Осужденный за смерть блогера МотоТани в ДТП не признал вину
Осужденный за смерть блогера МотоТани в Турции отказался платить компенсацию
Осужденный в Турции по делу о гибели российской байкерши Татьяны Озолиной Онур Обут не признал вину и отказался выплачивать компенсацию ее семье. Об этом РИА Новости сообщил адвокат родственников погибшей Али Шан.
По словам защитника, суд признал Обута виновным в ДТП и приговорил его к двум годам 11 месяцам лишения свободы. Кроме того, мужчину на год лишили водительских прав.
«Согласно отчету экспертов, вина в ДТП лежит на Обуте. Несмотря на это, обвиняемый не признал свою вину, не раскаялся, отказался компенсировать моральный и материальный ущерб семье Татьяны», — рассказал Шан.Согласно экспертному заключению, Озолина начала тормозить из-за резко остановившегося перед ней тягача. Следовавший позади Обут не успел остановиться и врезался в ее мотоцикл. В результате столкновения россиянки не стало.
Татьяна Озолина, известная в соцсетях как МотоТаня, погибла в июле 2024 года в турецкой провинции Мугла. Авария произошла на трассе между Секе и Миласом в районе деревни Сарычай. Во время допроса Обут утверждал, что причиной аварии стала ошибка Озолиной при обгоне грузовика.