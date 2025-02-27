Терпела мужа-тирана ради дочери: как сейчас живет Анне Вески

Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
Сегодня, 27 февраля, свой день рождения отмечает выдающаяся артистка Эстонии Анне Вески. Ей исполняется 69 лет. После распада Советского Союза Анне Вески стала одной из немногих артисток из Прибалтики, которые сохранили тёплые чувства к России.
Её песни стали настоящим хитом для молодёжи 80-х годов. Такие композиции, как «Позади крутой поворот» и «Продлись, счастье», до сих пор пользуются популярностью. О творческом пути и личной жизни певицы читайте в материале «Радио 1».
Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
Анне Вески родилась в 1956 году в обычной эстонской семье. Хотя её родители не были профессиональными музыкантами, они любили играть на традиционных инструментах. Мать работала в сфере торговли, а отец был водителем. С раннего возраста Анне проявляла творческие способности. Ее детство прошло в живописном городке Рапла, где она вместе с братом посещала музыкальную школу и активно участвовала в выступлениях с местными ансамблями.
Хотя Анна и была увлечена музыкой, после окончания школы она выбрала для себя экономический факультет Таллинского политехнического института. Однако музыку она не оставила. В 1977 году на телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Два такта вперёд» Анна Вески одержала свою первую победу на сцене.
Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
После успешного выступления ей предложили стать солисткой в ансамбле «Мобиле». В этом коллективе она активно выступала и ездила на гастроли по всему Советскому Союзу, одновременно оттачивая своё мастерство пения и сценического искусства. В 1979 году Анне впервые появилась на экранах Центрального телевидения в программе «Шире круг». В конце того же года она стала участницей коллектива «Витамин». В 1980 году певица выступила с сольным концертом в Московском театре эстрады, который прошёл с большим успехом.
Её популярность резко возросла после исполнения песни «Королева розового сада», которая принесла ей известность и символический золотой диск от эстонского радио.
Анне Вески рано вышла замуж за поэта-песенника Яака Вески. Поженились молодые в 1977 году, когда певица училась в институте. Через год в семье появилась дочка Керли. Ее супруг был талантливым автором, он написал для своей жены первые ее песни, а вот мужем он оказался, мягко говоря, плохим. Он не разделял с женой радость ее побед, а когда начались гастроли, отношения в семье еще больше усложнились. Яак начал выпивать, устраивать скандалы и, самое страшное, начал бить молодую мать своего ребенка.
Вески четыре года терпела выходки домашнего тирана ради дочери, после чего решила закончить отношения.
Анне Вески и Бенно Бельчиков (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
Анне приняла решение о разводе после того, как познакомилась с администратором варьете Бенно Бельчиковым. Он был так заботлив и внимателен, что она согласилась выйти за него замуж всего через два месяца после расторжения предыдущего брака. Бенно сумел установить тёплые отношения с дочерью Анне, а его супруга подружилась с его дочерью от предыдущего брака. У пары нет общих детей.
Сложности начались еще в конце 80-х годов, во время гастролей на Маврикии, один из участников группы попросил политического убежища в американском посольстве. Это стало поворотным моментом в карьере певицы Анне Вески. После распада Советского Союза и ухудшения отношений между Россией и Прибалтикой, Анне столкнулась с трудностями в организации концертов. Совместно с мужем, который также был её импресарио, они решили начать предпринимательскую деятельность в сфере торговли мехами из Финляндии.
В центре Таллина они открыли роскошный меховой магазин, но вскоре приняли решение о его продаже. Полученные средства позволили им открыть собственную студию звукозаписи под названием «An&Ben», и певица вернулась к музыке. В начале 2000-х годов Анне возобновила свои выступления. Сначала она выступала только в Эстонии, но с 2002 года её творчество стало доступно и российским слушателям. Сейчас Анне Вески живёт в загородном доме неподалёку от Таллина. В 2022 году певица стала вдовой.
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Путь на сцену
Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
Анне Вески родилась в 1956 году в обычной эстонской семье. Хотя её родители не были профессиональными музыкантами, они любили играть на традиционных инструментах. Мать работала в сфере торговли, а отец был водителем. С раннего возраста Анне проявляла творческие способности. Ее детство прошло в живописном городке Рапла, где она вместе с братом посещала музыкальную школу и активно участвовала в выступлениях с местными ансамблями.
Хотя Анна и была увлечена музыкой, после окончания школы она выбрала для себя экономический факультет Таллинского политехнического института. Однако музыку она не оставила. В 1977 году на телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Два такта вперёд» Анна Вески одержала свою первую победу на сцене.
Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
После успешного выступления ей предложили стать солисткой в ансамбле «Мобиле». В этом коллективе она активно выступала и ездила на гастроли по всему Советскому Союзу, одновременно оттачивая своё мастерство пения и сценического искусства. В 1979 году Анне впервые появилась на экранах Центрального телевидения в программе «Шире круг». В конце того же года она стала участницей коллектива «Витамин». В 1980 году певица выступила с сольным концертом в Московском театре эстрады, который прошёл с большим успехом.
Её популярность резко возросла после исполнения песни «Королева розового сада», которая принесла ей известность и символический золотой диск от эстонского радио.
Личная жизнь
Анне Вески рано вышла замуж за поэта-песенника Яака Вески. Поженились молодые в 1977 году, когда певица училась в институте. Через год в семье появилась дочка Керли. Ее супруг был талантливым автором, он написал для своей жены первые ее песни, а вот мужем он оказался, мягко говоря, плохим. Он не разделял с женой радость ее побед, а когда начались гастроли, отношения в семье еще больше усложнились. Яак начал выпивать, устраивать скандалы и, самое страшное, начал бить молодую мать своего ребенка.
Вески четыре года терпела выходки домашнего тирана ради дочери, после чего решила закончить отношения.
«Однажды он пришел поздно ночью нетрезвым, и я закрыла перед ним дверь. Тогда муж решил доказать мне, что он здесь хозяин, и начал разносить дверь топором. Конечно, после этого я поняла, что не хочу больше так жить», — значительно позже расскажет певица.
Анне Вески и Бенно Бельчиков (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)
Анне приняла решение о разводе после того, как познакомилась с администратором варьете Бенно Бельчиковым. Он был так заботлив и внимателен, что она согласилась выйти за него замуж всего через два месяца после расторжения предыдущего брака. Бенно сумел установить тёплые отношения с дочерью Анне, а его супруга подружилась с его дочерью от предыдущего брака. У пары нет общих детей.
«Я много об этом думала, а сейчас даже жалею, но тогда у нас были маленькие дети от первых браков, было много работы. Теперь я думаю иначе, конечно, хотелось бы, но не сложилось, сейчас у нас есть внуки», — цитирует слова певицы издание milayaya.ru.
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Кризис после распада СССР
Сложности начались еще в конце 80-х годов, во время гастролей на Маврикии, один из участников группы попросил политического убежища в американском посольстве. Это стало поворотным моментом в карьере певицы Анне Вески. После распада Советского Союза и ухудшения отношений между Россией и Прибалтикой, Анне столкнулась с трудностями в организации концертов. Совместно с мужем, который также был её импресарио, они решили начать предпринимательскую деятельность в сфере торговли мехами из Финляндии.
В центре Таллина они открыли роскошный меховой магазин, но вскоре приняли решение о его продаже. Полученные средства позволили им открыть собственную студию звукозаписи под названием «An&Ben», и певица вернулась к музыке. В начале 2000-х годов Анне возобновила свои выступления. Сначала она выступала только в Эстонии, но с 2002 года её творчество стало доступно и российским слушателям. Сейчас Анне Вески живёт в загородном доме неподалёку от Таллина. В 2022 году певица стала вдовой.
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Елена Генералова