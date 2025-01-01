«Муж в пустой ванне лежит»: невестка Ирины Понаровской вышла на связь после похорон супруга

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
В сентябре 2024 года в семье певицы Ирины Понаровской случилось страшное — артистка похоронила единственного сына. Энтони Родд умер 20 сентября в своей квартире в Москве. Его кончина стала шоком для всех: мужчина никогда не жаловался на здоровье, был молод и хорош собой.
Фанаты певицы тут же стали выдвигать версии о причинах произошедшего. Некоторые требовали ответа от вдовы Родда, Анны.
Все последние месяцы родные и близкие старались оградить Понаровскую и её невестку от губительных слухов. Женщины не хотели отвечать на вопросы прессы, а через месяц исполнительница песни «Рябиновые бусы» уже вернулась на сцену.
Недавно на связь с поклонниками вышла и сама вдова. На своей странице в социальной сети Анна Чайникова поделилась первым за долгое время архивным видео с мужем.
На опубликованных кадрах Родд широко улыбался и находился в компании детей — дочери Шарлотты и сына Эрика.
Некоторые люди уверены, что Чайникова совсем не скоро вернётся в публичное пространство.
Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)
За сыном в огонь и в воду
Ирина Понаровская — одна из любимейших исполнительниц в СССР. Певица всегда элегантна, даже Дом моды «Шанель» официально присвоил ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».
Артистка пережила предательство подруг, измены супруга и даже угрозы.
Отдушиной Понаровской был её единственный сын. Энтони родился, когда исполнительнице был 31 год. Она долго строила карьеру и лишь тогда созрела для материнства.
Во многих интервью Понаровская делилась, что завести ребёнка ей удалось не сразу. Нервные потрясения, постоянные перелеты и гастроли пагубно влияли на здоровье, мешая Понаровской забеременеть. В то время супруг певицы Вейланд Родд уговорил звезду поставить карьеру на паузу и посвятить время себе.
Когда же «Мисс Шанель Советского Союза» узнала, что беременна, она боялась поделиться этим даже с собственной матерью. Почти сразу Понаровская чувствовала, что она родит мальчика, и оказалась права.
Энтони родился в октябре 1984 года. Артистка во многих интервью говорила, что относит себя к той категории матерей — львиц, которые за сыновьями и в огонь, и в воду. Уже тогда певица страшилась понести большую утрату.
Спустя время Вейланд Родд подал с Понаровской на развод, а потом вывез Энтони за рубеж, не спросив мнения артистки. Первой пропажу мальчика (на тот момент Родд был подростком) обнаружила домработница. Она сразу позвонила Понаровской, пребывавшей на гастролях. Певица тут же отменила все выступления и поехала за ребёнком.
Понаровская уточняла, что нашла сына в гостиничном номере: рядом с ним была танцовщица из шоу-кабаре Родда. Местные правоохранительные органы не стали помогать звезде возвращать мальчика, поэтому Понаровской пришлось справляться с трудностями самой.
После этого инцидента певица старалась с ребёнком больше не расставаться. В то время артистка и вообразить не могла, что жизнь ее сына прервётся в 39 лет.
Энтони Родд и Анна Чайникова (Фото: соцсети Анны Чайниковой)
«Горячая вода из крана хлещет, а он не двигается»
Незадолго до своей гибели 39-летний Энтони Родд поужинал со своей семьей, а потом, примерно в одиннадцать часов, когда родные уже ушли спать, мужчина отправился в душ. Из душевой он так и не вышел.
Первой отсутствие супруга заметила Анна. Примерно в пять часов утра Чайникова начала звать мужа. Дизайнер прибежала на звук льющейся воды и увидела любимого лежащим в ванной без признаков жизни. На тот момент сердце Энтони Родда уже остановилось.
Официальной причиной смерти Родда позднее назовут остановку сердца, которая стала следствием острой сердечной недостаточности. Пресса говорила, что Родд якобы мог баловаться настойками опасных трав для поддержания здоровья.
Друзья Энтони эти слухи опровергали, уверяя, что мужчина придерживался здорового образа жизни.
Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Смерть Энтони стала ударом для Ирины Понаровской, но через месяц певица вернулась к гастролям и частным заказам. Ещё спустя месяц звезда впервые побеседовала с журналистами и рассказала о том, как она переживала утрату.
Артистка поделилась, что первые несколько недель ей было особенно плохо. Лишь через полтора месяца после случившегося она наконец смогла прервать молчание и созналась — любовь фанатов уберегла её от депрессии и помешательства.
На похоронах Энтони звезда «страшно кричала и плакала».
Многие критики в Сети осуждали скорое возвращение Понаровской на сцену. Они приводили в пример её невестку, которая на долгое время пропала из социальных сетей после смерти мужа.
Всем недоброжелателям Понаровская ответила, что для неё сцена — вторая жизнь. Тяга к выступлениям стало для неё символом стойкости и силы.
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Все последние месяцы родные и близкие старались оградить Понаровскую и её невестку от губительных слухов. Женщины не хотели отвечать на вопросы прессы, а через месяц исполнительница песни «Рябиновые бусы» уже вернулась на сцену.
Недавно на связь с поклонниками вышла и сама вдова. На своей странице в социальной сети Анна Чайникова поделилась первым за долгое время архивным видео с мужем.
На опубликованных кадрах Родд широко улыбался и находился в компании детей — дочери Шарлотты и сына Эрика.
«Сил тебе и поддержки через километры»,«Тони всегда с нами, он смотрит на вас с небес!»,«Аня, держись! И это пройдет», —
постарались поддержать Анну подписчики.
Некоторые люди уверены, что Чайникова совсем не скоро вернётся в публичное пространство.
Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)
За сыном в огонь и в воду
Ирина Понаровская — одна из любимейших исполнительниц в СССР. Певица всегда элегантна, даже Дом моды «Шанель» официально присвоил ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».
Артистка пережила предательство подруг, измены супруга и даже угрозы.
Отдушиной Понаровской был её единственный сын. Энтони родился, когда исполнительнице был 31 год. Она долго строила карьеру и лишь тогда созрела для материнства.
Во многих интервью Понаровская делилась, что завести ребёнка ей удалось не сразу. Нервные потрясения, постоянные перелеты и гастроли пагубно влияли на здоровье, мешая Понаровской забеременеть. В то время супруг певицы Вейланд Родд уговорил звезду поставить карьеру на паузу и посвятить время себе.
Когда же «Мисс Шанель Советского Союза» узнала, что беременна, она боялась поделиться этим даже с собственной матерью. Почти сразу Понаровская чувствовала, что она родит мальчика, и оказалась права.
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Энтони родился в октябре 1984 года. Артистка во многих интервью говорила, что относит себя к той категории матерей — львиц, которые за сыновьями и в огонь, и в воду. Уже тогда певица страшилась понести большую утрату.
Спустя время Вейланд Родд подал с Понаровской на развод, а потом вывез Энтони за рубеж, не спросив мнения артистки. Первой пропажу мальчика (на тот момент Родд был подростком) обнаружила домработница. Она сразу позвонила Понаровской, пребывавшей на гастролях. Певица тут же отменила все выступления и поехала за ребёнком.
Понаровская уточняла, что нашла сына в гостиничном номере: рядом с ним была танцовщица из шоу-кабаре Родда. Местные правоохранительные органы не стали помогать звезде возвращать мальчика, поэтому Понаровской пришлось справляться с трудностями самой.
После этого инцидента певица старалась с ребёнком больше не расставаться. В то время артистка и вообразить не могла, что жизнь ее сына прервётся в 39 лет.
Энтони Родд и Анна Чайникова (Фото: соцсети Анны Чайниковой)
«Горячая вода из крана хлещет, а он не двигается»
Незадолго до своей гибели 39-летний Энтони Родд поужинал со своей семьей, а потом, примерно в одиннадцать часов, когда родные уже ушли спать, мужчина отправился в душ. Из душевой он так и не вышел.
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Первой отсутствие супруга заметила Анна. Примерно в пять часов утра Чайникова начала звать мужа. Дизайнер прибежала на звук льющейся воды и увидела любимого лежащим в ванной без признаков жизни. На тот момент сердце Энтони Родда уже остановилось.
«Забежала туда, а муж в пустой ванне лежит, горячая вода из крана хлещет, а он не двигается. У него на ноге еще была ссадина, наверное, как стоял, так и упал», — поделилась Анна.
Официальной причиной смерти Родда позднее назовут остановку сердца, которая стала следствием острой сердечной недостаточности. Пресса говорила, что Родд якобы мог баловаться настойками опасных трав для поддержания здоровья.
Друзья Энтони эти слухи опровергали, уверяя, что мужчина придерживался здорового образа жизни.
«Что только люди не публикуют в соцсетях! Обычный был парень, очень хороший. Официального заключения о смерти никто из нас не видел. Сейчас не время лезть к родне с таким вопросом», — как-то разоткровенничался друг Энтони в беседе с «Комсомольской правдой».
Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину»
Смерть Энтони стала ударом для Ирины Понаровской, но через месяц певица вернулась к гастролям и частным заказам. Ещё спустя месяц звезда впервые побеседовала с журналистами и рассказала о том, как она переживала утрату.
Артистка поделилась, что первые несколько недель ей было особенно плохо. Лишь через полтора месяца после случившегося она наконец смогла прервать молчание и созналась — любовь фанатов уберегла её от депрессии и помешательства.
«Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться… Какие бы испытания не ждали меня впереди… Я выживу. Я научилась выживать. Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам!», — отметила певица.
На похоронах Энтони звезда «страшно кричала и плакала».
«Я живу лишь потому, что его нет. Теперь уже не ради, а вопреки. Я научилась выживать», — рассказала Ирина в интервью для YouTube.
Многие критики в Сети осуждали скорое возвращение Понаровской на сцену. Они приводили в пример её невестку, которая на долгое время пропала из социальных сетей после смерти мужа.
Всем недоброжелателям Понаровская ответила, что для неё сцена — вторая жизнь. Тяга к выступлениям стало для неё символом стойкости и силы.
«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину, а для того, чтобы увидеть сильную, вдохновляющую личность, которая, пройдя через величайшие потери, нашла в себе силы для жизни», — добавила певица.
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