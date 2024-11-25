Встречалась с олигархом Керимовым, а родила от «таксиста»: семейные тайны Олеси Судзиловской

Олеся Судзиловская (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Олеся Судзиловская одна из самых привлекательных отечественных актрис. Эта обаятельная женщина завоевала сердца зрителей не только своей привлекательностью, но и благодаря безусловному таланту. Как сложилась жизнь актрисы читайте в материале «Радио 1».
Из художественной гимнастки в актрисы
Девочка Леся родилась 20 мая 1974 года в городе Зеленограде. Ее мама — химик, а отец — инженер. С четырех лет юная Леся профессионально занималась художественной гимнастикой. Спорту актриса посвятила 12 лет. Судзиловская считает, что именно благодаря гимнастике у нее сложилось отношение ко многим вещам. В профессиональном спорте царит дух стремления к достижениям наивысших результатов, и ты обязан быть лучшим среди всех. По работам актрисы видно, что этого принципа она придерживается до сих пор.
Но знаменитой гимнасткой она не стала, судьба распорядилась иначе. Однажды в школу, где училась Леся, пришли люди, которые искали подростков для участия в фильме «Посредник». Судзиловскую заметили сразу и предложили ей пройти пробы. Так, по воле случая, она получила свою первую главную роль в кино. После этого у Олеси появилась мечта связать свою жизнь с актерским мастерством. В начале 90-х девушка переехала в Москву и сразу поступила в МХАТ.
Романы с известными мужчинами
Даниил Спиваковский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Первый раз влюбилась Олеся Судзиловская в 18 лет. О своем избраннике она ничего не рассказывает. Известно то, что эти отношения не смогли выдержать испытания повседневной жизнью и постоянными конфликтами, что в конечном итоге привело к расставанию.
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Позднее, в жизни актрисы появится Даниил Спиваковский. Роман с талантливым актером был очень ярким и многообещающим. Возлюбленные буквально понимали друг друга с полуслова. Все разрушила работа. Плотный график актрисы не давал возможности часто видеться, да к тому же со стороны партнера появилась зависть. В то время Даниил Спиваковский фактически не был востребован как актер. Олеся Судзиловская очень тяжело переживала расставание с Даниилом. Для стабилизации эмоционального состояния актрисе даже пришлось работать с психологом.
Был в жизни актрисы и роман, полностью окутанный тайной, с одним из самых богатых людей России — Сулейманом Керимовым. Но и эти отношения продлились не долго.
Нашла счастье с «таксистом»
Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Однажды коллега по цеху Гоша Куценко попросил своего друга забрать Олесю из аэропорта в Красноярске. Мужчина решил пошутить и, взяв старую «Волгу», прикинулся таксистом. Во время поездки Судзиловская была буквально очарована мужчиной и даже предложила ему поработать в Москве. Актриса была сильно удивлена последующему перевоплощению таксиста. Привлекательным водителем такси оказался успешный бизнесмен Сергей Дзебаня.
Отношения у пары развивались очень стремительно. Они быстро съехались, а в 2009 году поженились. Сейчас у Олеси и Сергея двое детей: Артем и Майкл. Актриса не скрывает, что счастлива в браке. Муж дает возможность ей уделять время профессии и не задумываться о материальном благополучии.
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