Нарастающая популярность звезды сериала «Нюхач» Кирилла Кяро: жизнь на две страны и скандал с Никитой Михалковым

Кирилл Кяро (Фото: Instagram*@trubotshist)
Звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро по воле судьбы стал актером, и, несмотря на свой 50-летний возраст, актер все еще набирает популярность среди зрителей. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».
Биография актера
Кирилл Кяро появился на свет 24 февраля 1975 года в столице Эстонии — городе Таллин. Его родители не были связаны с миром искусства: отец работал капитаном дальнего плавания, а мать трудилась воспитателем в детском саду. Кирилл был многосторонним талантливым ребенком, а после школы по настоянию отца решил учиться на экономиста. Но по воле судьбы вступительные экзамены Кяро завалил и для развития речи и уверенности в себе записался в студию при Русском драматическом театре Таллина, где и нашел свое призвание.
Следующая попытка с поступлением в вуз была успешной, Кирилл Кяро стал студентом Щукинского училища. Получив диплом в 1999 году, актёр присоединился к труппе Московского драматического театра. Однако через два года он неожиданно вернулся в Эстонию и начал работать в Русском театре в Таллине.
Работа в кино
Кирилл Кяро (Фото: Instagram*@trubotshist)
Дебют артиста в кино состоялся в 2002 году в короткометражном фильме «Избавление» (Эстония). После картины «Опера-2. Хроники убойного отдела», «Убойная сила-6», «Сыщики-5» и многие другие, в которых актер исполнял яркие, но второстепенные роли.
Популярность актёру принесла работа над сериалом «Нюхач». Этот телесериал завоевал невероятную популярность не только в России, но и в других странах: его приобрели более чем в 60 государствах. В этом фильме Кяро сыграл главную роль и был отмечен наградой от Ассоциации продюсеров кино и телевидения как «Лучший актёр».
После такого успеха Кирилл Кяро стал чаще получать главные роли. Так в биографии артиста появились сериал «Эпидемия», «Пассажиры», «Спроси Марту», «Комплекс Бога».
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Скандал с Михалковым
Кирилл Кяро (Фото: Instagram*@trubotshist)
В 2022 году Кирилл Кяро оказался в центре внимания из-за публичного конфликта с Никитой Михалковым. В одном из своих интервью актёр сказал, что не стал бы сотрудничать с этим известным режиссёром из-за разности во взглядах.
«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», —цитирует слова актера издание news.ru.
В ответ Михалков признался, что не имел представления о существовании Кяро.
«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — заявил режиссер.
Чтобы разрешить конфликт, Кяро объяснил, что не хотел никого обидеть, а просто считает себя недостаточно талантливым для того, чтобы сниматься у Михалкова.
Как сейчас живет актер
Кирилл Кяро с дочерью (Фото: Instagram*@trubotshist)
Кирилл Кяро в настоящее время живет в Эстонии с гражданской женой, актрисой Юлией Дузь, и маленькой дочкой Мирой. Артист нечасто видится с родными, поскольку его рабочий график предполагает большое количество времени съемок в России. В последнее время Кяро всё больше привлекает внимание как актёр, но его подход к работе остаётся неизменным, он тщательно готовится к каждой роли.
В 2025 году в производстве находятся более 10 картин с участием Кяро. Зрители вскоре увидят картины «Берлинская жара», «Константинополь», «Циники» и «Что-то положительное» с Кириллом Кяро в главной роли.
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