
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Актриса и телеведущая
Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна появилась на свет в Норильске в семье, где отец был актёром, а мать — врачом-терапевтом. Когда девочке исполнилось 10 лет, она потеряла отца. У мужчины диагностировали рак, и вскоре он скончался. Семья будущей артистки была вынуждена сменить место жительства, переехав сначала в Красноярск, а затем в Минск. Именно здесь, на сцене Национального академического театра имени Максима Горького, Казючиц начала свой творческий путь.
После окончания школы Анна перебралась в Москву и поступила театральное училище им. Б. В. Щукина. Будучи студенткой, она начала свою карьеру в кинематографе. Анна появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Каменская», «Воровка-2. Счастье напрокат», «На безымянной высоте» и «Близнецы». В настоящее время фильмография Казючиц насчитывает более семидесяти работ.
В конце 2020 года актрису пригласили стать ведущей телевизионной программы «ДНК», и она успешно работает в этой роли до сих пор.
Скандалы с коллегами по сцене
В конце октября 2023 года актриса Анна Казючиц покинула антрепризу «Вот и свела судьба нас» из-за конфликтов с коллегами.
«Это было мое решение убрать Анну из спектакля. Разумеется, мы оперативно нашли замену в лице прекрасной Насти Паниной. Терпеть выходки зазвездившихся личностей просто неприемлемо, тем более по отношению к своим же коллегам», — цитирует слова продюссера Андрея Карпова издание news.ru.
В сентябре, во время гастролей в Санкт-Петербурге, произошёл серьёзный скандал между Анной и коллегами по сцене. Тогда актриса не сдерживала себя в употреблении грубой лексики и не скупилась на обидные высказывания в адрес своих коллег.
«Это был уже не первый случай, когда Аня выходила из себя и переставала контролировать поток слов. Она ругается матом, не умеет держать себя в руках. Чуть что - сразу крики. Никогда при этом не просит прощения за свое поведение», — делилась администратор постановки Анна Тихомирова с журналистами.
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Молчание не значит одобрение
Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна Казючиц не выступала с официальными комментариями по поводу специальной военной операции, но, по информации от Андрея Карпова, она неоднократно выражала своё неодобрение в отношении СВО. Одной из причин возникновения конфликтов стала регулярная критика Казючиц в адрес действий России на Украине.
«Антироссийскую позицию патриотично настроенные коллеги не приветствовали, то и дело вспыхивала ругань. Слушать всякие рассуждения элементарно неприятно», —цитирует свидетеля скандалов «СтарХит».
Коллеги по цеху давали Казючиц возможность реабилитироваться, и актриса даже однажды перевела 10 тысяч рублей на карту супруге одного из российских солдат.
«Мы поставили вопрос ребром: либо она материально поможет бойцам на СВО, тем самым показав свой патриотизм, либо отстранение от участия в российских проектах продолжится. Как-то нечестно зарабатывать за счет российских проектов, если ты не поддерживаешь свою страну. В итоге мы дали Анне шанс реабилитироваться. Пойдут ли эти денежные средства на СВО и помогут ли 10 тысяч рублей — это вопрос. Но это уже останется на совести Анны Казючиц», — делился Карпов.
Непростой характер и алкоголь
Анна Казючиц (Фото: соцсети)
Анна познакомилась со своим будущим мужем, Егором Грамматиковым, известным актёром и режиссёром, в 2002 году на съёмках фильма «Воровка». Их отношения развивались постепенно, и им приходилось скрывать их, так как Егор был женат на актрисе Лике Добрянской.
В 2007 году у Анны родился сын Даниил. Актриса не считает себя причиной разрыва отношений Егора с Ликой. Она вышла замуж за Грамматикова только в 2014 году, когда Лика Добрянская умерла от рака.
В летнее время года звёздная семья обитает в селе Бушарино, что находится в Подмосковье. Скандальная пара настолько бурно выясняет отношения, что местные жители вынуждены жаловаться.
«Казючиц и Грамматиков, бывает, скандалят сутки напролет. По ночам из-за их нетрезвых криков не у всех соседей и заснуть получается. Больше всего их сынишку Даню жалко. Родители у него хоть и знаменитые, но, похоже, непутевые», — жаловалась соседка журналистам «Экспресс газеты».По словам соседей, супруги часто употребляют алкогольные напитки. После выпивки они устраивают громкие ссоры, которые могут длиться всю ночь.
О том, что актриса не прочь выпить, разговоры ходят давно. Еще в далеком 2017 году Казючиц минимум дважды попадала в поле зрения сотрудников ГИБДД в нетрезвом виде. На актрису было заведено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозило до двух лет лишения свободы, но она полностью признала свою вину и раскаялась. В результате её приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей и запретили садиться за руль на два года.
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Елена Генералова