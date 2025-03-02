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Жил в бараке и купил место на кладбище еще при жизни: как смерть жены подкосила Леонида Куравлева

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Леонид Куравлев запомнился зрителям по ролям воришки Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Курта Айсмана в картине «Семнадцать мгновений весны», а его голос можно услышать в мультфильмах «Айболит и Бармалей» и «Ночь перед Рождеством». Актер оставил яркий след в отечественном кинематографе. Однако на экранах он не появлялся с 2015 года. Причина молчания Куравлева — смерть жены Нины Васильевны, с которой Куравлев прожил больше 50 лет.

Детство в бараке

30-е годы прошлого века стали временем, когда тысячи людей исчезали без следа. В числе подобных жертв был и родной человек Леонида Куравлева — его мама, Валентина Дмитриевна.

Женщину, работавшую парикмахером, осудили по ложному обвинению и отправили в ссылку. Ее путь лежал через Караганду, а потом в поселок Зашеек в Мурманской области.

В 1948 году, спустя несколько лет после того, как Валентину Дмитриевну послали на Крайний Север, ее сын, будущий актер присоединился к маме.

Леонид оказался в непригодных для жизни условиях: барак, голод и холод. Но ужасные условия не сбили Леонида с творческого пути. Вместо того чтобы грустить в сторонке, он с друзьями устраивал любительские спектакли в местном клубе.

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Афоня»)

Сестра пошутила, а он задумался

После возвращения в Москву Куравлеву было сложно. Учеба в столичной школе давалась с трудом, особенно такие предметы, как математика, физика и химия.

В то время его двоюродная сестра, желая утешить Леонида, пошутила: «Иди во ВГИК, там нет математики. Прочитаешь какую-нибудь басню Крылова».

Куравлев воспринял такую шутку всерьез и, несмотря на иронию сестры, захотел попробовать поступить во ВГИК.

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Помощь друга

Вступительные экзамены не стали для будущего актера легким испытанием, и первый раз во ВГИК его не взяли. Однако на второй попытке все сложилось удачно. В 1955 году Леонид поступил на курс к Борису Бибикову.

В первые месяцы учебы Куравлев страдал, он был чрезмерно зажат, слишком нервозен, что почти привело к его отчислению. Леонид получил двойку, а Бибиков уже думал распрощаться со студентом.

Однако у судьбы были иные планы: друг Куравлева, который тоже рисковал покинуть курс, пошел к Бибикову домой и попросил для себя и Леонида второй шанс. Преподаватель решил согласиться.

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Живет такой парень»)

Знакомство с Шукшиным

Однажды в вестибюле ВГИКа Куравлев встретил Василия Шукшина. Он походил на студента старшего курса, а Леонид не сразу понял, что перед ним был будущий режиссер. Эта встреча оказалась знаковой для артиста.

Когда Василий искал актера для своей дипломной работы «Из Лебяжьего сообщают», то вспомнил о Леониде. Именно в нем он увидел того персонажа, которого хотел воплотить на экране — простого, искреннего, доброго парня, выросшего в нужде, но не сломленного ею и не озлобленного на жизнь.

Спустя некоторое время Шукшин написал сценарий к фильму, который, как оказалось, он создал специально для Куравлева. Несмотря на все трудности, Василий настоял на том, чтобы проводить съемку в родных краях — на Алтае. Фильм «Живет такой парень» стал отправной точкой в карьере актера.

Любимая роль и легендарная работа

После дебюта в картине «Живет такой парень» Куравлев стал одним из наиболее востребованных артистов. Он принимал участие в съемках у легендарных мастеров, в том числе у Леонида Гайдая, Георгия Данелия, Михаила Швейцера и Станислава Говорухина.

Однако сам актер всегда считал своей лучшей ролью Пашку Колокольникова в картине «Живет такой парень». И это не случайно: в этом фильме он сыграл самого себя — парня, который вырос в тяжелых условиях, но не сдался.

Съемки картины «Вий» стали серьезным испытанием для артистов. Леонид оказался в центре странных событий, навсегда изменивших его взгляд на мир.

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Все началось с того, что во время съемок стали происходить необъяснимые вещи. Первая актриса, выбранная на роль Панночки, Светлана Завьялова, вдруг заболела и покинула проект.

Вторая претендентка, Жанна Болотова, тоже почувствовала себя нехорошо. Только Наталья Варлей решилась сыграть эту непростую роль, она не страшилась мистической атмосферы, которая со временем все больше ощущалась на площадке.

Сам же Леонид, несмотря на нетипичные обстоятельства, продолжал работать с полной отдачей. Его подход к роли был решающим — именно благодаря его усилиям фильм стал хитом проката 1968 года.

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Три вора и один актер

Леонид три раза перевоплощался в воров — персонажей с яркими характерами, которым артист всегда придавал особую харизму.

Шура Балаганов в «Золотом теленке», Копченый в «Место встречи изменить нельзя» и Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — каждой роли актер отдавал всего себя.

Когда Куравлеву предложили сняться в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова, то он был на седьмом небе от счастья. Съемки проходили в Сухуми, где артист как раз снимался в «Робинзоне Крузо», и он отпросился у Говорухина на кастинг, который прошел удачно.

Крепкий брак и удар судьбы

Семья Куравлева сыграла важнейшую роль в его жизни и способствовала его творческому развитию.

В один зимний день на катке Леонид познакомился с Ниной. Он был в девятом классе, она — в седьмом. Уже тогда актер почувствовал, что встретил свою любовь.

Спустя некоторое время, к окончанию школы, их отношения переросли в нечто большее. Они много проводили времени вместе: гуляли, ходили в кино. В 1960 году влюбленные сыграли свадьбу.

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Нина работала учительницей английского языка, а потом стала директором школы.

У супругов родилось двое детей: дочь Катя и сын Василий.

Однако счастье пары разрушило трагическое жизненное обстоятельство. У Нины было наследственное сердечное заболевание, которое стало причиной её кончины в 2012 году.

«У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло», — откровенничал артист в документальном фильме «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!»

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Вий»)

Жизнь после утраты

После смерти супруги жизнь Леонида изменилась. Он ушел в тень, прекратил сниматься в кино. В последний раз артист перевоплощался в 2015 году в фильме «Весь этот джем».

Внимание Куравлева сосредоточилось на иных вещах — политике и религии. Он часто отмечал, что находит силы в общении с Богом.

Родные оставались его опорой и поддержкой. Дочь Екатерина стала психотерапевтом, а сын Василий начал преподавать в Российском университете дружбы народов и заниматься бизнесом. Еще Леонид воспитывает троих внуков — Григорий, Федор и Степан.

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Последние годы Куравлева

Когда Куравлеву исполнилось 80, родные начали все чаще обсуждать его здоровье. Леонид, всегда считавшийся волевым и жизнелюбивым человеком, проявил беспокойство по поводу своего будущего.

Слова о похоронах не были случайными — артист заблаговременно выбрал место на Троекуровском кладбище подле любимой жены. На могиле его супруги уже выбили его имя золотыми буквами — это стало символом того, что Куравлев правда готовился отойти в мир иной.

Родные и друзья знали: актер погрузился в депрессию, и он остро нуждался в поддержке. Однако попытки вернуть Леониду радость жизни не были успешными. В какой-то момент Куравлев попал в пансионат для пожилых людей.

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В январе 2022 года артиста доставили в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. Врачи выяснили, что у артиста тяжелое поражение мозга. Они констатировали деменцию и цереброваскулярную болезнь. Когда медики больше не могли помочь Куравлеву, артиста перевели в хоспис.

30 января 2022 года Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Причиной кончины стала остановка сердца.

Несмотря на то что ухудшение здоровья произошло из-за болезни, многие были уверены: потеря любимой жены съела изнутри великого артиста.

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Актер сериала «Следователь Протасов» Анатолий Котенёв: измена молодой жене, жизнь на две семьи 12 лет и счастье после развода
02 марта 2025, 17:19

Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/с «Следователь Протасов» ТК НТВ)

Советский, белорусский и российский актёр театра и кино Анатолий Котенёв — любимец многих женщин. На пути к славе актёр преодолел немало препятствий, при этом поддерживали его сразу две женщины: жена и любовница. О творческом пути и личной жизни актёра читайте в материале «Радио 1».


На пути к славе


Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

Анатолий Котенёв родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР. Родители будущего актёра были совсем не из творческой среды: отец — машинист, а мама — воспитатель в детском саду. Через год после рождения Анатолия семья переехала в Невинномысск Ставропольского края. Будущий любимец публики увлёкся театром ещё будучи школьником.

По завершении обучения в школе Котенёв устроился на предприятие, где освоил специальность токаря-расточника. Спустя некоторое время он стал студентом Свердловского театрального училища. На первом же курсе Анатолия призвали на военную службу в ряды Советской армии. Но и там актёрская практика продолжалась, он много играл в армейских постановках.

После службы Котенёв решил продолжить образование в Москве. В 1980 году он стал студентом театрального вуза, а в 1984 году успешно завершил обучение на актёрском факультете Школы-студии (института) имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова.

После получения высшего образования молодой актёр предпринял попытку найти работу в одном из театров Москвы, но везде требовалась московская прописка, которой у Котенёва не было. Когда актёру поступило приглашение о трудоустройстве от Минского театра-студии в Белоруссии, он согласился. С тех пор артист вынужденно жил на 2 страны.

В 1984 году Анатолий Котенёв, будучи студентом, впервые появился на экране в трёхсерийном телевизионном фильме «Неизвестный солдат». Спустя год он сыграл в фильме «Матрос Железняк». После было множество работ в фильмах, в том числе «Отряд специального назначения», «Сержант», «Дежа вю», «Свой крест», «Человек со свалки», «Четвертая планета», «Из ада в ад», «Охота жить», «Побег из Гулага», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Красная площадь», «Счастливы вместе», «Последняя исповедь», «По разным берегам», «Беспринципные», «Уличное правосудие», «Чистосердечное призвание», «Ловец снов». Всего фильмография актёра насчитывает более 170 работ.


Личная жизнь


Анатолий Котенёв и Светлана Боровская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

Свою супругу Светлану Боровскую Котенёв встретил в Белоруссии. 31-летний актёр познакомился с 19-летней студенткой театрального вуза в театре, где он тогда трудился. В 1989 году Светлана и Анатолий официально оформили свои отношения, и в семье родился старший сын Владимир. Спустя некоторое время Советский Союз прекратил своё существование, и Котенев столкнулся с проблемой поиска работы. Чтобы обеспечить свою семью, он даже начал заниматься изготовлением ювелирных изделий.

Со временем ситуация с работой стабилизировалась, и Анатолий смог вернуться в актерскую профессию. В 1998 году в семье появился второй сын Клим. Актер во всех интервью отзывался о супруге самыми теплыми словами. Но в 2014 году Боровская подала на развод.

Как оказалось, Анатолий Котенёв 12 лет изменял супруге и жил на 2 семьи. Светлана знала о другой женщине, но до последнего надеялась сохранить семью.

«Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых людей. Ей рассказывали про меня. Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она всё понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — цитирует слова Котенёва KP.ru.

Котенёв покинул дом, оставив всё имущество жене и детям. Он искренне раскаялся в своих действиях, но это не помогло сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

Анатолий Котенёв и Елена Карпович (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

После развода актер ушел к актрисе Елене Карпович. Пара познакомилась в 2003 на съемках сериала «Ундина», и это была большая любовь и сложная жизнь на две страны и семьи. Развод открыл двери для новых возможностей с любимой женщиной. Карпович моложе Котенёва на 17 лет, но это не имеет значения для счастья. В 2019 году у супругов появилась дочка Соня, а в 2021 году они официально оформили свои отношения.

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Новые работы актера


Сейчас Анатолий Котенёв живёт в Москве со своей супругой и дочкой. В данный момент актёр активно занят в киноиндустрии России, но при этом считает себя белорусским актёром. В 2024 году на экраны вышли фильмы с участием Котенёва «Варшава’21», «Командир», «Молодёжка. Новая смена». В 2025 году планируются к выпуску картины «Смешная история» и «Золотой дубль».


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Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен
02 марта 2025, 16:52

Фото: iStock/ NetPix

На 76 году жизни от рака головного мозга умер Дэвид Йохансен, фронтмен легендарной глэм-рок группы New York Dolls. Музыкант ушел из жизни дома, в окружении родных — супруги Мару Хеннесси и дочери Лии. Информация о смерти артиста появилась на сайте Pitchfork, который ранее использовался для сбора средств на лечение звезды.
Десять лет рок-артист боролся с онкологией. Еще в феврале 2025 года Йохансен сломал позвоночник. Дочь артиста в то время организовала сбор средств для оплаты лечения и ухода.

Дэвид Йохансен появился на свет в 1950 году в Нью-Йорке. Музыкант часто с теплотой вспоминал о своем детстве, которое прошло в этом районе.

Музыкальная карьера Йохансена началась в старших классах, когда артист хотел попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Дэвид присоединился к группе New York Dolls в качестве вокалиста. Первые две пластинки музыкального коллектива считают наиболее известными в ее истории. В 1975 группа распалась и воссоединилась только в начале 2000-х — она просуществовала до 2011 года.

Дэвид Йохансен успешно развивался в одиночку, давал концерты и записывал альбомы вне группы. Артист успел себя проявить и в качестве актера кино — он снимался в более 50 фильмах и сериалах.

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«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома
02 марта 2025, 16:38

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Валерия не только звезда на сцене, но ещё и хорошая хозяйка. Каждое утро она сама готовит завтрак себе и супругу.
Вот только продюсер не в восторге от кулинарных изысков, которые основаны на правильном питании. Иосиф Пригожин требует мяса и колбасы, а Валерия подаёт ему диетические блюда. К тому же, в холодильнике, по его заверению, шаром покати.

«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте», – заявил Пригожин.
В ответ на это Валерия поспешила не согласится с мужем и подчеркнула, что в холодильнике есть котлеты, пюре, буженина из индейки, отварные яйца, тефтельки на пару, гречка, овощи и фрукты.

При этом певица добавила, что колбас и пельменей у них не найти, поскольку «отраву» супруги не едят.

На это заявление Пригожин лишь плотоядно облизнулся и раскрыл семейную тайну. Оказывается, домработница Анджела потворствует его страсти к вредной пище. Она балует его жареной картошкой с котлетами, пока Валерии нет дома. Заговорщики прячут запрещённую еду от артистки, которая заботится о здоровье супруга.

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#продюсер
#пригожин
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«Какой-никакой, а мужик»: Настасья Самбурская показала неоднозначный подарок на 38-летие
02 марта 2025, 16:24

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская 1 марта отметила не только приход весны, но и свой день рождения. На торжество ей преподнесли необычный презент.
Фотограф и близкий друг артистки Даниил Величко преподнёс имениннице подарок в огромной коробке характерного бирюзового цвета. Настасья предположила, что там могут находиться ювелирные изделия от бренда Tiffany & Co.

Самбурская поделилась кадрами распаковки.

«Какой страшный!» – не удержалась от эмоций именинница, доставая из коробки надувную фигуру Бэтмена.
Даниил в ответ отметил, что подарок – «какой-никакой, а мужик», а Самбурская подчеркнула, что не настолько всё грустно.

Также в коробке были целых 25 кг сухофруктов.

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#праздник
#игрушки
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«На этом всё»: Филипп Киркоров больше не намерен делать пластические операции
02 марта 2025, 15:48

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров, в отличие от многих звёзд, не только не боится менять внешность с помощью пластической хирургии, но и не стыдится в этом признаваться. Певец утверждает, что лёг под нож ради поклонников, поскольку его работа обязывает быть красивым и привлекательным.
Сейчас Киркоров, который действительно помолодел на несколько лет, наконец доволен собой. Он объявил, что больше не планирует делать пластические операции, поскольку для этого не осталось поводов.

«На этом всё, больше нечего», – отметил Киркоров в беседе с NEWS.ru.
Поп-король добавил, что никогда не делал операций на лицо, однако, вероятнее всего, это ложь. После яркого преображения Киркоров похвастался кубиками пресса и округлыми ягодицами. Однако фанаты обратили внимание на помолодевшее лицо звезды. У Филиппа разгладился лоб, взгляд стал более открытым, подтянулась кожа и заострились скулы.

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