Похудела до состояния ребенка, но не теряла надежды: как жила Добровольская после постановки страшного диагноза

Трагическая смерть актёра Дмитрия Марьянова несколько лет назад шокировала публику. Он не оставил завещания, а после его гибели начались затяжные разбирательства по разделу имущества — двух квартир, дома и накоплений в банках. Супруга Марьянова была моложе его на 17 лет, мужчина принял её дочь и воспитывал как родную.