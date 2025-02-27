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Терпела мужа-тирана ради дочери: как сейчас живет Анне Вески

Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)

Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)

Сегодня, 27 февраля, свой день рождения отмечает выдающаяся артистка Эстонии Анне Вески. Ей исполняется 69 лет. После распада Советского Союза Анне Вески стала одной из немногих артисток из Прибалтики, которые сохранили тёплые чувства к России.
Её песни стали настоящим хитом для молодёжи 80-х годов. Такие композиции, как «Позади крутой поворот» и «Продлись, счастье», до сих пор пользуются популярностью. О творческом пути и личной жизни певицы читайте в материале «Радио 1».

Путь на сцену


Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)

Анне Вески родилась в 1956 году в обычной эстонской семье. Хотя её родители не были профессиональными музыкантами, они любили играть на традиционных инструментах. Мать работала в сфере торговли, а отец был водителем. С раннего возраста Анне проявляла творческие способности. Ее детство прошло в живописном городке Рапла, где она вместе с братом посещала музыкальную школу и активно участвовала в выступлениях с местными ансамблями.

Хотя Анна и была увлечена музыкой, после окончания школы она выбрала для себя экономический факультет Таллинского политехнического института. Однако музыку она не оставила. В 1977 году на телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Два такта вперёд» Анна Вески одержала свою первую победу на сцене.

Анне Вески (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)

После успешного выступления ей предложили стать солисткой в ансамбле «Мобиле». В этом коллективе она активно выступала и ездила на гастроли по всему Советскому Союзу, одновременно оттачивая своё мастерство пения и сценического искусства. В 1979 году Анне впервые появилась на экранах Центрального телевидения в программе «Шире круг». В конце того же года она стала участницей коллектива «Витамин». В 1980 году певица выступила с сольным концертом в Московском театре эстрады, который прошёл с большим успехом.

Её популярность резко возросла после исполнения песни «Королева розового сада», которая принесла ей известность и символический золотой диск от эстонского радио.

Личная жизнь


Анне Вески рано вышла замуж за поэта-песенника Яака Вески. Поженились молодые в 1977 году, когда певица училась в институте. Через год в семье появилась дочка Керли. Ее супруг был талантливым автором, он написал для своей жены первые ее песни, а вот мужем он оказался, мягко говоря, плохим. Он не разделял с женой радость ее побед, а когда начались гастроли, отношения в семье еще больше усложнились. Яак начал выпивать, устраивать скандалы и, самое страшное, начал бить молодую мать своего ребенка.


Вески четыре года терпела выходки домашнего тирана ради дочери, после чего решила закончить отношения.

«Однажды он пришел поздно ночью нетрезвым, и я закрыла перед ним дверь. Тогда муж решил доказать мне, что он здесь хозяин, и начал разносить дверь топором. Конечно, после этого я поняла, что не хочу больше так жить», — значительно позже расскажет певица.

Анне Вески и Бенно Бельчиков (Фото: скриншот д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» Первый канал)

Анне приняла решение о разводе после того, как познакомилась с администратором варьете Бенно Бельчиковым. Он был так заботлив и внимателен, что она согласилась выйти за него замуж всего через два месяца после расторжения предыдущего брака. Бенно сумел установить тёплые отношения с дочерью Анне, а его супруга подружилась с его дочерью от предыдущего брака. У пары нет общих детей.

«Я много об этом думала, а сейчас даже жалею, но тогда у нас были маленькие дети от первых браков, было много работы. Теперь я думаю иначе, конечно, хотелось бы, но не сложилось, сейчас у нас есть внуки», — цитирует слова певицы издание milayaya.ru.

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Кризис после распада СССР


Сложности начались еще в конце 80-х годов, во время гастролей на Маврикии, один из участников группы попросил политического убежища в американском посольстве. Это стало поворотным моментом в карьере певицы Анне Вески. После распада Советского Союза и ухудшения отношений между Россией и Прибалтикой, Анне столкнулась с трудностями в организации концертов. Совместно с мужем, который также был её импресарио, они решили начать предпринимательскую деятельность в сфере торговли мехами из Финляндии.

В центре Таллина они открыли роскошный меховой магазин, но вскоре приняли решение о его продаже. Полученные средства позволили им открыть собственную студию звукозаписи под названием «An&Ben», и певица вернулась к музыке. В начале 2000-х годов Анне возобновила свои выступления. Сначала она выступала только в Эстонии, но с 2002 года её творчество стало доступно и российским слушателям. Сейчас Анне Вески живёт в загородном доме неподалёку от Таллина. В 2022 году певица стала вдовой.

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«Очень некрасиво»: Волочковой не понравились резиновые маски в виде ее головы
Волочкова не оценила маски в виде ее головы, продающиеся на маркетплейсах
27 февраля 2025, 16:11

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знала о продаже резиновых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах, и возмутилась очередным попыткам ушлых людей заработать деньги на ее персоне.
«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили», — посетовала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, ушлые люди зарабатывают деньги на имени балерины, которое она годами зарабатывала ежедневным трудом.

Кроме Волочковой в продаже на маркетплейсах также можно встретить маски с лицами Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юрия Шатунова. При этом наибольшей популярностью у россиян пользуется маска Леонида Якубовича.

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Алкогольная зависимость или проклятие группы: почему на самом деле умер солист «Иванушки International» Олег Яковлев
27 февраля 2025, 16:11

Олег Яковлев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Когда Олег Яковлев пришел в «Иванушки International», его не приняли. Поклонницы буквально избили певца на одном из выступлений. Однако спустя время группу без него уже не представляли, а уход Яковлева из коллектива стал неожиданным.
О том, что стало причиной гибели певца, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Олег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Монголии. Его родители встретились в воинской части, где мать работала учительницей русского языка, а отец проходил срочную службу. После нескольких встреч женщина забеременела. Военно-полевой суд обязал мужчину жениться, однако этого не захотела мать Яковлева.

Когда Олегу было восемь лет, он вместе с матерью и тремя сестрами переехал в Бурятию, где и пошел в школу. Параллельно он обучался игре на фортепиано и занимался в спортивных секциях. Через некоторое время семья перебралась в Иркутскую область. Олег получил звание кандидата с мастера спорта по легкой атлетике и продолжал заниматься музыкой.

Карьера Олега Яковлева


После окончания школы будущий певец поступил в местное театральное училище. Получив специальность «актер театра кукол» в Иркутском театральном училище, Яковлев поступил в ГИТИС в мастерскую народной артистки СССР Людмилы Касаткиной

Будучи студентом, Олег снялся в фильме «Сто дней до приказа», на театральной сцене сыграл короля Лира, работал с Любовью Полищук, Максимом Сухановым. По окончании учебного заведения Армен Джигарханян пригласил его в свой театр. Там Яковлев играл в спектаклях «Казаки», «Двенадцатая ночь», «Лев Гурыч Синичкин», снялся в клипе Аллы Пугачевой на песню «Речной трамвайчик». Примечательно, что Джигарханяна артист считал вторым отцом.

В 90-е году ему не хватало зарплаты театрального актера. Некоторое время молодой человек совмещал театральные репетиции с работой дворником, чтобы иметь свой угол в столице.

«Иванушки International»


В 1995 году продюсер Игорь Матвиенко основал поп-группу «Иванушки International», в которую вошли Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Одна из их первых песен «Тучи» возглавила хит-парады и сделала начинающих певцом суперзвездами. В 1997 году Игорь Сорин решил покинуть коллектив, и Матвиенко позвал на его место Яковлева — тот записал композицию «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось» на кассету, которую отправил в продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Олега взяли в группу в 1998 году, однако фанаты восприняли его приход враждебно: на выступлениях группы зачастую скандировали имя Сорина, а на одном из них даже побили певца. Тем не менее группа продолжала выступать уже с новым солистом. Постепенно поклонники приняли Олега — он покрасился и стал новым светленьким из «Иванушек».

Участники группы «Иванушки International» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Впоследствии начали выходить новые хиты «Иванушек»: «Беги», «Речи», Золотые облака«, «Снегири», «Тополиный пух». Яковлев исполнял главные партии.

Спустя время состав, в который вошли «светленький» Олег Яковлев, «рыжий» Андрей Григорьев-Апполонов и «темненький» Кирилл Андреев, начал считаться золотым. В таком виде они просуществовали 15 лет.

Сольная карьера Олега Яковлева


В 2013 году Олег Яковлев решил начать сольную карьеру. Продюсер «Иванушек International» поддержал его и даже разрешил исполнять хиты группы на концертах, но артист не воспользовался этим и никогда не исполнял что-либо из репертуара коллектива.

Сольная карьера светленького из «Иванушек» развивалась со скрипом. Музыкант не опускал руки и продолжал писать песни и давать концерты. В какой-то момент Яковлев стал искать спасение в алкоголе. Вскоре это переросло в зависимость, которая привела к циррозу печени. Бросить пить музыкант так и не смог.

Внезапная смерть и слухи о проклятии


Летом 2017 года в прессе появилась информация, что Олега Яковлева госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Причиной стал цирроз печени и возникшая параллельно пневмония.

29 июня 2017 года 47-летний певец скончался от остановки сердца. Тело кремировали, прах захоронили на Троекуровском кладбище.

Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @sashakutsevol)

Сразу же после кончины артиста пошли слухи о проклятии в группе «Иванушки International». Проводили параллели со смертью Игоря Сорина, который ушел из жизни спустя несколько месяцев после того, как покинул музыкальный коллектив. Сорин упал с балкона в 1998 году, когда ему было 28 лет. То есть оба солиста группы умерли после ухода из «Иванушек», а также оба были Скорпионами по гороскопу. Экстрасенсы били тревогу, что на группе лежит порча.

Самые смелые «эксперты» твердили, что Олега приворожила женщина. Приворот со временем превратился в порчу, который привел к гибели. Коллеги певца не верили в мистику. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что, к сожалению, люди часто умирают от цирроза печени и алкогольной зависимости.

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Буйнов вышел на связь после ДТП в Подмосковье
Буйнов принес извинения пострадавшей в ДТП пенсионерке
27 февраля 2025, 15:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов извинился перед пострадавшей в ДТП с его участием пенсионеркой. Исполнитель песни «Пусть» опубликовал сообщение в личном Telegram-канале.
«Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне. Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности», — написал Буйнов.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев ДТП писал, что Буйнов хотел «все порешать» и откупиться до приезда сотрудников Госавтоинспекции. Уточнялось, что инцидент произошел в подмосковной Апрелевке.

Сам Буйнов утверждал, что держит связь с родственниками женщины.

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«Просто дно!»: Погребняк осудила Натана за измены жене
Погребняк позвонила Натану и осудила его за измены Швецовой
27 февраля 2025, 15:18

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) за измены жене Анастасии Швецовой. Погребняк поделилась подробностями на шоу Алены Жигаловой.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым?» — задалась вопросом Мария.
Натан попал в скандал после шоу «Звезды в Джунглях», когда вся страна увидела его поцелуи с певицей Бьянкой, а также роман с блогером Валерией Чекалиной. Поведение рэпера вызвало общественный резонанс, в том числе и в мире отечественного шоубиза.

Ранее стало известно, кто избил актрису Елену Беркову.

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«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова
Беркову победила в бою Кристина Захарова
27 февраля 2025, 14:53

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Актрису Елену Беркову одолела на ринге ее коллега по цеху, звезда сериала «Новые пацанки» Кристина Захарова. Несмотря на подготовку, силы оказались неравны. Подробности тренировок Беркова описала в личном блоге.
«За пять часов согнали 3,5 килограмма — на кило больше, чем надо. Хуже физических испытаний у меня еще не было. Сауна — адский котел, и так два часа. Я плакала, стонала, думала, что умру. Но все сделала до конца и ни капли воды до утра. Кстати, вес еще не вернулся», — написала Беркова.
Отмечено, что бой остановили, Беркова указала на неспортивное поведение Захаровой. Несмотря на состояние, Елена не считает себя проигравшей.

«Не буду томить. Ночка прошла так себе. Сотрясение у меня не первое, но надеюсь, что последнее. (…) Еще раз — я не проиграла, если непонятно», — добавила она.
Женщины увлекаются единоборствами и участвовали в турнире MFP 253 в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Ирина Пинчук защитила мужа.

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