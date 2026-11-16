Отец Ивана Урганта отреагировал на новость о прописке шоумена в Париже

16 ноября 2026, 21:59

Отец Ивана Урганта назвал ложью информацию о парижской прописке шоумена

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, опроверг сообщения о регистрации сына по месту жительства в Париже. Он резко отреагировал на публикации о французской прописке шоумена.





Ранее сообщалось, что Иван Ургант сменил место регистрации своей компании NEVA, указав в документах французский адрес, и воспользовался для переоформления бумаг израильским паспортом. Французскую фирму, занимающуюся недвижимостью, Ургант создал в 2015 году. Ее главный офис расположен в престижном округе Avenue Hoche неподалеку от Триумфальной арки и рядом со знаменитым отелем Royal Monceau, где останавливались Майкл Джексон, Мадонна и Роберт Де Ниро, а осенью этого года проживала Селин Дион. Предположительно, там же может жить и сам шоумен.





«Спасибо за очередную ложь, — сказал Андрей Ургант NEWS.ru.