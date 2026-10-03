Осужденный за смерть блогера МотоТани в ДТП не признал вину

03 октября 2026, 17:54

Осужденный за смерть блогера МотоТани в Турции отказался платить компенсацию

Татьяна Озолина (Фото: Instagram*/tanechkaozolina)

Осужденный в Турции по делу о гибели российской байкерши Татьяны Озолиной Онур Обут не признал вину и отказался выплачивать компенсацию ее семье. Об этом РИА Новости сообщил адвокат родственников погибшей Али Шан.





По словам защитника, суд признал Обута виновным в ДТП и приговорил его к двум годам 11 месяцам лишения свободы. Кроме того, мужчину на год лишили водительских прав.





«Согласно отчету экспертов, вина в ДТП лежит на Обуте. Несмотря на это, обвиняемый не признал свою вину, не раскаялся, отказался компенсировать моральный и материальный ущерб семье Татьяны», — рассказал Шан.