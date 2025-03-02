Жил в бараке и купил место на кладбище еще при жизни: как смерть жены подкосила Леонида Куравлева

Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)
Леонид Куравлев запомнился зрителям по ролям воришки Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Курта Айсмана в картине «Семнадцать мгновений весны», а его голос можно услышать в мультфильмах «Айболит и Бармалей» и «Ночь перед Рождеством». Актер оставил яркий след в отечественном кинематографе. Однако на экранах он не появлялся с 2015 года. Причина молчания Куравлева — смерть жены Нины Васильевны, с которой Куравлев прожил больше 50 лет.
Детство в бараке30-е годы прошлого века стали временем, когда тысячи людей исчезали без следа. В числе подобных жертв был и родной человек Леонида Куравлева — его мама, Валентина Дмитриевна.
Женщину, работавшую парикмахером, осудили по ложному обвинению и отправили в ссылку. Ее путь лежал через Караганду, а потом в поселок Зашеек в Мурманской области.
В 1948 году, спустя несколько лет после того, как Валентину Дмитриевну послали на Крайний Север, ее сын, будущий актер присоединился к маме.
Леонид оказался в непригодных для жизни условиях: барак, голод и холод. Но ужасные условия не сбили Леонида с творческого пути. Вместо того чтобы грустить в сторонке, он с друзьями устраивал любительские спектакли в местном клубе.
Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Афоня»)
Сестра пошутила, а он задумалсяПосле возвращения в Москву Куравлеву было сложно. Учеба в столичной школе давалась с трудом, особенно такие предметы, как математика, физика и химия.
В то время его двоюродная сестра, желая утешить Леонида, пошутила: «Иди во ВГИК, там нет математики. Прочитаешь какую-нибудь басню Крылова».
Куравлев воспринял такую шутку всерьез и, несмотря на иронию сестры, захотел попробовать поступить во ВГИК.
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Помощь другаВступительные экзамены не стали для будущего актера легким испытанием, и первый раз во ВГИК его не взяли. Однако на второй попытке все сложилось удачно. В 1955 году Леонид поступил на курс к Борису Бибикову.
В первые месяцы учебы Куравлев страдал, он был чрезмерно зажат, слишком нервозен, что почти привело к его отчислению. Леонид получил двойку, а Бибиков уже думал распрощаться со студентом.
Однако у судьбы были иные планы: друг Куравлева, который тоже рисковал покинуть курс, пошел к Бибикову домой и попросил для себя и Леонида второй шанс. Преподаватель решил согласиться.
Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Живет такой парень»)
Знакомство с Шукшиным Однажды в вестибюле ВГИКа Куравлев встретил Василия Шукшина. Он походил на студента старшего курса, а Леонид не сразу понял, что перед ним был будущий режиссер. Эта встреча оказалась знаковой для артиста.
Когда Василий искал актера для своей дипломной работы «Из Лебяжьего сообщают», то вспомнил о Леониде. Именно в нем он увидел того персонажа, которого хотел воплотить на экране — простого, искреннего, доброго парня, выросшего в нужде, но не сломленного ею и не озлобленного на жизнь.
Спустя некоторое время Шукшин написал сценарий к фильму, который, как оказалось, он создал специально для Куравлева. Несмотря на все трудности, Василий настоял на том, чтобы проводить съемку в родных краях — на Алтае. Фильм «Живет такой парень» стал отправной точкой в карьере актера.
Любимая роль и легендарная работаПосле дебюта в картине «Живет такой парень» Куравлев стал одним из наиболее востребованных артистов. Он принимал участие в съемках у легендарных мастеров, в том числе у Леонида Гайдая, Георгия Данелия, Михаила Швейцера и Станислава Говорухина.
Однако сам актер всегда считал своей лучшей ролью Пашку Колокольникова в картине «Живет такой парень». И это не случайно: в этом фильме он сыграл самого себя — парня, который вырос в тяжелых условиях, но не сдался.
Съемки картины «Вий» стали серьезным испытанием для артистов. Леонид оказался в центре странных событий, навсегда изменивших его взгляд на мир.
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Все началось с того, что во время съемок стали происходить необъяснимые вещи. Первая актриса, выбранная на роль Панночки, Светлана Завьялова, вдруг заболела и покинула проект.
Вторая претендентка, Жанна Болотова, тоже почувствовала себя нехорошо. Только Наталья Варлей решилась сыграть эту непростую роль, она не страшилась мистической атмосферы, которая со временем все больше ощущалась на площадке.
Сам же Леонид, несмотря на нетипичные обстоятельства, продолжал работать с полной отдачей. Его подход к роли был решающим — именно благодаря его усилиям фильм стал хитом проката 1968 года.
Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)
Три вора и один актерЛеонид три раза перевоплощался в воров — персонажей с яркими характерами, которым артист всегда придавал особую харизму.
Шура Балаганов в «Золотом теленке», Копченый в «Место встречи изменить нельзя» и Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — каждой роли актер отдавал всего себя.
Когда Куравлеву предложили сняться в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова, то он был на седьмом небе от счастья. Съемки проходили в Сухуми, где артист как раз снимался в «Робинзоне Крузо», и он отпросился у Говорухина на кастинг, который прошел удачно.
Крепкий брак и удар судьбыСемья Куравлева сыграла важнейшую роль в его жизни и способствовала его творческому развитию.
В один зимний день на катке Леонид познакомился с Ниной. Он был в девятом классе, она — в седьмом. Уже тогда актер почувствовал, что встретил свою любовь.
Спустя некоторое время, к окончанию школы, их отношения переросли в нечто большее. Они много проводили времени вместе: гуляли, ходили в кино. В 1960 году влюбленные сыграли свадьбу.
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Нина работала учительницей английского языка, а потом стала директором школы.
У супругов родилось двое детей: дочь Катя и сын Василий.
Однако счастье пары разрушило трагическое жизненное обстоятельство. У Нины было наследственное сердечное заболевание, которое стало причиной её кончины в 2012 году.
«У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло», — откровенничал артист в документальном фильме «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!»
Леонид Куравлев (Фото: кадр из фильма «Вий»)
Жизнь после утратыПосле смерти супруги жизнь Леонида изменилась. Он ушел в тень, прекратил сниматься в кино. В последний раз артист перевоплощался в 2015 году в фильме «Весь этот джем».
Внимание Куравлева сосредоточилось на иных вещах — политике и религии. Он часто отмечал, что находит силы в общении с Богом.
Родные оставались его опорой и поддержкой. Дочь Екатерина стала психотерапевтом, а сын Василий начал преподавать в Российском университете дружбы народов и заниматься бизнесом. Еще Леонид воспитывает троих внуков — Григорий, Федор и Степан.
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Последние годы КуравлеваКогда Куравлеву исполнилось 80, родные начали все чаще обсуждать его здоровье. Леонид, всегда считавшийся волевым и жизнелюбивым человеком, проявил беспокойство по поводу своего будущего.
Слова о похоронах не были случайными — артист заблаговременно выбрал место на Троекуровском кладбище подле любимой жены. На могиле его супруги уже выбили его имя золотыми буквами — это стало символом того, что Куравлев правда готовился отойти в мир иной.
Родные и друзья знали: актер погрузился в депрессию, и он остро нуждался в поддержке. Однако попытки вернуть Леониду радость жизни не были успешными. В какой-то момент Куравлев попал в пансионат для пожилых людей.
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В январе 2022 года артиста доставили в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. Врачи выяснили, что у артиста тяжелое поражение мозга. Они констатировали деменцию и цереброваскулярную болезнь. Когда медики больше не могли помочь Куравлеву, артиста перевели в хоспис.
30 января 2022 года Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Причиной кончины стала остановка сердца.
Несмотря на то что ухудшение здоровья произошло из-за болезни, многие были уверены: потеря любимой жены съела изнутри великого артиста.
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