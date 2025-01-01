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«Муж в пустой ванне лежит»: невестка Ирины Понаровской вышла на связь после похорон супруга

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В сентябре 2024 года в семье певицы Ирины Понаровской случилось страшное — артистка похоронила единственного сына. Энтони Родд умер 20 сентября в своей квартире в Москве. Его кончина стала шоком для всех: мужчина никогда не жаловался на здоровье, был молод и хорош собой.
Фанаты певицы тут же стали выдвигать версии о причинах произошедшего. Некоторые требовали ответа от вдовы Родда, Анны.

Все последние месяцы родные и близкие старались оградить Понаровскую и её невестку от губительных слухов. Женщины не хотели отвечать на вопросы прессы, а через месяц исполнительница песни «Рябиновые бусы» уже вернулась на сцену.



Недавно на связь с поклонниками вышла и сама вдова. На своей странице в социальной сети Анна Чайникова поделилась первым за долгое время архивным видео с мужем.

На опубликованных кадрах Родд широко улыбался и находился в компании детей — дочери Шарлотты и сына Эрика.

«Сил тебе и поддержки через километры»,«Тони всегда с нами, он смотрит на вас с небес!»,«Аня, держись! И это пройдет», —
постарались поддержать Анну подписчики.

Некоторые люди уверены, что Чайникова совсем не скоро вернётся в публичное пространство.

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

За сыном в огонь и в воду


Ирина Понаровская — одна из любимейших исполнительниц в СССР. Певица всегда элегантна, даже Дом моды «Шанель» официально присвоил ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».

Артистка пережила предательство подруг, измены супруга и даже угрозы.

Отдушиной Понаровской был её единственный сын. Энтони родился, когда исполнительнице был 31 год. Она долго строила карьеру и лишь тогда созрела для материнства.

Во многих интервью Понаровская делилась, что завести ребёнка ей удалось не сразу. Нервные потрясения, постоянные перелеты и гастроли пагубно влияли на здоровье, мешая Понаровской забеременеть. В то время супруг певицы Вейланд Родд уговорил звезду поставить карьеру на паузу и посвятить время себе.

Когда же «Мисс Шанель Советского Союза» узнала, что беременна, она боялась поделиться этим даже с собственной матерью. Почти сразу Понаровская чувствовала, что она родит мальчика, и оказалась права.

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Энтони родился в октябре 1984 года. Артистка во многих интервью говорила, что относит себя к той категории матерей — львиц, которые за сыновьями и в огонь, и в воду. Уже тогда певица страшилась понести большую утрату.

Спустя время Вейланд Родд подал с Понаровской на развод, а потом вывез Энтони за рубеж, не спросив мнения артистки. Первой пропажу мальчика (на тот момент Родд был подростком) обнаружила домработница. Она сразу позвонила Понаровской, пребывавшей на гастролях. Певица тут же отменила все выступления и поехала за ребёнком.

Понаровская уточняла, что нашла сына в гостиничном номере: рядом с ним была танцовщица из шоу-кабаре Родда. Местные правоохранительные органы не стали помогать звезде возвращать мальчика, поэтому Понаровской пришлось справляться с трудностями самой.

После этого инцидента певица старалась с ребёнком больше не расставаться. В то время артистка и вообразить не могла, что жизнь ее сына прервётся в 39 лет.

Энтони Родд и Анна Чайникова (Фото: соцсети Анны Чайниковой)

«Горячая вода из крана хлещет, а он не двигается»


Незадолго до своей гибели 39-летний Энтони Родд поужинал со своей семьей, а потом, примерно в одиннадцать часов, когда родные уже ушли спать, мужчина отправился в душ. Из душевой он так и не вышел.

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Первой отсутствие супруга заметила Анна. Примерно в пять часов утра Чайникова начала звать мужа. Дизайнер прибежала на звук льющейся воды и увидела любимого лежащим в ванной без признаков жизни. На тот момент сердце Энтони Родда уже остановилось.

«Забежала туда, а муж в пустой ванне лежит, горячая вода из крана хлещет, а он не двигается. У него на ноге еще была ссадина, наверное, как стоял, так и упал», — поделилась Анна.

Официальной причиной смерти Родда позднее назовут остановку сердца, которая стала следствием острой сердечной недостаточности. Пресса говорила, что Родд якобы мог баловаться настойками опасных трав для поддержания здоровья.

Друзья Энтони эти слухи опровергали, уверяя, что мужчина придерживался здорового образа жизни.

«Что только люди не публикуют в соцсетях! Обычный был парень, очень хороший. Официального заключения о смерти никто из нас не видел. Сейчас не время лезть к родне с таким вопросом», — как-то разоткровенничался друг Энтони в беседе с «Комсомольской правдой».

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину»


Смерть Энтони стала ударом для Ирины Понаровской, но через месяц певица вернулась к гастролям и частным заказам. Ещё спустя месяц звезда впервые побеседовала с журналистами и рассказала о том, как она переживала утрату.

Артистка поделилась, что первые несколько недель ей было особенно плохо. Лишь через полтора месяца после случившегося она наконец смогла прервать молчание и созналась — любовь фанатов уберегла её от депрессии и помешательства.

«Как бы ни била меня жизнь, порой не давая сил подняться… Какие бы испытания не ждали меня впереди… Я выживу. Я научилась выживать. Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам!», — отметила певица.

На похоронах Энтони звезда «страшно кричала и плакала».

«Я живу лишь потому, что его нет. Теперь уже не ради, а вопреки. Я научилась выживать», — рассказала Ирина в интервью для YouTube.

Многие критики в Сети осуждали скорое возвращение Понаровской на сцену. Они приводили в пример её невестку, которая на долгое время пропала из социальных сетей после смерти мужа.

Всем недоброжелателям Понаровская ответила, что для неё сцена — вторая жизнь. Тяга к выступлениям стало для неё символом стойкости и силы.

«Публика ждет меня не для того, чтобы увидеть печальную женщину, а для того, чтобы увидеть сильную, вдохновляющую личность, которая, пройдя через величайшие потери, нашла в себе силы для жизни», — добавила певица.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод после восьми лет суда
31 декабря 2024, 10:43

Фото: iStock/AndreyPopov

Голливудские актёры Бред Питт и Анджелина Джоли заключили договор об условиях развода спустя восемь лет судебных разбирательств. Об этом сообщает журнал The People.
Издание, ссылаясь на адвоката Джоли, пишет, что актриса вместе с детьми оставила всё имущество, которое ранее делила с Питтом. После звезда сосредоточилась на построении мира и спокойствия внутри своей семьи.

Юрист уточнил, что многолетние судебные разбирательства сильно измотали Джолли, но сейчас она рада, что эта часть осталась позади.

При этом журнал уточняет, что адвокат Питта отказался от комментариев по разводу.

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Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
31 декабря 2024, 09:40

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Анна Седокова обнародовала переписку сына с покойным баскетболистом Янисом Тиммой. Гектор называл экс-супруга певицы лучшим папой в мире. Недавно стали известны другие детали произошедшей трагедии.
О том, может ли родной сын Тиммы претендовать на квартиру Седоковой и почему певица пыталась забрать телефон покойного баскетболиста — в материале «Радио 1».

Сын Седоковой тяжело переживает смерть Яниса Тиммы


Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обратилась к бывшему возлюбленному Янису Тимме. Певица сделала снимок телефона сына Гектора, на котором была открыта переписка с Янисом. Гектор относился к мужчине как к родному отцу.

Фото: соцсети Анны Седоковой

«Папа, ты умер? Но я всё равно люблю тебя. Я буду писать твой номер 6 везде. Ты был лучшим папой в мире», — такие сообщения писал 7-летний мальчик Тимме.

Седокова же нашла в себе силы, чтобы обратиться к покойному экс-супругу.

«Никогда не делайте, просто ради этого, как же ты так смог? У тебя же дети», — сказала исполнительница.

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой


Адвокат Елена Сенина рассказала в беседе с «Дни.ру», почему родной сын известного баскетболиста Яниса Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества певицы Анны Седоковой. Уточняется, что речь идет о квартире в Москве, ремонт в которой был оплачен баскетболистом.

По словам адвоката, известная исполнительница не может быть наследницей, так как они с Янисом успели развестись. Наследование возможно только при наличии завещания, оставленного самим спортсменом. Если его нет, то имущество будет делиться по закону.

Что касается квартиры, записанной на Седокову, то сын Тиммы Кристиан может претендовать на часть имущества. Если во время брака в квартире был осуществлен ремонт или куплены дорогие предметы мебели, которые значительно увеличили стоимость недвижимости, и это было оплачено общими средствами супругов, то такая квартира может считаться совместной собственностью. В этом случае Янису могла бы достаться доля, соответствующая его финансовым вложениям, пояснила Сенина. При этом наследники вправе подать соответствующие иски.

Седокова пыталась забрать телефон Яниса Тиммы после его смерти


Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Рядом с его телом нашли телефон, на экране которого была всего одна фраза: «Позвоните Анне». Многие уверены, что именно он хранит в себе причины решения, которое принял баскетболист.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Сразу после смерти Тиммы его телефон забрал следователь. В полиции ждут Седокову на допрос, однако на сегодняшний день она все еще находится в больнице — на фоне переживаний из-за смерти Яниса у нее случился нервный срыв. Близкий друг Тиммы Марк Пугачев заявил, что певица обеспокоена содержимым телефона — якобы она пыталась забрать его себе после трагедии.

«Телефон она хочет забрать, но ей не отдает следователь. Ань, не хочешь рассказать, как ты пыталась телефон забрать у следователя? Пытаясь обмануть, что это якобы твой. Он тебе его не отдаст — я попросил», — написал мужчина в соцсетях.

Иные подробности трагедии в настоящее время устанавливают правоохранители.

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Измена с Лерчек, загубленная карьера и предательство на всю страну: История любви Натана с женой
30 декабря 2024, 17:02

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Певец годами демонстрировал публике образ холостяка и даже вел колонку, где давал советы о секретах соблазнения. В 2017-м Natan сбросил маску и признался, что давно счастлив в браке с Анастасией Швецовой. Их считали идеальной парой, пока общественность не узнала об изменах артиста.
Об истории любви Натана (Алишера Мирзохонова) и Анастасии Швецовой, а также предательстве рэпера — в материале «Радио 1».

История знакомства Натана и Анастасии Швецовой


За все годы своей карьеры Натан никогда не скрывал, что пользуется успехом у женщин. По его словам, еще в 2010 году он состоял в отношениях сразу с тремя девушками, которых вскоре бросил ради карьеры. Однако в какой-то момент Натану стало одиноко. В апреле того же года он сидел в полуподвальном помещении студии с друзьями и просматривал странички пользователей «ВКонтакте».

«Я искал по фотографиям девушку для мимолетного знакомства. И внезапно увидел ту самую, что мне понравилась, и сказал друзьям, что она станет моей. Я влюбился», — признавался исполнитель.

Любовь с первого взгляда на фотографию в «ВК» не оказалась взаимной: Анастасия Швецова опешила, увидев сообщение «Здравствуй, мать моих будущих детей!», и заблокировала парня.

Натан и Анастасия Швецова (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Рэпера это не остановило: он узнал, что Настя работает дизайнером, и написал ей с фейкового аккаунта, что хочет заказать визитки. Натану удалось завладеть вниманием девушки, а позднее он признался, кто он на самом деле. Анастасия простила артисту эту историю и начала с ним общаться, однако с личной встречей она не спешила. Спустя время выяснилось, что молодые люди оказались соседями. Совпадение с адресами Настя восприняла как знак свыше, а потому встретилась с настойчивым ухажером. Увидев «хромающую» походку рэпера, девушка засомневалась в возможности продолжать отношения. Однако все опасения быстро развеялись, ведь Анастасия почувствовала, что Натан — ее родной человек.

Счастливый брак Швецовой и Натана


Швецова признавалась, что Натан покорил ее мужественностью и силой характера, а она, в свою очередь, произвела прекрасное впечатление на родителей певца. А вот близкие Насти поначалу отнеслись к артисту скептически, ведь за Швецовой ухаживали респектабельные молодые люди, а тут — музыкант, буквально живущий в студии. Все изменилось, когда Натан сам приготовил ужин сестре и маме дизайнера: родственницы признали, что перед ними — надежный и искренний мужчина.

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В 2012 году пара поженилась, и Натан получил супругу, о которой можно было только мечтать: она поддержала его идею о переезде в Москву, а когда на рэпера свалилась слава — не ревновала ни к поклонницам, ни к партнершам по съемкам клипов. Вскоре у влюбленных родились сыновья Натанаэль и Ратмир, и хотя до появления первенца Настя трудилась арт-директором в компании Philip Morris International и ее карьера шла в гору, ради материнства и семьи она легко отказалась от успешной карьеры.

Надежное плечо оказалось фальшивкой: От красивой картинки до предательства Натана


В 2017 году рэпер решил сменить образ ловеласа на примерного семьянина. Натан «рассекретил» семью, опубликовав снимки с сыном и женой в соцсетях и дав несколько совместных интервью с Настей. Пара поделилась красивой историей любви, и со стороны всем казалось, что эту идиллию ничто не способно разрушить.

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Однако летом прошлого года артист дал резонансное интервью. Сперва Натан обмолвился, что ушел от предыдущей девушки к Анастасии, а затем признался, что не был верен и супруге.

«Впредь никогда не позволю себе! Ошибался, да», — говорил Натан в шоу «Злые языки».

А ведь ранее в годовщины свадеб Настя уверяла подписчиков, что огонек в отношениях не угас, да и ревности она не испытывает, ведь уверена во второй половине. Вопрос в другом — говорил тогда рэпер о давних изменах супруге, или же намекал на ситуацию, произошедшую на реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ?

Съемки стартовали как раз в июле, и вскоре по просторам интернета пронесся слух об интрижке артиста с недавно разведенной Лерчек. Певец явно демонстрировал симпатию к женщине, обещая, что поможет ей победить в шоу и даже уступит первенство. Другая участница проекта Алана Мамаева прямо спрашивала музыканта о романе, но тот лишь отшучивался.

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Правда выплыла наружу, когда в распоряжении «СтарХита» оказалось видео, где рэпер целуется с блогершей в укромном уголке. При этом Натан почему-то считал, что никто не сможет заснять его на камеру. После артист признался в своей симпатии к Лерчек и пояснил, что во всем виновата обстановка шоу.

«Ты теряешь контроль, ведешь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной. И это не оправдание. Ни в коем случае себя не оправдываю», — обратился артист к своей аудитории.

После этого ситуация приобрела вполне ожидаемый поворот: супруга Натана спешно уехала из России в Казахстан. В соцсетях Швецова лишь попросила подписчиков сохранять вежливость и не атаковать ее в комментариях, ведь она пыталась сохранить семью.

Расставание Натана и жены до или после шоу


Подписчики рассуждали, что рэпер опозорил Анастасию на всю страну, сделав свою интрижку достоянием общественности. Кроме того, многие полагали, что артист не в первый раз предал Анастасию, а значит, исчерпал кредит доверия. Неожиданно для всех за изменника вступилась сама Швецова, сообщив, что еще за месяц до реалити-шоу съехала от мужа, то есть мимолетный роман с Лерчек произошел уже после расставания с женой, однако поверили в это не все.

Участница проекта Алана Мамаева заявила, что Анастасия попросту выгораживает Натана, ведь артист в начале шоу посвящал свои достижения супруге и детям, звонил семье и не снимал обручального кольца.

«Он предал меня, а я ему верила»: Лерчек порвала с Натаном, когда он неожиданно вспомнил о жене


В финальном выпуске Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что разочаровалась в Натане и даже заявила, что больше не желает ему победы. Свои слова девушка подтвердила действиями. На голосовании она неожиданно поддержала Игоря Чехова.

Фото: кадр из шоу «Звезды в джунглях»

На последней церемонии все три финалиста ответили на вопрос Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, кому они посвятят победу в случае выигрыша. Натан в своем ответе упомянул только супругу Анастасию. Видимо именно эти слова заставили Лерчек окончательно разочароваться в рэпере.

«Он испугался того, что сам по сути натворил. И в этот момент меня как будто предали даже чуть-чуть. И я сама себя начала ненавидеть. Я для себя историю у наших романтических отношений закрыла навсегда», — пояснила Лерчек.

Перед финальным испытанием блогерша разоткровенничалась с финалисткой шоу Аланой Мамаевой. По ее словам, на церемонии ждала от Натана совсем других слов. Алана же считает, что в интрижке с Чекалиной Натан преследовал личную выгоду и попросту использовал для этого девушку.

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«Травмы и созависимость уничтожают»: похороны Яниса Тиммы заставили Тюльпанову вспомнить тяжелое прошлое
30 декабря 2024, 03:34

Милана Тюльпанова (Фото: соцсети Миланы Тюльпановой)

Милана Тюльпанова откровенно поделилась своим опытом борьбы с тяжелыми мыслями о суициде и болезненными отношениями. Комментируя трагедию Яниса Тиммы, она вспомнила сложный период своего брака с лучшим бомбардиром в истории «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым.
17 декабря стало известно о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы. Рядом с его телом нашли телефон с надписью («Позвоните Анне»), адресованной бывшей жене, певице Анне Седоковой. Считается, что главной причиной трагедии стал развод пары, состоявшийся в начале декабря.

Тюльпанова отметила в разговоре с VOICE, что, как и у Тиммы, ее жизнь в определенный момент была разрушена из-за проблем в браке, и она не знала, как двигаться дальше.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова (Фото: соцсети)

В 2015 году дочь бывшего вице-губернатора Вадима Тюльпанова вышла замуж за Кержакова, позже у пары родился сын Артемий. Однако отношения оказались крайне болезненными: футболист поднимал руку на супругу и изменял ей. Сложности своих отношений Тюльпанова сравнила с ситуацией Тиммы.

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«Я прошла через относительно похожую ситуацию. Она заключается в том, что, будучи человеком, не проходящим терапию, я была очень уязвима. Я впадала в свои детские травмы, и так получалось, что в моменте моя жизнь зависела от другого человека», — объяснила она, добавляя, что ощущала себя опустошенно, одиноко и даже подготовила предсмертную записку.
Однако Тюльпанова подчеркнула, что свои проблемы никогда нельзя перекладывать лишь на другого человека — в столь сложных обстоятельствах правых и виноватых нет. Зато есть люди с большими травмами. Здесь лучшим помощником будет психотерапия, но, конечно, поддержка близких и знакомых тоже играет огромную роль.

В тяжелый момент Милане помогли близкие люди, которые не оставили ее одну. Кто знает, не решись ли она покончить с собой, если бы семья не спасла ее от депрессивных мыслей.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

«Многие в современном мире не считают созависимость болезнью, которую надо лечить. Мне кажется, что огромная трагедия заключается в том, что, не проработав свои травмы, ты иногда очень сильно увлекаешься другим человеком. И это проблема, которая может тебя поглотить», — указала бывшая жена Кержакова.
Она выразила надежду, что трагедия Яниса Тиммы напомнит людям об опасности болезненных и токсичных отношений. Пережить их непросто, и лучший способ поправиться — обратиться к специалисту.

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#отношения
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Скончалась актриса «Интернов» и «Кухни» Надежда Подъяпольская
Заслуженная артистка России Надежда Подъяпольская ушла из жизни в 82 года
29 декабря 2024, 23:37

Надежда Подъяпольская (Фото: соцсети)

На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, мастер дубляжа Надежда Подъяпольская. О ее кончине сообщили в пресс-службе Московского ТЮЗа.


Дата и место прощания

Прощание с актрисой пройдет 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища. Причина смерти Подъяпольской не уточняется.

Карьера в театре и кино

Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году и окончила Драматическую студию при Центральном детском театре под руководством Анатолия Эфроса. Ее творческая карьера началась в Московском ТЮЗе, а в кинематографе она дебютировала в 1985 году в фильме «Анчутка».

За годы работы в театре и кино Подъяпольская приняла участие более чем в 120 проектах. Зрителям она запомнилась своими ролями в таких сериалах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня» и «Интерны».

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Мастер дубляжа и озвучивания

Надежда Подъяпольская обладала уникальным голосом, который оживил множество персонажей в отечественных и зарубежных фильмах. Она озвучила героев в таких картинах, как «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Джокер», «Маленькие женщины» и «Дюна».

Творческое наследие Надежды Подъяпольской, ее вклад в театральное искусство, кинематограф и дубляж будут жить в сердцах зрителей. Ее работа вдохновляла коллег и оставила неизгладимый след в российской культуре.

Последняя работа актрисы

Последним проектом в карьере Подъяпольской стала комедия «Коля, домой!», премьера которой запланирована на 2025 год. Эта лента станет последним напоминанием о таланте и творческой энергии актрисы.

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#кино
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#кладбища
#карьера
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Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой
29 декабря 2024, 19:12

Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Я не могу иначе»)

Первые чувства к Юрию Саульскому переросли для певицы Валентины Толкуновой в крепкую любовь, которой суждено было разрушиться из-за его увлечения актрисой. Последующий брак Толкуновой также оказался неудачным.
О том, почему как сложилась судьба знаменитой советской и российской певицы и какой загадочный роман был в ее жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Стереотипы о «деревенскости» и начало творческого пути Валентины Толкуновой


Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире в семье советских рабочих, трудившихся на железной дороге в Забайкалье. Спустя некоторое время семья перебралась в Москву. Детство Валентины прошло в районе Ховрино, сначала в бараке, а потом в доме железнодорожников рядом со станцией. В доме родителей всегда звучала музыка: пластинки с песнями в исполнении Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой. Девочка выучила многие песни любимых исполнителей.

В 10 лет она прошла конкурсный отбор и была принята в хор Центрального дома культуры железнодорожников. После окончания школы Валентина поступила в Московский институт культуры на факультет дирижёрско-хорового искусства, после чего продолжила обучение в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 19 лет Толкунова присоединилась к ансамблю ВИО-66 под руководством Юрия Саульского. Этот коллектив был одним из самых известных джазовых составов в Советском Союзе. В течение жизни Валентина часто сталкивалась с несправедливыми стереотипами о своей «деревенскости».

По ее словам, она никогда не разбиралась в деревенской жизни.

«С малых лет я знала, что такое горячая вода и центральное отопление, у нас всегда была плита. Когда на даче я впервые увидела камин, даже не представляла, как его использовать», — вспоминала Толкунова.

Первый брак Толкуновой с Юрием Саульским


Во время работы в ансамбле между 20-летней Валентиной и 38-летним руководителем Юрием Саульским начались романтические отношения. Хиты Юрия, такие как «Черный кот», «Весенняя капель», «Лесенка», были на слуху у всей страны.

«Всем сразу было понятно, что это неравные отношения. Валя была очень юной и неопытной, а он — широко известным и признанным мастером. Юра стал для нее первым мужчиной, а она для него — одной из многих», — вспоминала Татьяна Карева, последняя жена Саульского.

Их брак не заставил себя долго ждать. Саульский признавался, что вначале испытывал к Валентине искренние чувства. Валентина любила его всем сердцем, но вскоре ее чрезмерное обожание стало его раздражать. Юрий уважал талант певицы Толкуновой, однако как женщина она перестала его интересовать спустя всего 4 года брака. Более того, он стеснялся ее на светских мероприятиях.

Увлечение актрисой и тяжелое расставание: как завершился брак Толкуновой и Саульского


С течением времени Саульский стал проявлять серьезный интерес к актрисе Валентине Аслановой, которая была полной противоположностью Толкуновой. Асланова отличалась яркой азербайджанской красотой, полная эмоций и страсти. Позже, уже будучи женатым, Юрий осознал, что в ней этих качеств оказалось слишком много.

«Вступая в брак с Юрой, я искренне считала, что он будет рядом со мной всю жизнь. Мне трудно понять людей, которые утверждают, что можно оставаться равнодушным к измене. Это неправда! Измена всегда болит, и это неизбежно!», — писала певица в своих воспоминаниях.

Узнав об измене, Толкунова не устраивала скандалов. Она собрала вещи и уехала на дачу, где провела три месяца, и вернувшись, сообщила, что стала совершенно другим человеком. Валентина тяжело переживала и долгое время не могла простить бывшего мужа. Со временем они продолжили общение, так как Саульский, будучи человеком с миролюбивым характером, старался поддерживать дружеские отношения с теми, с кем его связывала жизнь.

Вскоре Толкунова покинула оркестр и некоторое время оставалась без работы. Она звонила композиторам, прося создать для неё что-либо. Первым, кто откликнулся, был композитор Владимир Шаинский. Его песня «Ах, Наташа!» в её исполнении быстро обрела популярность, за ней последовали и другие произведения. Иосиф Кобзон, услышав ее чистый голос, сразу же рекомендовал Валентину в Москонцерт.

Валентина Толкунова (Фото: кадр из видеоклипа «Поговори со мною мама»)

С течением времени певица изменила свой сценический образ. Она становилась все более утонченной и женственной. Однако ее голос на протяжении всего времени оставался доминирующей чертой: мощный и мелодичный.

Второй брак Толкуновой с разведчиком


Через три года после разрыва с Юрием Саульским Валентина встретила новую любовь — дипломата Юрия Папорова, международного журналиста и члена Союза писателей. Они познакомились на её сольном выступлении в мексиканском посольстве, где он переводил её песни на испанский язык.

Папоров привлек певицу своим обаянием, веселым нравом и изысканным стилем. Разница в возрасте в 23 года Толкунову вовсе не смутила.

«При первой встрече Юрий завоевал меня своим вкусом и вниманием к одежде. Он выглядел элегантно в костюмах, отшитых опытными портными из лучших тканей. Изучая его поближе, я восхищалась его умом, глубиной и серьёзностью. Всегда тянулась к зрелым и умным мужчина», — говорила Валентина.

Папоров вскоре сделал ей предложение, и через два месяца после их знакомства они поженились. В 1977 году Валентина стала матерью. В 31 год она родила сына Николая. Когда мальчику исполнился год, Юрий отправился в многолетнюю командировку в Мексику. Спустя годы брат Толкуновой Сергей раскрыл тайну: Юрий был разведчиком.

Валентина Толкунова и ее брат Сергей (Фото: кадр из передачи «Пока все дома»)

Папоров предлагал Толкуновой оставить всё и уехать в Мексику с сыном. Однако Валентина ответила решительным отказом. Когда через 12 лет после расставания Папоров наконец вернулся в Москву, они жили вместе, но как брат и сестра, часто ночуя в разных квартирах.

Слухи о романе со Львом Лещенко и тайные отношения с ядерщиком: истинная любовь Валентины Толкуновой


«Я не смогу никогда простить мужа за то, что он оставил меня одну, уехав в Мексику», — как-то раз рассказала Валентина в беседе с Любовью Майоровой.

О Толкуновой говорили, что у нее был роман лишь с одним мужчиной — Львом Лещенко. Но, по словам самой Валентины, все оказалось лишь веселыми слухами.

У Толкуновой в действительности был роман на стороне, но с другим человеком. В середине 1980-х, оставаясь одинокой, несмотря на то что формально муж еще был, Валентина связалась с ядерщиком Владимиром Барановым, который в 1996 году стал директором Курчатовского института. Их тайные отношения длились почти 20 лет. Оба были в браке, однако Толкунова нашла счастье в том, что чувствовала себя любимой. В 2005 году Баранов скончался после долгой болезни.

Болезнь Толкуновой и уход со сцены


В 1992 году Толкуновой диагностировали рак, однако она смогла добиться стойкой ремиссии. В последние годы она не отменяла концерты, говоря, что нужна людям. Только однажды Валентина отказалась от поездок с выступлениями. Неожиданно болезнь вновь дала о себе знать, и ее состояние ухудшалось. Сперва певица списала это на усталость после длительного путешествия с сыном по Европе и решила поехать на гастроли в Белоруссию.

Однако в Могилёве, выступая на сцене, Толкунова потеряла сознание, и турне пришлось прекратить. В Москве ее срочно госпитализировали. Даже в таком состоянии Валентина не теряла надежду. 22 марта 2010 года Валентина Толкунова скончалась. Певица посвятила всю себя людям.

«Любите людей — и они ответят вам взаимностью. Всё в мире рождается из любви», — такой была формула жизни знаменитой певицы.

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Прощайте навсегда: кого из российских знаменитостей не стало в 2024 году
29 декабря 2024, 16:39

Анастасия Заворотнюк, Александр Масляков, Роман Мадянов (фото: соцсети, kremlin.ru)

Многие знаменитые и талантливые россияне ушли из жизни в 2024 году.
«Радио 1» вспоминает, чьи судьбы оборвались в этом году.


Юрий Соломин


Юрий Соломин, актер и режиссер, народный артист СССР, министр культуры РСФСР в 1990-1991, руководитель Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. В начале ноября 2023 года актера госпитализировали после потери сознания. 9 января 2024 года его выписали из больницы, а спустя два дня его не стало. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

Юрий Соломин (Фото: kremlin.ru)

Полюбился зрителям за роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и другие. В кино он дебютировал в фильме «Бессонная ночь» в 1960 году.

Светлана Моргунова


10 марта в Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Александр Ширвиндт


Александр Ширвиндт, народный артист РСФСР, звезда советского и российского кино, режиссер, руководитель Московского Театра сатиры умер 15 марта в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Александр Ширвиндт (Фото: соцсети Михаила Ширвиндта)

Актер Александр Ширвиндт в 1956 году с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В том же году он дебютировал в кино — в фильме «Она вас любит!». Ширвиндт также сыграл в картинах «Приходите завтра...», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В 1956–1968 годах Ширвиндт работал в «Ленкоме», с 1968-го по 1970-й — в Театре на Малой Бронной, с 1970 года — в Театре сатиры, художественным руководителем которого стал в 2000 году.

Василий Уткин


Василий Уткин, журналист, спортивный комментатор, теле- и радиоведущий. 19 марта 2024 года его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у журналиста острую сердечную недостаточность. Реанимационные действия не помогли спасти жизнь Уткина. Его не стало в тот же день на 53-м году жизни, предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин (Фото: соцсети)

В середине 1990-х годов российский спортивный журналист Василий Уткин прославился как футбольный комментатор и ведущий передачи «Футбольный клуб». После того как проект закрыли на телевидении, он стал выпускать его на своем YouTube-канале. Уткин был талантливым и узнаваемым русскоязычным футбольным комментатором.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, заслуженная артистка РФ. Вся страна полюбила ее за роль в сериале «Моя прекрасная няня». В мае 2020 года стало известно, что у актрисы обнаружили агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. 29 мая 2024 года Анастасии Заворотнюк не стало — ей было 54 года.

Анастасия Заворотнюк (Фото: соцсети)

Актриса Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году, сыграв в фильме «Машенька». Спустя два года она стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в нем исполнила роли в 29 спектаклях.

Александр Масляков


Александр Масляков, телеведущий, руководитель и ведущий «КВН». В феврале 2022 года Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию. В 2023 году он не провел ни одну из телевизионных игр КВН. Масляков умер от рака легких 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.

Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)

Изначально телеведущий Александр Масляков был соведущим передачи «Клуб веселых и находчивых». Это шоу представило публике и выпустило множество знаменитых актеров и юмористов. Также Масляков вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Веселые ребята» и многие другие.

Роман Мадянов

Роман Мадянов, заслуженный артист РФ. В 2020 году у Романа Мадянова выявили рак легкого, который и стал причиной смерти 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни.

Роман Мадянов (Фото: соцсети)

Актер Роман Мадянов дебютировал в кино в 1972 году, когда снялся в фильме «Перевод с английского». Год спустя он исполнил главную роль в картине режиссера Георгия Данелии «Совсем пропащий». С 1989 года Мадянов снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Роковые яйца», «Марш Турецкого», «Левиафан» и другие.

Вячеслав Добрынин


Вячеслав Добрынин, композитор, певец, народный артист РФ. Автор множества хитов — «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет и др. 78 лет. В ноябре 2017 года Добрынин заявил, что собирается завершить музыкальную карьеру, в том числе из-за серьезных проблем со здоровьем. В середине сентября у него случился третий инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года на 79-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

В 1970 году музыкант устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема. Вместе с тем он руководил вокально-инструментальным квартетом «Лада», который со временем вышел из состава оркестра и начал карьеру как самостоятельный коллектив. Затем Добрынин стал выступать в ансамбле «Бременские музыканты», после которого на некоторое время вошел в состав ВИА «Самоцветы». Для них он написал ряд хитов, после чего песни композитора стали появляться в репертуаре ВИА «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Синяя птица» и многих других.

Светлана Светличная


Светлана Светличная, заслуженная артистка РСФСР. Самая известная кинороль — роковая Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука». В конце августа 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Светличной не стало 16 ноября 2024 года на 85-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

Светлана Светличная (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Актриса Светлана Светличная дебютировала в кино в фильме «Колыбельная». Но наибольшую популярность ей принесла роль соблазнительницы Анны Сергеевны в картине «Бриллиантовая рука». Этот образ был абсолютно новым для советского зрителя. Светличная также сыграла в фильмах «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Стряпуха», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

Владимир Левкин


Владимир Левкин, певец, участник группы «На-На». Владимир Левкин дважды поборол рак лимфатической системы — в 2003 и 2013 годах. Но 15 ноября 2024 года его госпитализировали, и врачи диагностировали у него лейкемию и пневмонию. Музыканта не стало 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни. Причиной смерти стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии.

Владимир Левкин (Фото: соцсети)

Певец Владимир Левкин четыре года учился игре на баяне, но затем начал осваивать гитару и организовал с друзьями группу «Ртутное озеро». В годы службы он играл в армейском ансамбле «Горизонт», а после армии поступил на обучение в РАМ имени Гнесиных. В качестве эксперимента он принял участие в конкурсе от продюсера Бари Алибасова и неожиданно для себя начал карьеру в группе «На-На». После окончания контракта в 1998 году Левкин покинул коллектив. Затем он был участником группы Kedbl и выпустил четыре сольных альбома.

Раиса Максимова

Раиса Максимова, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрители помнят по роли Аглаи Епанчиной из классического фильма «Идиот» (1958). При жизни актрису Раису Максимову называли легендой МХТ имени Чехова, где она выступала вплоть до 92 лет. В последние годы жизни звезда советского кино была прикована к постели.

Она известна своими ролями в драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.

Янис Тимма

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.

Евгений Кунгуров

Российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров 8 апреля 2024 года покончил с собой. Его обнаружили мертвым у дома на Зоологической улице в Москве, где он проживал. Певцу было 40 лет.

Евгений Кунгуров (Фото: соцсети)

Кунгуров начал петь в хоре при музыкальной школе. Он поступил в училище при Московской консерватории и во время обучения участвовал в концертных программах пианиста, композитора и дирижера Михаила Плетнева. Кунгуров работал в Образцово-показательном оркестре МВД России и театре «Новая опера». В 2011 году он заявил о себе на телевидении: принял участие в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Также был участником шоу «Голос» и «Один в один».

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Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
29 декабря 2024, 14:00

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седокова начала изменять экс-супругу Янису Тимме, едва только у него начались проблемы в спортивной карьере и он перестал много зарабатывать. Об этом заявил друг покончившего с собой баскетболиста Марк Пугачев.
О том, какие еще детали стали известны — в материале «Радио 1».

Измены Седоковой на шоу «Выжить в Дубае»


По словам Пугачева, известная певица якобы была неверна Тимме, пока они состояли в браке, а последней каплей оказались ее похождения на шоу «Выжить в Дубае». Друг покойного пояснил, что участники шоу возмутились недостойным поведением Седоковой, но зрителям этого не показали. При это баскетболист получил все вырезанные кадры, где его супруга предстает «во всей красе», и лично убедился в ее неверности.

Анна Седокова (Фото: соцсети)

«Эта „ведьма“ раздвигала ноги на шоу „Выжить в Дубае“, что послужило точкой невозврата. Она сразу после этого в августе тусила с богатыми мужчинами за деньги, все еще находясь в браке с Янисом… У меня есть факты и доказательства», — утверждает Пугачев в беседе с 7Дней.ru.

Он добавил, что измены Седоковой стали для Тиммы ударом, который он не смог пережить.

Принимала ухаживания от других мужчин


До этого KP.RU цитировала друга Тиммы, который одной из причин его гибели назвал то, что Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин. Он отметил, что исполнительница хоть и жила с баскетболистом, но при этом искала себе более платежеспособного мужчину.

Похожего мнения придерживается и экс-тренер баскетболиста Гунтис Шенхофс. Он считает, что бывшая солистка группы «ВИА ГРА» разрушила Тимму как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.

«Оказался слабаком»: Почему Янис Тимма покончил с собой


Телеведущий Отар Кушанашвили утверждает, что Янис Тимма оказался «слабаком», поскольку не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. По мнению шоумена, своим поступком спортсмен предал всех, кто его любит.

Янис Тимма (Фото: соцсети)

«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — подчеркнул журналист.

Кушанашвили напомнил, что жизнь является большим даром, который необходимо ценить, как бы тяжело ни было.

Напомним, бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.

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Умерла актриса Хасси, сыгравшая в «Ромео и Джульетте»
28 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ undefined undefined

Актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года, сообщили родственники в официальном блоге артистки.
Родственники актрисы сообщили, что Оливия Хасси скончалась дома через два дня после Рождества.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая мирно скончалась у себя дома в окружении близких 27 декабря. Она оставила после себя любящую семью — своих детей Алекса, Макса и Индию, своего мужа Дэвида Глена Эйсли, с которым она прожила 35 лет, и внука Грейсона, а также наследие любви, которое навсегда останется в наших сердцах», — рассказали близкие Хасси.

Актриса долгое время боролась с раком груди. После обнаружения онкологии в 2008-м году Оливия Хасси прошла двойную мастэктомию и курс химиотерапии, тогда заболевание временно отступило. Через десять лет медики нашли новообразование между сердцем и лёгкими. Жизнь Хасси получилось продлить благодаря курсам лучевой и химиотерапии.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она снималась в больше чем в 50 картинах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».

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