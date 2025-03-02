Жил в бараке и купил место на кладбище еще при жизни: как смерть жены подкосила Леонида Куравлева

Леонид Куравлев запомнился зрителям по ролям воришки Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Курта Айсмана в картине «Семнадцать мгновений весны», а его голос можно услышать в мультфильмах «Айболит и Бармалей» и «Ночь перед Рождеством». Актер оставил яркий след в отечественном кинематографе. Однако на экранах он не появлялся с 2015 года. Причина молчания Куравлева — смерть жены Нины Васильевны, с которой Куравлев прожил больше 50 лет.