Михаил Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем празднике в колонии

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Актёр Михаил Ефремов не получит условно-досрочное освобождение перед Новым годом из-за его якобы испортившегося здоровья, сообщил Телеграм-канал Mash.
Результаты медицинской проверки выявили, что Михаил Ефремов чувствует себя хорошо. Отклонений по здоровью от нормы нет. А вот в поведении есть — за актёр получил уже не первый выговор.
Прошение на условно-досрочное освобождение не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители актёра передавали, что попробуют подать соответствующие бумаги только в 2025 году. А сейчас у Михаила Ефремова есть шанс немного улучшить своё личное дело участием в новогоднем празднике для отбывающих тюремный срок — администрация колонии рассматривает его кандидатуру на роль Деда Мороза в предстоящем празднике в честь Нового года.
Ранее адвокат Михаила Ефремова заявлял, что шансы актёр выйти из колонии по УДО до Нового года крайне малы.
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Прошение на условно-досрочное освобождение не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители актёра передавали, что попробуют подать соответствующие бумаги только в 2025 году. А сейчас у Михаила Ефремова есть шанс немного улучшить своё личное дело участием в новогоднем празднике для отбывающих тюремный срок — администрация колонии рассматривает его кандидатуру на роль Деда Мороза в предстоящем празднике в честь Нового года.
Ранее адвокат Михаила Ефремова заявлял, что шансы актёр выйти из колонии по УДО до Нового года крайне малы.
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Ольга Енгалычева