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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Неизлечимая болезнь сына, предательство мужа и роман с 18-летним блогером: «Доярке из Хацапетовки» Евгении Осиповой — 39 лет

Неизлечимая болезнь сына, предательство мужа и роман с 18-летним блогером: «Доярке из Хацапетовки» Евгении Осиповой — 39 лет

Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Сегодня, 24 мая, свой день рождения отмечает Евгения Осипова — талантливая российская актриса театра и кино. Ей исполняется 39 лет. Широкую известность скромная блондинка получила в 2007 году, когда на экраны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки», где она сыграла одну из главных ролей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Евгения Осипова с мамой Ираидой Михайловной (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Евгения Осипова появилась на свет 24 мая 1986 года в городе Тула. В 9 лет девочка потеряла отца, он скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба. Все заботы о ребенке легли на плечи матери. Ираида Михайловна работала не жалея себя, для того чтобы дать дочери всё самое лучшее, но зарплаты помощника повара в детском доме-интернате мало на что хватало.

К 14 годам Евгения решила самостоятельно зарабатывать деньги и начала работать в модельном бизнесе. Красавицу Осипову быстро заметили и пригласили в столичное агентство. Так Евгения переехала в Москву и обучение в старших классах заканчивала уже там.

Успешная модельная карьера не отменяла стремления Осиповой получить высшее образование. Она намеревалась подать документы на экономический факультет, но затем, собравшись с духом, решила попробовать свои силы на вступительных экзаменах в театральные учебные заведения. Евгения с первого раза поступила в РАТИ-ГИТИС, став студенткой мастерской Б. А. Морозова и М. Г. Розовского. В 2007 году она успешно завершила обучение, получив диплом об актёрском образовании.

Работа в кино


Евгения Осипова (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Еще будучи студенткой, Осипова начала съемки в кино. Первые ее работы были в качестве актрисы эпизодических ролей в картинах «Дорогая Маша Березина», «Холостяки» и «Талисман любви».

Настоящий успех настиг Евгению после роли Кати Матвеевой в сериале «Доярка из Хацапетовки». Зрители с первых серий полюбили главную героиню картины, а популярность актрисы начала расти как снежный ком. Однако артистка не смогла избежать положения заложницы одного амплуа.

«Роль в «Доярке из Хацапетовки» была моей первой главной ролью. Но на следующее утро после премьеры мы все проснулись знаменитыми. Тогда вся Тула узнала, что я — это я. Я очень благодарна этому проекту и безумно его люблю. Но эта история сыграла со мной злую шутку, потому что проснуться знаменитыми — мы проснулись и подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе. Но так не случилось, и на какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях», — рассказывала актриса в интервью медиаплатформе «Смотрим».

Актрисе долгое время приходилось доказывать, что она может играть разные роли, как положительные, так и отрицательные. При этом фильмы с участием Евгении Осиповой выходили ежегодно. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 60 работ, в число которых входят картины «Башня», «Большие надежды», «Закрытая школа», «Ключи от прошлого», «Разорванные нити», «Городская рапсодия», «Когда солнце взойдёт» и «Заложники», где актриса сыграла главные роли.

Личная жизнь


Евгения Осипова с детьми Максимом и Софьей (Фото: Instagram*@evgeniyaosipova_official)

Актриса с самого начала карьеры не любила распространяться о своей личной жизни. О романах Осиповой до официального брака мало что известно. В кулуарах поговаривали об отношениях Евгении с актером Андреем Барило и режиссёром Сергеем Швыдким, но подтверждений этим слухам не нашлось.

В 2011 году актриса вышла замуж за кинооператора Анатолия Симченко. Пара познакомилась на съемках сериала «Башня», и вскоре дружеские отношения переросли в крепкую семью. В 2012 году у возлюбленных родился первенец Максим. С появлением семьи актерская работа отошла у Евгении на второй план, и она стала больше времени посвящать родным. В 2015 году появился второй ребенок — дочка София.

В 2021 году Максиму был установлен диабет 1 типа, что стало большим испытанием для семьи. Для актрисы такое известие было большим ударом, она всё свое время посвящала ребенку и начала вникать в тонкости лечения. Супруг же в это время начал отдаляться от семьи. В 2022 году стало известно, что Симченко и Осипова развелись. На передаче «Секрет на миллион» Евгения расскажет:

«У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой».

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Актриса сейчас


Евгения Осипова (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)

Евгения Осипова продолжает свою творческую карьеру. В настоящее время она участвует в постановках «Жениться нельзя расстаться» и «Чудо в большом городе». В кино актриса появляется заметно реже. Последний раз Осипова снималась в сериале «Чужие люди» 2024 года.

В 2023 году публике стало известно о новом романе актрисы. Ее возлюбленным оказался 18-летний блогер Андрей Карпов, известный в сети под ником Гликоген-ТВ. Как сейчас развиваются отношения пары, не известно, оба предпочитают не выставлять личную жизнь на показ.


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#кино
#работа
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#актриса
#отношения
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#статьи
«Что ревновать-то?»: Николай Басков объяснил поцелуи с женой Александра Реввы
Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы о поцелуях с его женой
24 мая 2025, 14:15

Николай Басков (Фото: Инстаграм*/nikolaibaskov)

Николай Басков ответил на заявление Александра Реввы, который не против поцелуев «натурального блондина» со своей супругой. Эстрадный певец подчеркнул, что позволяет себе такие вольности только с давними друзьями. Его слова передает «7Дней».
«Я дружу с ними уже 20 лет, что ревновать-то? Я же знаю, кого мне целовать, а кого не целовать, у меня же грань есть», — пояснил народный артист на церемонии вручения музыкальной премии RU.TV.
Стоит добавить, что Николай Басков известен своей привычкой целовать коллег и поклонниц. Раньше он пытался это сделать на сцене с Любовью Успенской, а также снимался в страстной сцене с Мариной Федункив. Пару лет назад снова привлек внимание, прижимая к груди зрительницу на концерте.

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#певец
#звёзды
#шоу-бизнес
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Диана Гурцкая пришла на праздник крестной дочери вместе с сыном
24 мая 2025, 14:09

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

Певица Диана Гурцкая появилась на музыкальной презентации своей крестной дочери Мариам Джагалонии, которая прошла в центре Москвы. Артистка вышла в свет вместе с сыном.
Джалагония родилась в музыкальной семье, она активно развивает творческую карьеру.

Гурцкая поддержала близкого человека вместе с 17-летним сыном. Константин принес огромный букет белых роз. На презентации они находились в первом ряду. Мариам поблагодарила крестную маму за то, что та была рядом и призналась ей в любви.

Джалагонии исполнился 21 год. Она отметила, что все это время прожито не зря.

Мариам Джалагония (Фото: Инстаграм* @jalagonia_music)


«Спасибо всем, кто рядом. Жизнь, спасибо тебе за щедрые подарки. Спасибо за лучших людей рядом. Спасибо за уроки, хоть порой и нелегкие. За возможность петь и дарить любовь людям. Я была создана на этой планете для того, чтобы неистово любить и делиться с миром своей бесконечной любовью», — обратила внимание Мариам.

Девушка также дала наставления самой себе: работать, не жалеть себя, быть честной перед собой же.

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Бизнес рэпера Элджея терпит серьёзные убытки
Элджей потерял свыше миллиона рублей на звукозаписывающем бизнесе
24 мая 2025, 13:48

Элджей (фото: Instagram* @sayonaraboy)

Элджею не удаётся успешно вести бизнес. Сразу две его компании погрязли в долгах.
В прошлом году звукозаписывающая фирма ООО «Сайонара Бойс» Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя) не добилась высоких доходов, принеся артисту лишь 100 тысяч рублей. При этом убытки составили 1,1 миллиона рублей.

А в феврале 2025 года организация задолжала перед налоговой – Элджей не уплатил 30 тысяч рублей за страховые взносы и пени.

Кроме того, артист владеет долей в ООО «Итэн Дрим». У этой компании дела не так плохи. В 2024 году её убытки составили только 92 тысячи рублей, а налоговая задолженность – две тысячи рублей.

К слову, это не все проблемы Элджея. У него также множество автомобильных штрафов. За шесть лет музыкант собрал свыше 500 штрафов на одной машине, а с начала этого года нарушил ПДД уже 30 раз.

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#пдд
#музыкант
#компании
#артист
#штрафы
#долги
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Регина Тодоренко помыла сыну рот с мылом: «Мама, будет больно?»
Регина Тодоренко помыла сыну Мирославу рот с мылом
24 мая 2025, 13:43

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась лайфхаком в воспитании.
Оказалось, что младший сын супруги Влада Топалова, 3-летний Мирослав, порой подбирает еду с пола и «тянет в рот» различные предметы — игрушки, камни. За это Регина решила его наказать — помыть рот с мылом.

«Я его умоляла: «Не ешь с пола! Ну пожалуйста!». Показывала видео с червями, страшными бактериями, рассказывала про микробов. Он слушал, кивал...и в следующий момент намеренно подбирал что-нибудь с пола», — откровенничала телеведущая в соцсетях.

После очередной попытки мальчика пойти против слов матери, Тодоренко вспомнила про «старый добрый бабушкин метод».

«Страх в глазах ребенка: «Мама, будет больно?». В ответ мои взгляды-молнии и сухое: «Не знаю, но запомнится на всю жизнь. Открывай рот», — рассказала телеведущая.

Однако такой метод на Мирослава не подействовал, ведь мальчику понравился вкус хозяйственного мыла.

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#ребёнок
#звёзды
#селебрити
#дети
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У Фредди Меркьюри нашлась 48-летняя тайная дочь
24 мая 2025, 13:27

Фото: iStock/Wallis Yu

У скончавшегося в 1991 году Фредди Меркьюри нашлась тайная дочь. Её матерью является жена близкого друга артиста, с которой у него был короткий роман.
48-летняя наследница солиста группы Queen проживает в Европе и работает врачом. Она заявила, что раскрыла семейную тайну не ради денег, а лишь для того, чтобы люди знали правду.

Женщина рассказала, что прямо перед смертью Меркьюри передал ей 17 томов личных дневников, которые она всё время держала в секрете. Теперь все материалы она передала Лесли-Энн Джонс, которая пишет биографию артиста, отмечает Telegram-канал издания StarHit.

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#женщина
#семья
#певец
#музыка
#артист
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