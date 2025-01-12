Похудела до состояния ребенка, но не теряла надежды: как жила Добровольская после постановки страшного диагноза

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Страшный диагноз
Примерно год назад врачи поставили актрисе неутешительный диагноз — онкологическое заболевание. Болезнь в неизлечимой фазе была шоком для актрисы. В беседе с режиссёром театра Евгением Скориком Добровольская рассказала о своём страшном диагнозе, который казался ей чем-то из другого мира, самым ужасным кошмаром.
«Женя, когда узнала о своем онкологическом диагнозе, говорила только одно: «Я словно во сне. Я не верю, что это происходит со мной», — поделился Скорик с журналистами МК.
Через несколько недель после посещения врача Добровольская вновь приступила к работе, возобновив съёмки и репетиции. Несмотря на тяжёлое заболевание, актриса не сдавалась и продолжала работать в кино и на театральной сцене.
«Она удивительным была человеком — актрисой до кончиков волос. Все хотела играть и на меньшее не соглашалась. У нее по жизни как будто была бойцовская стойка, когда она работала с режиссером. Могла разрушить работу с любым режиссером, если не была согласна с предложенными им смыслами», — рассказал режиссер Евгений Скорик.
В последний раз актриса выступила на сцене в рамках большого спектакля 23 июня 2024 года. В августе Добровольская стала участницей московского фестиваля «Театральный бульвар». Она представила отрывок из спектакля «Тэффи со скрипкой». Евгения Добровольская, которая заметно сбросила вес, появилась на публике в парике, но не выдала, что страдает от серьёзного недуга.
Совсем скоро состояние актрисы начало значительно ухудшаться и 4 декабря ей уже была необходима паллиативная помощь.
Не теряла надеждыЕвгения Добровольская (Фото: соцсети)
Несмотря на тяжёлое состояние, Евгения Добровольская не теряла надежды на выздоровление. Она отложила свои выступления в январе на весенний период. Евгения была уверена, что сможет выйти на сцену. Артистка изо всех сил старалась скрыть от своих поклонников информацию о своём недуге. О том, что у актрисы диагностирован рак, знали только её родные и некоторые коллеги.
В результате химиотерапии она сильно похудела и была вынуждена носить парик, поскольку свои волосы выпали. Как отмечали её друзья и коллеги, перед смертью актриса выглядела как ребёнок: маленькая, хрупкая, но при этом сильная духом и полная надежды.
«Она уже была, конечно, очень худая… Но держалась очень хорошо. Она достойно выносила болезнь. Работала до последнего дня...» — цитирует слова актрисы Елены Ревич KP.RU.
10 января всеми любимой актрисы не стало. Прощание с Евгенией Добровольской пройдёт 14 января. Её тело предадут земле на Троекуровском кладбище в Москве.
«В 10:00 начнется гражданская панихида на основной сцене МХТ им. А.П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Далее — похороны на Троекуровском кладбище», — сообщили в театре.
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