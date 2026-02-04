«Настоящие»: Посвежевшая Пугачёва предстала в новом образе с Максимом Галкиным*

04 февраля 2026, 20:01

Алла Пугачёва и Максим Галкин* опубликовали совместные фото

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* опубликовали в соцсетях серию совместных фотографий.





Оба артиста выбрали схожий образ, надев тёмные вязаные шапочки. Этот дуэт привлёк внимание подписчиков, так как пара делится общими кадрами не часто.



Многие пользователи отметили, что 76-летняя певица выглядит на фотографиях очень молодо.

«Благополучная и счастливая семья! Хороши в любом образе! Самое главное, что вы настоящие», «Вы невероятно выглядите!», «Мы хотим выглядеть так же! Что за рецепт?» — выразили восхощение фолловеры.