Одна «не готовила», другая «вопиюще правильная»: почему у Дмитрия Липскерова не сложились романы с Кориковой, Вилковой и другими

Дмитрий Липскеров (Фото: кадр из программы «Час интервью»)
Писатель, драматург и ресторатор Дмитрий Липскеров выбирал своих женщин, как на подбор: известные, красивые, талантливые. Однако каждая его не устраивала: одна была слишком «правильной», другая «ни разу не вымыла пол». Удалось ли писателю найти свое счастье — в материале «Радио 1».
Детство и юность писателяДмитрий Липскеров родился 19 февраля 1964 года. Его родной отец Михаил работал сценаристом популярных мультсериалов («Волк и теленок», «Самый маленький гном»), кинодраматургом, а мама Инна трудилась музыкальным редактором Государственного дома радиозаписи. Супруги развелись, когда мальчику было девять лет.
После выпуска из школы Дмитрий стал студентом Театрального института им. Щукина, где обучался с 1981 по 1985 год. Однако известным актером Липскеров не стал.
Дмитрий нашел свое призвание в другом — в драматургии. На протяжении долгого времени пьеса Липскерова «Река на асфальте» ставилась в «Ленкоме» наравне с еще одной его работой «Школа с театральным уклоном», которую показывали на сцене под названием «Школа для эмигрантов».
В первой половине 90-х Дмитрий переехал в США, но через два года все же вернулся на родину.
Елена Дробышева (Фото: кадр из фильма «Если у Вас нету тети»)
Первый брак был с Еленой ДробышевойЛичная жизнь Липскерова сложилась весьма насыщенно. Он женился несколько раз. Среди его избранниц были весьма успешные женщины, в том числе Елена Корикова, Ксения Качалина, Мария Соловьева, Екатерина Вилкова, телеведущая и актриса Елена Дробышева.
«Странная свадьба перетекла в не менее странную супружескую жизнь. Лена, кажется, ни разу так ничего и не приготовила. Ни разу не вымыла пол. Обеды варила бабушка, за хлебом ходила она же… Все у нас было как-то не по-взрослому. Два амебных существа, не понимающих пока, кем же, с кем и как они хотят жить. Мы были разве что хорошим фоном для блистательной, но бесконечной игры народной артистки Нины Дробышевой. Когда я ее вспоминаю, думаю, что талант перевоплощаться — все-таки от бесов. Неспроста раньше актеров хоронили за пределами кладбищ», — рассказывал Дмитрий о браке с Еленой Дробышевой в интервью «Каравану истории».
Союз просуществовал только 11 месяцев.
Ксения Качалина (Фото: кадр из фильма «Дикая любовь»)
Роман с Ксенией КачалинойС Ксенией Качалиной отношения не получились, ведь писатель узнал о том, что она живет с Иваном Охлобыстиным.
Дмитрий и Ксения встретились на «Кинотавре». Липскеров пригласил актрису потанцевать и спросил, кем она работает. Качалина ответила, что она артистка.
«Раз ты артистка, завтра получишь первый приз!» — отметил писатель.
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Вскоре Ксения правда получила главный приз за лучшую женскую роль, а потом вступила в отношения с Липскеровым.
«В отличие от остальных близких мне артисток она совершенно не играла в жизни. Кажется, она до сих пор так и осталась эдакой девочкой-пацанкой. Мы встречались, а потом оказалось, что Ксения живет с Ваней. Несмотря на то что она уверяла меня: мол, в складчину просто удобнее снимать квартиру, чувство мое угасло», — откровенничал Дмитрий.
Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»)
Брак с Еленой КориковойС актрисой Еленой Кориковой у Липскерова был довольно чувственный союз. Незадолго до знакомства с писателем актриса настрадалась от Михаила Рощина. Сын актрисы Екатерины Васильевой отказался вести девушку под венец. Корикова одна растила сына Арсения.
««Смотри, какая симпатичная девочка! Хочешь, познакомлю?» — сказал мне Александр Викторович Збруев, когда мы сидели в старом клубе «Сохо». Кармически мой человек. С его легкой руки моя пьеса попала в «Ленком» и игралась на протяжении тринадцати лет на лучшей площадке страны сплошь звездами: в одном составе — Збруев, Абдулов, во втором — Караченцов, Янковский. Они стали моими самыми близкими людьми. С его же подачи я познакомился с Леной Кориковой. В «Сохо» за столиком, подперев свою кукольную головку маленькой ручкой, скучала именно она. <...> Однажды Лена позвонила и попросила меня помочь перевезти ее вещи. Она решила жить отдельно от мамы и сняла квартиру в Отрадном. Корикова стояла на табуреточке — маленькая, тоненькая — и расставляла по полкам посуду, из окна лился солнечный свет и всю ее фигурку пронизывал насквозь… Тут-то я и понял, что чего-то мне от нее все-таки надо», — вспоминал Липскеров.
Дмитрий рассказывал, как покупал Елене первое в ее жизни настоящее платье. В этом черном платье актриса выходила замуж за писателя.
«Когда Лена его увидела, от восторга начала раздеваться в общем зале!», — отмечал Дмитрий.
Писатель испытывал искренние чувства к актрисе и помогал ей в воспитании сына.
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Когда Елена и Дмитрий только расписались, девушка вмиг стала идеальной домохозяйкой: готовила, стирала и выполняла все желания мужа. Вскоре Липскерова «затошнило от ее вопиющей правильности».
«Лен, что-то ты такая хорошая…» — и, видно, последнее слово сказал слишком выразительно. «Не нравится?» — пожала плечами жена. И на следующий день я проснулся с первостатейной стервой. За все свои стирки отыгралась с лихвой! Я к тому времени начал заниматься ресторанным бизнесом, зарабатывал, содержал Лену, сына Лены, маму Лены, мы делали ремонт ее жилья в Ростове. Жили в хорошей квартире в Москве. Ездили отдыхать за границу. Я к тому времени уже был известным в Москве драматургом и начал писать свой первый роман «Сорок лет Чанчжоэ»… Душа просила. Писать уходил к бабушке, потому что в квартире с маленьким ребенком литературные потуги осуществлять сложно, а в бабулиной все-таки имелся кабинет», — откровенничал писатель.
В паре стало появляться все больше проблем и в итоге супруги развелись.
Двое детей от Марии СоловьевойВскоре Липскеров начал ухаживать за исполнительницей из музыкального коллектива «Стрелки» Марией Соловьевой. Писатель активно добивался девушки, которая изначально даже не смотрела в сторону мужчины. Однако Мария и Дмитрий все же вступили в отношения.
Соловьева родила Липскерову дочь. Дмитрий заботился о девочке, и часто приезжал к ним с мамой, в результате чего Мария вновь забеременела и родила ещё и сына. В настоящий момент дети писателя уже взрослые, а Мария Соловьева проживает в Германии. Дмитрий, по его словам, полностью их обеспечивает.
Екатерина Вилкова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)
Жестко контролировал Екатерину ВилковуВ первой половине 00-х благодаря Леониду Ярмольнику Липскеров познакомился с начинающей актрисой Екатериной Вилковой. Дмитрия зацепила женственность девушки, её способность любить, уступать своему партнеру. Он делал роскошные подарки, тратил на любимую большие суммы, но вместе с тем сильно её контролировал. Спустя год Вилкова захотела порвать с Липскеровым. Писатель очень переживал, и в отместку написал роман «Мясо снегиря», где подробно описал все личные подробности отношений с артисткой.
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Свадьба с Екатериной КовановойВ 2020 году писатель опять сыграл свадьбу. В этот раз его избранницей стала журналистка Екатерина Кованова. В браке у Дмитрия и Екатерины появился сын Александр.
В настоящий момент Липскеров не ведет публичную жизнь.
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