«Жуткие были роды»: Успенская, Меладзе, Фадеев и другие звезды, пережившие смерть детей

Фото: Виктория Исакова (Instagram*@v_isakova), Любовь Успенская ( Instagram*@uspenskayalubov_official), Макс Фадеев (Телеграмм @maxfadeev1)
В мире, где яркие огни и гламурные события кажутся повседневной реальностью, существует одна из самых глубоких и неизлечимых утрат — смерть ребенка. Для знаменитостей, которые часто находятся под прицелом общественного внимания, переживание такой трагедии становится не только личным, но и публичным испытанием. О горе, которое пережили герои статьи, читайте в материале «Радио 1».
Любовь Успенская
Любовь Успенская (Фото: Instagram*@uspenskayalubov_official)
Первый брак певицы был довольно ранним: артистка вышла замуж за Виктора Шумиловича, едва достигнув совершеннолетия. В том же году артистка забеременела. Беременность проходила очень тяжело, врачи ставили диагноз многоводие. На самом же деле Успенская была беременна двойней. Оба младенца, родившиеся у певицы, не смогли выжить: первый умер во время родов, а второй — через неделю после рождения.
«У меня было многоводье, как сказали. Это мешало развитию. Жуткие были роды, и врачи даже не знали, что у меня двойнята. Когда я родила первого ребенка, они сказали: «Подождите, тут еще один ребенок!» Родила близнецов, два мальчика. Один сразу умер, другой — через неделю. Врачи почему-то оставили ребенка мертвого рядом, положили его в такую посудину и ушли. Я два часа лежала после родов и чувствовала, что подо мной лежит мертвый ребенок, они даже не потрудились его убрать. А у второго, ты знаешь, не было такого полноценного голоса, он скрипел. Явно мальчик был слабый. И там такие диагнозы были… И врач, и медсестра меня успокаивали потом: говорят, это к лучшему, потому что ты не знаешь, от чего ты избавилась», — делилась певица на передаче «Секрет на миллион».
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Instagram*@Instagram@ meladzevaleriane)
Трагедия в семье Валерия Меладзе и его бывшей супруги Ирины случилась в первый год совместной жизни. Ребёнок, появившийся на свет в 1990 году, смог прожить лишь несколько дней. Дело в том, что на последнем месяце беременности Ирина заболела гриппом. Вирус сильно повлиял на состояние ребенка, после родов врачи отчаянно боролись за его жизнь, но без результата.
«Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает», — цитирует слова Ирины издание gazeta.ru.
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Максим Фадеев
Макс Фадеев (Фото: Телеграмм@maxfadeev1)
Макс Фадеев, известный продюсер, уже давно состоит в счастливом браке с Натальей, которая раньше работала гримером. У них есть сын, появившийся на свет в 1997 году. Долгое время фанаты думали, что Савва — их единственный ребёнок.
В 2016 году, в память о своей ушедшей из жизни наследнице, Фадеев решил отказаться от гонорара за участие в шоу «Голос. Дети», а годом ранее артист рассказал публике о трагедии своей семьи. У пары должна была родиться дочь, но она погибла из-за врачебной ошибки.
«Наташа едва выжила. У нее был страшный стресс, который вылился в сильное кровотечение. Я позвонил в больницу, и мне сказали так: «Готовься, парень. Она потеряла очень много крови», — цитирует слова Фадеева издание starhit.ru.
Виктория Исакова
Виктория Исакова (Фото: Instagram*@v_isakova)
В 2003 году у актрисы Виктории Исаковой и её супруга, режиссёра Юрия Мороза, появился на свет ребёнок. К сожалению, их дочь Мария родилась с генетическими отклонениями, которые привели к её смерти в возрасте трёх месяцев.
«Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Теряют до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно. Какое-то время я над этим работала, потом начала заниматься благотворительным фондом», — рассказывала Исакова.
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