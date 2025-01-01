«Муж в пустой ванне лежит»: невестка Ирины Понаровской вышла на связь после похорон супруга

В сентябре 2024 года в семье певицы Ирины Понаровской случилось страшное — артистка похоронила единственного сына. Энтони Родд умер 20 сентября в своей квартире в Москве. Его кончина стала шоком для всех: мужчина никогда не жаловался на здоровье, был молод и хорош собой.