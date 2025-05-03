«Меня нет. Придайте праху тело и под дерево»: Боня покоряет Эверест, прекратив вести часть соцсетей на время восхождения

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
Виктория Боня с юмором говорит о возможной смерти, продолжая покорять Эверест, несмотря на проблемы со здоровьем. Блогер, вернувшись в базовый лагерь после болезни, полна решимости взойти на вершину. При этом в одном из личных блогов она оставила краткое сообщение с фото, настрой которого испугал часть фанатов.
42-летняя Виктория отправилась на Эверест в конце апреля, мечтая осуществить давнюю цель, но столкнулась с горной болезнью. Головные боли, слабость и невозможность даже налить воды из чайника заставили ее прервать первую попытку. Врачи в госпитале диагностировали вирус, который также подкосил несколько других участников группы.
Боня признавалась, что одно время не могла держать голову и еле передвигалась, но заставляла себя идти, пока команда не решила остановиться. Поклонники ожидали, что она откажется от затеи, но блогер удивила всех решением попытаться вновь.
Такая комбинация несколько испугала поклонников, которые надеются, что блогер скоро возобновит старую деятельность в соцсети, и что решение отдалиться не указывает на очередное сильное переутомление.
Сейчас Виктория снова на Эвересте, готовая к акклиматизации в одиночку, вдохновленная беседой с другой альпинисткой. Боня признает, что голос еще слаб, а тело не восстановилось, но бросать «челлендж» не намерена.
Фанаты переживают, видя в проблемах блогера знаки судьбы, но Виктория отшучивается, обсуждая с мамой, что делать с ее прахом в случае смерти.
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Боня признавалась, что одно время не могла держать голову и еле передвигалась, но заставляла себя идти, пока команда не решила остановиться. Поклонники ожидали, что она откажется от затеи, но блогер удивила всех решением попытаться вновь.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
«Как я похудела, как я осунулась! (...) Думаю: нет, я не сдамся, я смогу. И вот я с вещами сейчас лечу в базовый лагерь», — говорила она несколько дней назад.Видимо, Виктория на этот раз собирается полностью отдать себя покорению горы, потому что ранее она лично вела несколько блогов, а теперь из своей страницы в Instagram* Боня временно ушла.
«Меня нет. Иногда, время от времени мой инстаграм* будет вести моя команда. Я вернусь, когда придет время», — загадочно написала она, вставив в пост фото с красными буквами на черном фоне.
Фото: Instagram* @victoriabonya
Такая комбинация несколько испугала поклонников, которые надеются, что блогер скоро возобновит старую деятельность в соцсети, и что решение отдалиться не указывает на очередное сильное переутомление.
Сейчас Виктория снова на Эвересте, готовая к акклиматизации в одиночку, вдохновленная беседой с другой альпинисткой. Боня признает, что голос еще слаб, а тело не восстановилось, но бросать «челлендж» не намерена.
Фанаты переживают, видя в проблемах блогера знаки судьбы, но Виктория отшучивается, обсуждая с мамой, что делать с ее прахом в случае смерти.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)
«Если помру, то нет никакой страховки. Придайте праху тело и под дерево… Но пока не планирую. Можешь не переживать», — писала звезда своей матери.Та шутку поддержала и добавила, что таких сложностей не надо: если хоронить, то дома.
«Не дай Бог. Удобрение под корни в дерево. И поливать дождем», — посмеялась Боня.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева