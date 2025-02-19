«Жуткие были роды»: Успенская, Меладзе, Фадеев и другие звезды, пережившие смерть детей

В мире, где яркие огни и гламурные события кажутся повседневной реальностью, существует одна из самых глубоких и неизлечимых утрат — смерть ребенка. Для знаменитостей, которые часто находятся под прицелом общественного внимания, переживание такой трагедии становится не только личным, но и публичным испытанием. О горе, которое пережили герои статьи, читайте в материале «Радио 1».