Встречалась с олигархом Керимовым, а родила от «таксиста»: семейные тайны Олеси Судзиловской

Олеся Судзиловская одна из самых привлекательных отечественных актрис. Эта обаятельная женщина завоевала сердца зрителей не только своей привлекательностью, но и благодаря безусловному таланту. Как сложилась жизнь актрисы читайте в материале «Радио 1».