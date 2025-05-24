Неизлечимая болезнь сына, предательство мужа и роман с 18-летним блогером: «Доярке из Хацапетовки» Евгении Осиповой — 39 лет

Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)
Сегодня, 24 мая, свой день рождения отмечает Евгения Осипова — талантливая российская актриса театра и кино. Ей исполняется 39 лет. Широкую известность скромная блондинка получила в 2007 году, когда на экраны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки», где она сыграла одну из главных ролей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Евгения Осипова с мамой Ираидой Михайловной (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)
Евгения Осипова появилась на свет 24 мая 1986 года в городе Тула. В 9 лет девочка потеряла отца, он скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба. Все заботы о ребенке легли на плечи матери. Ираида Михайловна работала не жалея себя, для того чтобы дать дочери всё самое лучшее, но зарплаты помощника повара в детском доме-интернате мало на что хватало.
К 14 годам Евгения решила самостоятельно зарабатывать деньги и начала работать в модельном бизнесе. Красавицу Осипову быстро заметили и пригласили в столичное агентство. Так Евгения переехала в Москву и обучение в старших классах заканчивала уже там.
Успешная модельная карьера не отменяла стремления Осиповой получить высшее образование. Она намеревалась подать документы на экономический факультет, но затем, собравшись с духом, решила попробовать свои силы на вступительных экзаменах в театральные учебные заведения. Евгения с первого раза поступила в РАТИ-ГИТИС, став студенткой мастерской Б. А. Морозова и М. Г. Розовского. В 2007 году она успешно завершила обучение, получив диплом об актёрском образовании.
Работа в кино
Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)
Еще будучи студенткой, Осипова начала съемки в кино. Первые ее работы были в качестве актрисы эпизодических ролей в картинах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки» и «Талисман любви».
Настоящий успех настиг Евгению после роли Кати Матвеевой в сериале «Доярка из Хацапетовки». Зрители с первых серий полюбили главную героиню картины, а популярность актрисы начала расти как снежный ком. Однако артистка не смогла избежать положения заложницы одного амплуа.
«Роль в «Доярке из Хацапетовки» была моей первой главной ролью. Но на следующее утро после премьеры мы все проснулись знаменитыми. Тогда вся Тула узнала, что я — это я. Я очень благодарна этому проекту и безумно его люблю. Но эта история сыграла со мной злую шутку, потому что проснуться знаменитыми — мы проснулись и подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе. Но так не случилось, и на какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях», — рассказывала актриса в интервью медиаплатформе «Смотрим».
Актрисе долгое время приходилось доказывать, что она может играть разные роли, как положительные, так и отрицательные. При этом фильмы с участием Евгении Осиповой выходили ежегодно. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 60 работ, в число которых входят картины «Башня», «Большие надежды», «Закрытая школа», «Ключи от прошлого», «Разорванные нити», «Городская рапсодия», «Когда солнце взойдёт» и «Заложники», где актриса сыграла главные роли.
Личная жизнь
Евгения Осипова с детьми Максимом и Софьей (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)
Актриса с самого начала карьеры не любила распространяться о своей личной жизни. О романах Осиповой до официального брака мало что известно. В кулуарах поговаривали об отношениях Евгении с актером Андреем Барило и режиссёром Сергеем Швыдким, но подтверждений этим слухам не нашлось.
В 2011 году актриса вышла замуж за кинооператора Анатолия Симченко. Пара познакомилась на съемках сериала «Башня», и вскоре дружеские отношения переросли в крепкую семью. В 2012 году у возлюбленных родился первенец Максим. С появлением семьи актерская работа отошла у Евгении на второй план, и она стала больше времени посвящать родным. В 2015 году появился второй ребенок — дочка София.
В 2021 году Максиму был установлен диабет 1 типа, что стало большим испытанием для семьи. Для актрисы такое известие было большим ударом, она всё свое время посвящала ребенку и начала вникать в тонкости лечения. Супруг же в это время начал отдаляться от семьи. В 2022 году стало известно, что Симченко и Осипова развелись. На передаче «Секрет на миллион» Евгения расскажет:
«У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой».
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Актриса сейчас
Евгения Осипова (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)
Евгения Осипова продолжает свою творческую карьеру. В настоящее время она участвует в постановках «Жениться нельзя расстаться» и «Чудо в большом городе». В кино актриса появляется заметно реже. Последний раз Осипова снималась в сериале «Чужие люди» 2024 года.
В 2023 году публике стало известно о новом романе актрисы. Ее возлюбленным оказался 18-летний блогер Андрей Карпов, известный в сети под ником Гликоген-ТВ. Как сейчас развиваются отношения пары, не известно, оба предпочитают не выставлять личную жизнь на показ.
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Елена Генералова