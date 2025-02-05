Лиза Моряк поделилась их с Сариком Андреасяном правилами в спальне

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: соцсети)
Актриса Лиза Моряк раскрыла правила, которые установлены и всегда соблюдаются в их с режиссером Сариком Андреасяном спальне.
Моряк дала понять, что она и ее супруг придают большое значение качественному сну. Для достижения этой цели влюбленные спят в полной темноте, устанавливают в комнате определенную температуру. Еще Лиза поделилась, что пространства темнее, чем их с режиссером спальня сложно встретить.
Ранее Ксения Собчак показала список правил, по которым она воспитывает восьмилетнего сына Платона, родившегося в браке журналистки с актёром Максимом Виторганом.
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«Мы спим дома в полном блэкауте с кондиционером 22,5 градуса. Лучше темноты, чем в нашей спальне, не встретишь. А еще у нас две пары двойных оконных рам. Мы за качественный сон!» — рассказала поклонникам Лиза Моряк в личном блоге.
Ранее Ксения Собчак показала список правил, по которым она воспитывает восьмилетнего сына Платона, родившегося в браке журналистки с актёром Максимом Виторганом.
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Ольга Енгалычева