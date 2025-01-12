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Похудела до состояния ребенка, но не теряла надежды: как жила Добровольская после постановки страшного диагноза

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Евгения Добровольская, проявив стойкость духа, сражалась с раком и до последнего момента, пока позволяло здоровье, продолжала быть верной профессии.
О жизни актрисы после постановки страшного диагноза читайте в материале «Радио 1».

Страшный диагноз




Примерно год назад врачи поставили актрисе неутешительный диагноз — онкологическое заболевание. Болезнь в неизлечимой фазе была шоком для актрисы. В беседе с режиссёром театра Евгением Скориком Добровольская рассказала о своём страшном диагнозе, который казался ей чем-то из другого мира, самым ужасным кошмаром.

«Женя, когда узнала о своем онкологическом диагнозе, говорила только одно: «Я словно во сне. Я не верю, что это происходит со мной», — поделился Скорик с журналистами МК.

Через несколько недель после посещения врача Добровольская вновь приступила к работе, возобновив съёмки и репетиции. Несмотря на тяжёлое заболевание, актриса не сдавалась и продолжала работать в кино и на театральной сцене.

«Она удивительным была человеком — актрисой до кончиков волос. Все хотела играть и на меньшее не соглашалась. У нее по жизни как будто была бойцовская стойка, когда она работала с режиссером. Могла разрушить работу с любым режиссером, если не была согласна с предложенными им смыслами», — рассказал режиссер Евгений Скорик.

В последний раз актриса выступила на сцене в рамках большого спектакля 23 июня 2024 года. В августе Добровольская стала участницей московского фестиваля «Театральный бульвар». Она представила отрывок из спектакля «Тэффи со скрипкой». Евгения Добровольская, которая заметно сбросила вес, появилась на публике в парике, но не выдала, что страдает от серьёзного недуга.

Совсем скоро состояние актрисы начало значительно ухудшаться и 4 декабря ей уже была необходима паллиативная помощь.

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Не теряла надежды

Евгения Добровольская (Фото: соцсети)

Несмотря на тяжёлое состояние, Евгения Добровольская не теряла надежды на выздоровление. Она отложила свои выступления в январе на весенний период. Евгения была уверена, что сможет выйти на сцену. Артистка изо всех сил старалась скрыть от своих поклонников информацию о своём недуге. О том, что у актрисы диагностирован рак, знали только её родные и некоторые коллеги.

В результате химиотерапии она сильно похудела и была вынуждена носить парик, поскольку свои волосы выпали. Как отмечали её друзья и коллеги, перед смертью актриса выглядела как ребёнок: маленькая, хрупкая, но при этом сильная духом и полная надежды.

«Она уже была, конечно, очень худая… Но держалась очень хорошо. Она достойно выносила болезнь. Работала до последнего дня...» — цитирует слова актрисы Елены Ревич KP.RU.

10 января всеми любимой актрисы не стало. Прощание с Евгенией Добровольской пройдёт 14 января. Её тело предадут земле на Троекуровском кладбище в Москве.

«В 10:00 начнется гражданская панихида на основной сцене МХТ им. А.П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Далее — похороны на Троекуровском кладбище», — сообщили в театре.

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#статьи
Потерял 100 кг, увел девушку у сына и переступил через самоуважение за деньги: как сейчас живет Александр Семчев
12 января 2025, 15:10

Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Александр Семчев, известный актёр театра и кино, несмотря на то, что его вес приближался к двум центнерам, был вполне доволен своей жизнью и собой. Артист стал знаменитым благодаря своей полноте, но несколько лет назад ему удалось сбросить 100 килограммов.
Однако вместе с лишним весом он потерял и уважение к себе, и многие роли. О непростом периоде жизни народного артиста читайте в материале «Радио 1».

Вес влиял на здоровье


Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Хотя в актёрской карьере Александра Семчёва его внешность играла важную роль, он принял решение серьёзно заняться своим здоровьем. Ему нужно было снизить вес, причём речь шла о значительном похудении, почти вдвое. В 2014 году он принял участие в проекте «Я худею на НТВ», где ему удалось сбросить 14 килограммов.

После завершения программы он продолжил работу над собой и смог достичь ещё более впечатляющих результатов, уменьшив свой вес на 28 килограммов. Внешне при его большом весе изменения почти не были заметны. Спустя некоторое время он предпринял ещё одну попытку, чтобы окончательно избавиться от лишнего веса. Он перешёл на белковую диету, отдавая предпочтение меню, разрешенному при диабете 2 типа, которым актер болеет уже давно из-за ожирения. К диете актер добавил физическую активность и прогулки на свежем воздухе.

Результат оказался ошеломительным. В 2019 году он начал процесс снижения веса, стартовав с отметки в 189 килограммов, а спустя 12 месяцев его вес составил 90 килограммов.

Сложный период


Александр Семчев (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Актёр, который изменился, больше не мог воплощать на экране харизматичных толстяков. Казалось, что карьера зашла в тупик и больше он не будет востребован публикой. Что бы хоть как то заработать денег Александр Семчёв стал частым гостем разного рода шоу, во время которых раскрывал скандальные подробности своей жизни, в том числе и личной. Почитателей Александра Семчёва повергло в шок известие о том, что он увёл девушку у своего сына. Более того, он всячески унижал своего наследника, не давая ему денег и оскорбляя его.

После того, как публика и режиссеры привыкли к новому внешнему виду актера Семчёв раскрыл карты. Все сюжеты в рамках ток-шоу представляли собой «мыльные оперы», в которых он выступал в качестве главного режиссёра и актёра. Роль себя он сыграл блестяще, ведь миллионы зрителей ему поверили. Это был сложный период в жизни актера, с минусом в карме, зато с плюсом на банковской карте.


Новый виток в карьере


Актеры Александр Семчев в роли Андрея Григорьевича Сарафанова (слева) и Илья Козырев в роли Васеньки в сцене из спектакля "Старший сын" в МХТ имени А.П. Чехова в Москве (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Сейчас Александр Семчев продолжает работать в кино и на телевидении, но театр остаётся для него по-прежнему на первом месте. На сцене он всегда чувствует себя полноправным хозяином положения, от начала представления до самого конца. В театре, в отличие от кино, нет возможности для повторений и дублей, поэтому актёр всегда выкладываться на полную.

Выступления Александра Семчёва в Московском художественном театре имени Чехова вызывают большой интерес у зрителей. Особенно стоит отметить его участие в спектаклях «Антигона», «Белая гвардия», «Старосветские помещики» и «Пигмалион».


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Заменила мужа через год после смерти: страшные обвинения против молодой вдовы Марьянова, что она получила в наследство
12 января 2025, 14:32

Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)

Трагическая смерть актёра Дмитрия Марьянова несколько лет назад шокировала публику. Он не оставил завещания, а после его гибели начались затяжные разбирательства по разделу имущества — двух квартир, дома и накоплений в банках. Супруга Марьянова была моложе его на 17 лет, мужчина принял её дочь и воспитывал как родную.
Близкие Марьянова утверждают, что женщина забрала все силы у супруга, и рядом с ней он сильно изменился. После смерти актера она вновь заключила брак и сейчас влюбленные живут в доме покойного артиста.

Карьера Дмитрия Марьянова


Дмитрий Марьянов дебютировал в кино ещё в 14 лет, первая роль была в картине «Выше радуги» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Спустя два года он сыграл в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». После выпуска из Щукинского училища Марьянов поступил в труппу театра «Ленком», но большую часть своего времени он посвящал кино. Всероссийскую популярность Марьянову принесла роль Макса, контуженного пехотинца, в фильме «Боец».

В молодости Дмитрий вел активный образ жизни, даже занимался брейк-дансом. Благодаря хорошей физической форме и подготовке он мог исполнять огромное количество трюков без дублеров. С 1986 года Марьянов снимался параллельно в нескольких проектах. Последним фильмом, в котором он сыграл, стала картина «Дорога из желтого кирпича» 2017 года.

Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Личная жизнь Дмитрия Марьянова


Дмитрий Марьянов долгий период слыл вечным холостяком, пока не вступил в отношения с актрисой Татьяной Скороходовой. Однако пара рассталась через три года. После этого актер повстречал модель Ольгу Аносову. Она подарила Дмитрию сына Даниила.

Однако семейная идиллия рухнула из-за периодических измен Дмитрия и пара вскоре рассталась. Актер продолжал общаться с сыном. Общественность замечала, что Даниил весьма похож на Марьянова — у него такой же широкий лоб, форма носа и подбородок с ямочкой.

В шоу «Ледниковый период» Дмитрий участвовал в паре с Ириной Лобачевой. Они достигли огромных успехов, став лидерами соревнований, а через некоторое время съехались. Актер быстро наладил контакт с сыном Лобачевой, но через пять лет Ирина и Дмитрий расстались.

«Люблю, но не знаю за что»


В 2013 году Дмитрий Марьянов предстал перед общественностью в компании психолога из Харькова Ксении Бик. Актер сказал, что они с девушкой собираются пожениться. Ксения была младше Дмитрия на 17 лет. Пара растила дочь Анфису.

И только после гибели Дмитрия оказалось, что Анфиса, которую люди считали наследницей Марьянова, в реальности была ребенком харьковского ресторатора Сергея Коваленко.

Сам Марьянов знал, что Анфиса не его дочь, но воспитывал ее как родную. Дмитрий нередко делился, что Ксения была главной женщиной в его жизни.

«Люблю, но не знаю за что, поэтому мы все еще вместе», — говорил он в беседе с журналистами.

Однако их жизнь была не без изъянов. В 2010 году из-за переутомления и стресса Марьянов пристрастился к спиртному.

Пара не распространялась о проблемах и всеми способами пыталась бороться с таким недугом. Вдова Марьянова говорила, что испробовала все методы лечения. Дмитрий все так же пил, а алкоголь медленно разрушал его организм. На съемках фильма «Дорога из желтого кирпича» у актера даже открылось желудочное кровотечение.

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


«Все, я умираю»


Супруга Дмитрия Марьянова осознала, что для спасения жизни мужа нужна квалифицированная терапия. Знакомые подсказали им обратиться в клинику в Московской области, которая специализировалась на лечении алкоголизма и наркомании. Обычно пациентов помещали в клинику насильно, но Дмитрий сам прибыл в учреждение 6 октября 2017 года. Там действовали жесткие правила — никаких гаджетов, алкоголя, и даже прогулок за пределами клиники.

Позднее оказалось, что условия в центре были не слишком хорошими. За проступки пациентов жестоко наказывали. Потом выяснили, что в центре не было ни одного специалиста с дипломом медика. Директор клиники получила образование психолога, а другие работники были экс-пациентами. Спустя несколько часов после прибытия в центр у актера случился припадок.

Сотрудники связались с врачом, который рекомендовал госпитализацию и провел нужные процедуры. Доктор, осмотрев актера, рассказал, что приступ случился из-за резкого прекращения употребления спиртного после длительного запоя. В подобных случаях зависимым требуется постоянный контроль, в противном случае могут возникнуть серьезные последствия. И, как оказалось, предсказания врача оказались точными. Агония продолжалась 9 дней.

Церемония прощания с Дмитрием Марьяновым (Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко)


Состояние Марьянова ухудшилось в первые же дни пребывания в центре. У актера появилась бессонница, от которой не помогали даже снотворные. На третий день у мужчина развился делирий, известный как белая горячка. Артист вел себя беспокойно, собирал вещи и говорил бессвязные вещи. В подобном состоянии медики решили ввести ему успокоительные препараты, несмотря на их тяжелые побочные эффекты и противопоказания.

Эти медикаменты желательно применять лишь под строгим контролем врача, но в центре они были использованы без должного наблюдения. На 15 октября 2017 года состояние артиста сильно ухудшилось. С утра он был в прекрасном настроении, но позднее начал жаловаться на боль в ногах и спине, а следом попросил вызвать скорую помощь. Однако директор клиники игнорировала его просьбы. Работники центра решились нарушить указания лишь тогда, когда состояние Дмитрия стало критическим.

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Марьянова срочно посадили в машину и отправили в больницу. Водитель рассказывал, что Дмитрий был в сознании, сидел на заднем сиденье и казался крайне ослабленным. В дороге он произнес фразу: «Все, я умираю», а потом замолчал. Когда скорая прибыла в Лобнинскую центральную районную больницу поздним вечером, врачи лишь констатировали смерть артиста. С Дмитрием Марьяновым простились на Химкинском кладбище. Он не дожил всего несколько месяцев до своего 48-летия.

Ответственность за смерть артиста возложили на директора центра. Весной 2021 года суд обвинил ее в оставлении человека в опасности и предоставлении услуг, не соответствующих нормам. Приговором было условное наказание сроком на три года, а еще обязательство выплатить семье умершего компенсацию в размере 1 миллиона рублей. А недавно появилась информация, что за день до смерти актера жестоко избили.

Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Борьба за имущество Марьянова


Смерть Дмитрия Марьянова стала причиной громкого конфликта вокруг его наследства.

В центре разбирательств были вдова артиста Ксения Бик и ее дочь Анфиса. Ксения настаивала на праве девочки на часть наследства, говоря, что ей причитается законная доля. Однако отец и сын Дмитрия не были с этим согласны, обвиняя Ксению в корысти и утверждая, что она негативно повлияла на Дмитрия в последние годы его жизни.

Судебные споры продолжались несколько лет и закончились не в пользу Ксении. Она сохранила лишь небольшую однокомнатную квартиру на окраине Москвы, автомобиль и мотоцикл. В то же время просторное жилье в центре столицы, дом, оставшиеся деньги и второй мотоцикл перешли к отцу и сыну Марьянова.

Новый брак Ксении Бик


Через год после смерти супруга Ксения Бик решила начать новую главу своей жизни. Ее новым возлюбленным стал журналист Сергей Соболев. Он помог вдове Марьянова пережить сложный период и напомнил о радостях жизни.

Со временем пара заключила брак. В настоящий момент Ксения вместе с новым супругом и дочерью живет в квартире, которая принадлежала покойному актеру.

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«Знали, что ей совсем плохо, что она даже не в силах ответить»: друзья вспомнили последние дни Евгении Добровольской
12 января 2025, 10:12

Евгения Добровольская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Смерть Евгении Добровольской потрясла её поклонников, друзей, коллег и даже всех тех, кто знал о её тяжёлом заболевании. В соцсетях российские деятели культуры вспомнили, какой была Добровольская, и выразили соболезнования.
Режиссёр Алексей Агранович написал, что актриса была человеком судьбы. Он отметил, что её смерть «в голове не укладывается».

Коллега Добровольской актриса Юлия Пересильд рассказала, что их первая встреча произошла во время съёмок телесериала «Участок». Проект стал дебютным для Пересильд, а Добровольскую она назвала своей первой киномамой. Кстати, первой киномамой Евгении Добровольской стала народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, с которой они снимались в фильме «Клетка для канарейки».

«Спасибо, что когда-то надоумила взять и привезти мою маму в Москву, чтоб быть рядом с ней. И много чего за 20 лет знакомства. Потом потерялись… Виделись редко в основном на спектаклях друг друга… Женя, ты такая мощная сильная. Ты своим примером на многое вдохновила. Развеяла миф, что актерство и дети не совместимы...», – написала Пересильд в своём Telegram-канале.
Месяц назад с Добровольской переписывался художник Павел Каплевич. Вот что он вспоминает о последнем разговоре с актрисой: «Я ей слал фото с выставок. Она смешно и радостно комментировала. Знаю, что Полина Осетинская организовала рояль и выступила перед Женей в больнице 3 недели назад… Умница!».

Выступление, о котором рассказывает художник, было организовано в честь дня рождения Добровольской 26 декабря. Артисты МХТ вместе с детьми актрисы пришли навестить её и поздравить с 60-летием в отделение паллиативной помощи. В тот день было много музыки, улыбок и песен, но не надежды – с артисткой прощались.

Добровольская исполнила много ролей в спектаклях режиссёра Кирилла Серебренникова. В своём Telegram-канале он опубликовал видеозапись, которую подготовил к её юбилею. К посту он добавил подпись:

«Я знал, что ей совсем плохо, что она даже не в силах ответить. Но надо было делать вид, что мы не прощаемся... А теперь все кончилось, прощаемся. Женя, как же без тебя плохо. Такой, как ты, больше нету и не будет. Прости, что не успел с тобой поставить спектакль, который мы хотели...Спасибо тебе за нашу жизнь».
Актриса Дарья Фекленко рассказала, что Добровольская, несмотря на болезнь, работала до последнего. Ещё летом прошлого года она участвовала в съёмках.

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года в возрасте 60 лет от онкологии. Прощание пройдёт 14 января в МХТ им. Чехова. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

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Её прокляла Зыкина, а родной отец лишил квартиры: почему Любовь Казарновскую обвиняли в меркантильности
11 января 2025, 18:26

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Любовь Казарновская — талантливая актриса и оперная певица, которая первой в мире записала все 103 романса Чайковского на компакт-диски. Однако поводом для бурных обсуждений стало не её творчество, а выбор спутника жизни. В 32 она вскружила голову 24-летнему австрийскому аристократу и импресарио Роберту Росцику. Народ обвинил Любовь в том, что она вышла замуж из-за денег, называли её жадной и меркантильной.
Об успешной карьере, драме и великой любви в жизни Любови Казарновской — в материале «Радио 1».

Успешная карьера Казарновской


Любовь Казарновская родилась 18 июля 1956 года в Москве. Она окончила факультет актеров музыкального театра в институте Гнесиных, а затем и Московскую государственную консерваторию. Её карьера началась ещё в студенческие годы. Казарновская сначала была солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, после чего продолжила трудиться в Государственном академическом театре имени Кирова.

Всеобщую известность ей принесла вторая премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Михаила Глинки, после чего её пригласили петь в Государственный академический Большой театр. С начала 1990-х Казарновская начала выступать на международной арене, сотрудничая с такими театрами, как «Ковент-Гарден» в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Ла Скала в Милане.

Она стала первой в мире певицей, которая записала все 103 романса Чайковского на компакт-диск. Стоит отметить, что таланты Казарновской не ограничиваются только оперой: она также снималась в кино, сыграв главные роли в фильмах «Испанский час», «Анна» и «Темный инстинкт». Казарновская также успела побывать в составе жюри таких популярных проектов, как «Призрак оперы», «Один в один» и «Точь-в-точь».

Жизненные трудности


Несмотря на успехи в карьере, Любовь столкнулась с тяжелыми испытаниями в личной жизни. После смерти матери в 1991 году Казарновская пережила глубокий эмоциональный кризис, который отразился на её голосе. От стресса она временно потеряла способность петь и даже стала сомневаться в своей дальнейшей карьере. Но, несмотря на тяжёлые времена, Любовь вернулась на сцену.

Через 6 месяцев после смерти матери отец Казарновской снова женился. Когда Любовь попыталась обсудить с ним появление новой женщины в его жизни, она столкнулась с полным игнорированием. Вскоре новая жена Юрия Игнатьевича, Зоя, настояла на продаже дома, который когда-то принадлежал родителям Любови и её двоюродного брата Александра. Примечательно, что дом был продан без согласия Казарновской.

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/ В. Волоткин)

В ответ на это Александр Буткевич потребовал от певицы компенсацию за утрату собственности, считая, что она могла предотвратить продажу «семейного гнезда». В тот период Людмила Зыкина, знакомая отца Александра Буткевича, попыталась вмешаться в конфликт и уговорить Любовь Казарновскую урегулировать спор, но та отказалась выполнять просьбу Зыкиной. Этот привело к ссоре и вызвало гнев со стороны Людмилы, которая, будучи всенародно любимой певицей, не стеснялась в выражениях и даже прокляла Казарновскую.

В результате, Зоя, которую оперная певица обвиняла в меркантильности, прожила с ним более 20 лет. Именно она ухаживала за стареющим мужчиной. В конце своей жизни Юрий оставил квартиру ей. Через год после его смерти Зоя подала в суд, чтобы выселить Любовь и её сына из квартиры. Она долго боролась в суде за небольшую квартиру в столице, которая когда-то принадлежала её родителям.

Роман, который закончился большой трагедией


В 17 лет, будучи студенткой Гнесинки, Любовь впервые влюбилась. Их отношения начали развиваться так быстро, что дело шло к свадьбе. Однако в последний момент она поняла, что не готова к браку, и решила прекратить отношения. Избранник принял её решение с пониманием.

«Через 10 лет я узнала, что он сгорел от рака. Дорос до завкафедрой экономики зарубежных стран МГУ, был успешен, женат, стал папой… Я искала встречи с его матерью. Но она, увидев меня, отвела глаза, расплакалась и убежала. Видимо, я принесла в их семью большую боль», — вспоминала Любовь.

Великая Любовь


Осенью 1989 года судьба свела Любовь Казарновскую с Робертом Росциком, импресарио из Вены, который приехал отбирать перспективных артистов для Зальцбургского фестиваля. Его выбор пал на талантливую певицу, и он предложил ей отправиться в Австрию. Любовь согласилась, и уже в Вене их профессиональное сотрудничество переросло в близкие отношения.

Любовь Казарновская с супругом Робертом Росциком (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Через два месяца после знакомства пара решила пожениться. На момент свадьбы Любови было 32 года, а Роберту — 24. Завистники не упускали случая обвинить Казарновскую в корысти. Несмотря на это, возлюбленные продолжали жить в счастье и взаимоуважении. В 1993 году в их семье произошло радостное событие — на свет появился сын Андрей. Ради этого певица была готова рискнуть даже своей карьерой. Роды могли повлиять на её голос, а забота о малыше требовала отказа от многочисленных контрактов. Стоит отметить, что всего через 3 месяца после рождения ребенка певица снова вышла на сцену.

Любовь и Роберт вместе уже почти 36 лет. Их брак — это про поддержку и уважение. Роберт не только всегда на её стороне, но и умеет быть честным. Любовь признаётся, что именно за это ценит мужа ещё больше.

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Выучил иврит, латышский и украинскую мову: на что еще готов Галкин* ради признания Западом и Украиной
11 января 2025, 17:16

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Максим Галкин* большую часть новогодних каникул развлекал украинских олигархов в Куршевеле. Стремясь удовлетворить публику заработать побольше денег, комик объявил о своём намерении всерьёз заняться освоением украинского языка.
Об очередном позоре молодого мужа примадонны советской эстрады читайте в материале «Радио 1».

Не имеет значения, перед кем унижаться


В конце декабря Алла Пугачёва потеряла всех своих клиентов перед самым Новым годом.Максиму Галкину* срочно пришлось искать новые способы заработка, и как только подвернулась возможность — тут же отправился в Куршавель. Юмористу, который сильно нуждается в деньгах, не остаётся ничего другого, как снова обращаться к зрителям в Европе, настроенным против России.

В ходе одного из своих выступлений Галкин* заявил о том, что решил всерьез заняться изучением украинского языка.

«Хочу обновить, углубить свои знания. Поэтому изучаю украинский язык с учительницей с Украины, с носительницей языка», — поделился с публикой Куршевеля артист.

Артист поделился, что, будучи специалистом в области лингвистики, он уделял внимание романским языкам, и теперь углубляет свои знания. Более того, супруг Аллы Пугачёвой часть выступления провел на украинском языке.

Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний
Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний

Показал себя «дешевкой»


Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Михаил Шахназаров, известный российский журналист, обратил внимание аудитории на то, что Максим Галкин* уже не впервые осваивает языки тех, кто сейчас ему платит.

«Про таких есть хорошее слово — «дешевка». И оно определяет тебя. Ты латышский уже учил, иврит… Как он поздравлял с Ханукой всех. Эх, можно пожелать только успехов. Главное — не возвращаться сюда», — заявил Михаил Шахназаров.

В 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачёва вместе с детьми покинули Россию и отправились в Израиль. После переезда в Израиль артист приступил к изучению иврита, а во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале он заговорил на латышском языке. По словам комика, владение иностранными языками позволяет ему лучше понимать и находить общий язык с самыми разными зрителями.

В беседе с журналистами «Абзаца» бывший продюсер Пьера Нарцисса сделал публичное заявление, которое объяснило тягу юмориста к украинской мове.

«Он учит язык, чтобы подлизаться к украинским олигархам, меценатам и инвесторам. По его мнению, их благосклонность поможет ему организовывать гастроли, получать жирные заказы на корпоративы. Галкин* думает, что Россия давала ему копейки, а за границей он заработает больше. Он ждет, что его на Украине сделают звездой номер один. Этаким примадоном на манер Аллы Пугачевой», — цитирует слова Сергея Дворцова 5-tv.ru.

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Искусство «усидеть на двух стульях»: предательство Бараца из «Квартета И», как артист живет после начала СВО
11 января 2025, 15:59

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Леонид Барац, актёр и участник «Квартета И», в последние годы стал редко появляться на телевидении. Причиной всему является его неоднозначное отношение к СВО и проблемы в личной жизни. 53- летний актер долгое время пытался угодить и тем, и другим, а в итоге только испортил себе репутацию.
О стремлении Леонида Бараца «усидеть на двух стульях» в личной жизни и в работе читайте в материале «Радио 1».

Вся жизнь в полумерах


Леонид Барац родился в июле 1971 года в семье журналиста Григория Бараца и воспитательницы детского сада Зои Барац. Леонид вырос в Одессе, а по национальности является евреем. До восьмого класса он был уверен, что его имя — Лёша, как его называли близкие и друзья. Но однажды он с удивлением узнал, что в официальных документах его имя — Леонид, и так его назвали в честь дедушки.

«Я теперь так и представляюсь: «Мое имя Леонид, а зовут Лешей», — рассказал актер в одном из интервью 7days.ru.

Ростислав Хаит, Алексей Агранович, Камиль Ларин и Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

После завершения обучения в школе Леонид Барац перебрался в столицу и поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. По окончании учёбы он объединился с известными артистами Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым и сценаристом Сергеем Петрейковым, чтобы создать комедийный театр «Квартет И». Леонид, хотя и имеет актёрское образование, считает себя скорее сценаристом.

«...Считаю себя больше даже драматургом. Если спросить, кто я, отвечу так: человек, рождающий тексты, фразы, смыслы, формулировки...», — делится Леонид с журналистами.


Баланс жена — любовница



Александр Демидов с супругой Маргаритой и Леонид Барац с супругой Анной Касаткиной (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


С первой супругой Барац познакомился, когда учился в ГИТИСе. Избранницей актера стала актриса Анна Касаткина. В 1994 году в звездной семье родилась дочь Елизавета, в 2003 — дочь Ева. Первый брак казался счастливым 24 года. Но только казался. Леонид долгое время изменял своей супруге, будучи убеждённым в том, что она ни о чем не узнает.

Слухи распространялись с невероятной быстротой, и становилось ясно, что актёр открыто лжёт своей жене, не желая признавать свою вину. В 2005 году их браку пришел конец.

Анна Моисеева, молодой специалист в области психологии, стала новой супругой актёра и сценариста. Леонид познакомился с ней, когда был женат. Анна тоже состояла в браке и воспитывала сына Олега. Расстаться с Касаткиной и начать отношения с Моисеевой оказалось непросто.

«Я бы не сказал, что чувства были взаимными сразу. Был долгий платонический телефонный роман, потому что мы жили в разных городах. Потом она начала поворачиваться ко мне лицом», — цитирует слова Леонида 24smi.org.

Анна Моисеева (Фото: социальные сети)

Разница в возрасте Леонида и Анны — 11 лет. В 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения, а 2020 году стало известно, что у них родился сын Марк. Вскоре после появления ребенка пара рассталась. Анна не смогла заставить себя переехать в Россию и осталась в Одессе вместе с ребёнком, в то время как Леонид живёт в Москве.

Россия — Украина


Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

У актёра на Украине много близких людей. Известие о начале боевых действий на Украине повергло его в состояние крайнего уныния. Артист попытался предотвратить трагический финал, обратившись к людям с оружием. В своём видео, опубликованном в социальной сети, Барац обратился к военнослужащим с призывом не открывать огонь по гражданским лицам.

«Есть одно желание: попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди. Там живут мои дети. Живут мои родители. Не стреляйте! Разделяю вашу боль. Господи, спаси, сохрани мирное население, очень страшно... В шоке и ужасе от происходящего», — сказал Леонид.
Однако впоследствии он удалил видео. Но публикация была замечена, писатель и политик Захар Прилепин раскритиковал «Квартет И» за отношение к СВО.

«На экраны воюющей страны выходит «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Звездный состав: Леонид Барац, которому «стыдно и страшно», Максим Виторган, у которого «позор». Но это еще хоть честные в своей позиции артисты. А участвует, собственно, весь «Квартет И», в свое время демонстративно и с гордостью отказавшийся от поездок в Крым и Донбасс, а сейчас стыдливо хранящий молчание, видно, не желая тревожить чувства укронацистов и ожидая, чья возьмет», — отметил Прилепин.

Необходимо отметить, что украинские средства массовой информации, в свою очередь, выдвинули обвинения в адрес уроженцев Одессы Леонида Бараца и Ростислава Хаита. Их обвинили в том, что они не только не выразили решительного осуждения специальной военной операции, но и продолжают получать доход в России. Неясность в политических позициях ударила по репутации команды «Квартет И» как в России, так и на Украине.


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«Похудела настолько, что остались только глаза»: как выглядела перед смертью актриса Евгения Добровольская
11 января 2025, 15:44

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Коллеги из МХТ имени Чехова в конце декабря 2024 года приехали навестить Евгению Добровольскую. Актриса до последнего боролась с болезнью.
О том, как выглядела Евгения Добровольская в последний месяц жизни — в материале «Радио 1».

Как прошел последний день рождения актрисы


В беседе с KP.RU коллеги артистки из МХТ имени Чехова рассказали, что Добровольская очень похудела. 26 декабря, в день ее рождения, они вместе пели любимые песни актрисы и веселились.

«Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице — только огромные голубые глаза, которые улыбались», — вспоминают они.

Актеры отметили, что Добровольская боролась за жизнь и была окружена любовью близких, детей и коллег. Ее часто навещали взрослые сыновья — Николай, Ян и Степан. За мамой также ухаживала и 15-летняя дочь Анастасия.

Кто помогал оплачивать дорогостоящее лечение Добровольской


Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. В последние годы она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению, болезнь дала метастазы в разные органы.

Добровольской помогал финансово родной театр — руководство МХТ имени Чехова оплачивало дорогостоящее лечение. Еще летом она играла в спектакле «Космос», и никто из зрителей не догадывался, что актриса борется со страшной болезнью. Однако в начале зимы ее состояние резко ухудшилось.

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Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев

Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской
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Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев
11 января 2025, 15:27

Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Скандал между Тимуром Еремеевым и семьей Спартака Мишулина значительно повысил популярность телеведущего. Вопрос родства между Еремеевым и Мишулиным так и остался без ответа.
О том, является ли Тимур Еремеев сыном Спартака Мишулина, почему телеведущего уволили с «Первого канала» и в как он живет сегодня — в материале «Радио 1».

Непризнанный сын Спартака Мишулина


До 2017 года Тимур Еремеев был известен зрителям по роли портье Егора из сериалов «Отель» и «Кухня». Популярность мужчины серьезно возросла, когда Тимур в одной из программ «Караван историй» поведал обществу главный секрет своей жизни. Еремеев утверждал, что является сыном советского и российского актёра театра и кино Спартака Мишулина.

Спартак Мишулин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Всему населению известно, как упорно Еремеев доказывал своё кровное родство с известным советским актёром, и как не менее упорно вдова Спартака Мишулина и его дочь Карина сопротивлялись намерением Тимура официально объявить себя его внебрачным сыном. Чтобы добиться правды, Карина и Тимур сделали ДНК-тест, результаты которого признали родство Еремеева с именитой фамилией.

Однако единокровная сестра и вдова актёра не сдались. Дальше последовал суд, решивший, что полученных результатов анализа недостаточно, чтобы считать Тимура родственником Мишулиных официально.

Всеобщая известность после проигранного суда


Несмотря на проигрыш дела, Еремеев в этой ситуации получил всеобщую известность. Тимур продолжил посещать скандальные ток-шоу, уверяя всех, что не претендует на наследство или какие-то преимущества родства с известным человеком. Сопротивление вдовы и дочери ушедшего актёра только подливали масла в огонь.

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Так или иначе, но за несколько месяцев герою ситкомов удалось получить множество предложений от продюсеров федеральных каналов. В результате Тимур получил стал вести шоу на «Первом канале».

Уход с «Первого канала» и новые перспективы


После того как ток-шоу на федеральном было закрыто, многие почему-то решили, что Еремеев впал в немилость. Но это оказалось не так. Тимур успешно продолжил работать, только уже на другом канале. Его пригласили на НТВ в программу к Лере Кудрявцевой «Звёзды сошлись». Здесь тоже не обошлось без маленького скандала. Зрители намекали, что профессионализма новенькому явно не хватает.

Но и сам Тимур долго на этом проекте не пробыл. После телеведущий перешел на другое шоу НТВ — «За гранью». И здесь не всё пошло гладко.

Сергей Соседов, обиженный увольнением с любимого проекта, едко высказался о Еремееве, назвал его «говорящей головой», которая ничего не смыслит в телевидении.

Скандалы, театр и жизнь Еремеева сегодня


Получается, что куда бы Тимур ни обращался, везде его появление вызывало новый всплеск слухов и конфликтов. Кроме работы на телевидении Еремеев продолжает служить в театре. При этом в фильмографии шоумена за прошедшие несколько лет ничего значимого не появилось.

Тимур Еремеев (Фото: соцсети)

А вот в семейной жизни мужчина вполне счастлив и благополучен. Он женат и воспитывает дочь.

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Дочь умершей от рака Евгении Добровольской тяжело больна: страшный удар для семьи актрисы
11 января 2025, 14:20

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Известие о смерти Евгении Добровольской стало настоящим шоком для ее поклонников. Актриса скончалась через две недели после своего 60-летия. О страшной болезни третьей жены Михаила Ефремова знали лишь ее близкие.
Добровольская умерла в окружении четверых детей от разных мужчин. Сыновья Степан, Николай и Ян уже взрослые, а вот 15-летняя дочь Анастасия нуждается в заботе, ведь девушка тяжело больна. Подробности расскажет редакция «Радио 1».

Бурные романы в жизни Евгении Добровольской


Евгения Добровольская пользовалась бешеной популярностью и не знала отбоя от мужчин. В личной жизни актрисы постоянно кипели страсти.

Несмотря на это, судьба не была к благосклонна к Народной артистке РФ. Евгения три раза выходила замуж, однако каждый союз оборачивался для нее разочарованием. Но несчастливая личная жизнь стала не единственной бедой Добровольской.

Страшный удар для актрисы


От третьего мужа-кинооператора Дмитрия Мананникова, который младше ее на 13 лет, актриса родила дочь в 2009 году. Евгении было 44 года, когда она забеременела. Актриса считала это настоящим чудом.

В 7 лет дочери Евгении Анастасии диагностировали болезнь Пертеса. Она приводит к некрозу головки тазобедренной кости и может закончиться коксартрозом и инвалидностью. Девочка испытывала боли в тазобедренных костях и паху, не могла нормально ходить.

Актриса делала все возможное, чтобы помочь дочери. Она надеялась, что Настя сможет жить полноценной жизнью. С уходом Добровольской встал вопрос о том, кто возьмет опеку над Анастасией. В настоящее время неизвестно, с кем останется девочка.

«Все трое моих старших детей выросли без пап. Только у Насти иная история. Но что поделать? Разводы, безусловно, являются травмой для детей. В идеальной картинке —мама, папа, брак один и на всю жизнь, общие дети. Я всегда мечтала о большой семье...» — рассказывала актриса.

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