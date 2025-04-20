«Моя единственная любовница»: Василию Вакуленко 45 лет. Скандалы, наркозависимость и личная жизнь Басты

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
Российский рэпер, музыкант, композитор, сценарист, режиссёр и продюсер Василий Вакуленко отмечает свой 45-летний юбилей. Эту звезду отечественного шоу-бизнеса многие знают под творческим псевдонимом Баста и проектами Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо), Gorilla Zippo. О творческой и личной жизни исполнителя многочисленных хитов читайте в материале «Радио 1».
Детство певца
Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
Василий Вакуленко появился на свет 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Его родителями стали военнослужащий Михаил Вакуленко и Анна Раздайбеда, которая в то время была студенткой.
Когда Василий был ребёнком, его родители расстались, и воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка. С малых лет Василий демонстрировал музыкальные таланты. Бабушка отдала ребёнка в музыкальную школу, где он начал заниматься игре на фортепиано и аккордеоне. Кроме того, он пел в церковном хоре.
Став немного старше, Василий потерял интерес к учебе, прогуливал занятия и приносил плохие оценки. Так и не окончив 10-й класс, Вакуленко бросил школу.
Мама настояла на поступлении сына в местное музыкальное училище. Василий согласился, выбрав дирижерско-хоровое отделение, но и это обучение было не окончено после того, как в жизни будущей звезды появился реп.
На пути к славе
Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
В 1997 году Василий присоединился к группе «Психолирик». Его первая авторская композиция «Город» была включена в альбом «Первый удар». В 1999 году коллектив сменил название на «Каста», а Виталий Вакуленко впервые взял себе сценический псевдоним Баста.
В возрасте 18 лет молодой музыкант создал песню «Моя игра», с которой он выступил на сцене Дворца спорта в Ростове. Именно это произведение принесло ему первую популярность.
Карьера Вакуленко начала набирать обороты после того, как диск группы оказался в руках у Богдана Титомира. Именно он и познакомил Вакуленко с творческим объединением «Gazgolder», совладельцем которого Баста стал спустя несколько лет.
С 2006 года диски исполнителя начали выходить один за другим. За 10 лет активной работы Василий Вакуленко стал легендой в мире музыки, проявив себя как талантливый рэпер, продюсер, актёр и режиссёр.
Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
В 2015 году Баста стал наставником в четвёртом сезоне телешоу «Голос» на Первом канале. Впоследствии он примет участие еще в 7, 9 и 11-м сезонах, четыре раза получив звание лучшего наставника проекта.
Помимо прочего, этот талантливый музыкант принимал участие в съёмках фильмов «Газгольдер» и «КЕ-ДЫ». Он также создал музыкальное сопровождение для фильмов «Текст» и «Притяжение». Кроме того, он озвучивал мультсериал «Гетто».
Личная жизнь
Баста/ Василий Вакуленко и Елена Пинская (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
Василий Вакуленко называет себя однолюбом. С 2009 года он состоит в браке с Еленой Пинской, которая работает в сфере журналистики. У пары две дочери: Мария, родившаяся 3 декабря 2009 года, и Василиса, появившаяся на свет 21 декабря 2013 года.
«Единственная моя любовница — это студия. Жена знает, где меня можно найти. Мне незачем заставлять себя быть порядочным, я изначально такой человек — однолюб. Я даже не понимаю суть измены. Наблюдаю такой пример, и это бедные люди! Они так страдают, а им надо просто прекратить это и друг друга не насиловать. Ничего страшного в расставании нет: любили и любили, а теперь всё прошло», — делился в интервью Woman.ru исполнитель.
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Наркотическая зависимость
Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
В 2023 году Василий Вакуленко в рамках программы «Сессия» на платформе VK, которую ведёт Дмитрий Дибров, рассказал о своём опыте употребления наркотических веществ в молодости и о том, как долго он пытался избавиться от этой зависимости.
«Наркотики на многое открыли глаза, стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал, мне понадобилось много времени и труда, чтобы примириться с собой таким», — делился Баста.
Василий смог преодолеть свою вредную привычку. 22 апреля 2003 года он принял решение отказаться от наркотиков, а освободившийся потенциал направил в творчество.
Скандалы с Бастой
В профессиональной среде Баста заработал репутацию человека, склонного к скандалам, учитывая, как часто он вступал в конфликты с коллегами.
Конфликт с Кириллом Толмацким (Децлом)
В 2016 году Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал в суд на ночной клуб Gazgolder, утверждая, что громкая музыка мешает жителям квартала. В ответ на претензию Вакуленко выразил своё недовольство в социальных сетях. Это привело к новому иску от Толмацкого, который требовал публичных извинений и моральной компенсации.
Суд постановил выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей. Конфликт между артистами привлёк внимание общественности и вызвал обсуждение вопросов, связанных с поведением в общественных местах и взаимоотношениями между знаменитостями.
Конфликт с Алексеем Долматовым (Гуфом)
Баста/ Василий Вакуленко и Алексей Долматов/ Гуф (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)
В 2019 году Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил Ксении Собчак, что Василий Вакуленко прибегнул к помощи «бандитов», чтобы не дать ему покинуть лейбл «Газгольдер». Василий Вакуленко отрицал эти обвинения и утверждал, что не прибегал к таким методам.
«Я к нему очень бережно отношусь, понимаю все его вводные: психические заболевания и то, что связано с веществами. Конечно, мне горько. Потому что то, что сделали мы для него в свое время, больше не делал никто. К дополнительным ресурсам я не прибегал. Бандиты у него в голове… Скажу так, если бы подключились бандиты, Леха был бы здесь», — пояснял Василий в одном из интервью.
Конфликты на проекте «Голос»
Василий Вакуленко также был участником скандалов, связанных с телевизионным проектом «Голос». Изначально он был негативно настроен по отношению к некоторым участникам и коллегам по проекту. Например, Вакуленко высказывал своё мнение о том, кто из наставников сможет лучше работать с молодыми артистами.
С некоторыми коллегами по проекту у Василия возникали мелкие ссоры. Не все из них получали дальнейшее развитие, но некоторые моменты обсуждались публично.
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Елена Генералова